Vai ticēt skaļiem virsrakstiem par slavenībām? Eksperte skaidro, kā atpazīt krāpnieciskas reklāmas

Vērtīgs mērķis ir dažādu uzņēmumu un organizāciju "Facebook" lapas. Īpaši iekārojamas ir lapas, kurām ir zilā verifikācijas atzīme (angliski – verified badge). To administratoriem sarakstē jāuzmanās no dažādām maldinošām ziņām, kuru mērķis ir izvilināt konta paroli. Ja mēģinājums izdodas, tad krāpnieki nekavējoties pārņem pilnu kontroli pār jauniegūto profilu un to izmanto tālākās krāpnieciskās aktivitātēs.