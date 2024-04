Policija sākusi kriminālprocesu par cietsirdību pret dzīvniekiem Ķemeru nacionālā parka ganāmpulkā

Liepa neesot sniedzis skaidru atbildi par to, kā un cik regulāri viņš apseko dzīvniekus. Lielākoties uzmanību pievēršot tam, lai tie neizkļūst no aploka. Ziemā tos piebaro. Kritušos dzīvniekus atstājot uz lauka, pavelkot nost no tūristu acīm.