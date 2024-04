Gaujas sateces baseinā atrod 20 caurtekas, kuras ir zivīm nepārvaramas

Šteinberga skaidro, ka līdz šim Latvijas upēs ir apzināti apmēram 1400 šķēršļi, bet caurtekas un dažāda izmēra tilti varētu būt ievērojami vairāk. Iespējams, ka pat puse no tiem ir migrācijas šķērslis zivīm. Eiropai, tai skaitā Latvijai, vēl joprojām trūkst būtiskas informācijas, lai apzinātu, cik daudz nepārvaramu jeb problemātisku caurteku ir tās upju baseinos. Valstis veic šķēršļu apzināšanu un kartēšanu, bet caurtekas tiek aizmirstas. Viens no iemesliem tam ir caurteku lielais skaits. Tomēr to pārbūve ir daudz vienkāršāka un lētāka, nekā citu šķēršļu pārbūve vai nojaukšana. Caurtekas apzinot un pārbūvējot, ir iespējams atbrīvot upes zivju migrācijai, sasniedzot gan nacionālos, gan Eiropas līmeņa mērķus upju dabiskā tecējuma atjaunošanai.