Mazāk loma makšķerniekiem?

Jaunā redakcijā izstrādāts 3. pielikums, attiecinot to arī uz zemūdens medībām, tādēļ mainīts 3. pielikuma nosaukums (Makšķerēšanas un zemūdens medību aizlieguma periodi atsevišķās upēs un ezeru daļās). Pielikumā ir pilnveidots to ūdeņu saraksts, kuros noteikts lašveidīgo zivju ieguves rudens liegums. Lašveidīgo zivju aizsardzībai pielikums ir papildināts ar zivju ieguves aizliegumu Bārtā no Lietuvas-Latvijas robežas līdz ietekai Liepājas ezerā, kā arī papildināts ar zivju ieguves aizliegumu ar mākslīgo ēsmu Gaujā no Strenču tilta līdz Paideru HES aizsprostam. Papildus 3. pielikumā iekļauta 31 upe vai tās posms, jo šo ūdensteču nozīme un vienvasaras taimiņu (strauta foreļu) produktivitāte ir līdzvērtīga vai lielāka nekā 3. pielikuma sarakstā pašlaik minētajās upēs.