Lielais jautājums: "Kā panākt, lai Latvijas mediķi nebrauktu prom?"

Par Latvijas medicīnas darbinieku algām viņš saka: “Tas nav tik vienkāršs, tas ir strukturāls jautājums. Ja vadošie ārsti un labi speciālisti noteikti nopelna pietiekami labi, un viņiem droši vien būtu jāsatraucas tikai par to, lai pie mums nesabrauc pārāk daudz “abu meri” un labi izglītoti speciālisti no citām valstīm. Un to redz arī jaunie ārsti, kuri plāno palikt Latvijā (to zinām arī mēs, jo, ejot pie ārsta, zinām, cik tas maksā). Šajā ziņā (kategorijā) ar algām viss ir kārtībā. Bet mums ir vesela virkne medicīnas darbinieku, kuriem vēsturiski, jau no padomju laikiem, algas ir ļoti mazas – māsas, māsu palīgi.