Kur aiziet un ko redzēt? Okupantu mantojums Liepājas Karostā, aktu foto Rēzeknē un Zemgales pastalas: izstāžu ceļvedis

* Latgales vēstniecības „Gors” Mākslas galerijā un pirmā stāva semināru telpā (Pils ielā 4, Rēzeknē) līdz 19. maijam skatāma fotomākslinieka Jāņa Gleizda (1924-2010) simtgadei veltīta izstāde “GAISMĀ. punkts”, kas sastāv sastāv no Jāņa Gleizda aktu fotogrāfiju reprodukcijām, kā arī no konkursa melnbaltajā fotogrāfijā “Jāņa Gleizda balva fotogrāfijā 2024” finālistu darbiem. Izstāde simboliski savieno gan fotogrāfijas, gan cilvēka gaismjūtīgo dabu, kurā ikviens gaismas punkts spēj mainīt apkārtējās pasaules uztveri un tās attēlojumu.



Jānis Gleizds darbojies retajā un sarežģītajā izholēlijas tehnikā (fotokopēšanas metode, ar kuru iegūst pēc optiskā blīvuma (toņiem) dažās laukumu grupās sadalītu monohromo attēlu), kā arī katru darbu mākslinieciski pārveidoja ar retušēšanu – skrāpējumu, punktojumu un gleznojumu palīdzību, kas ir sarežģīts un darbietilpīgs process. Vispirms savu vīziju uzskicējot uz papīra un tikai pēc tam to realizējot fotogrāfijā, pēcapstrādē Jānis Gleizds realizēja savu vīziju un uzņemtās fotogrāfijas padarīja par patiesiem mākslas darbiem. Viņa gribasspēku un talantu noteikti pastiprina fakts, ka 24 gadu vecumā negadījuma rezultātā mākslinieks zaudēja plaukstas, taču tas nav bijis šķērslis pilnveidoties mākslas jomā un pievērsties melnbaltajai fotogrāfijai, radot risinājumus ne vien fiziskiem, bet arī radošiem ierobežojumiem. Fotomākslā Jānim Gleizdam viena no galvenajām tēmām vienmēr ir bijusi sievietes skaistums. Iemūžinot sievietes ķermeni, mākslinieks arī tiek uzskatīts par vienu no akta žanra celmlaužiem Latvijā.