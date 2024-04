Šķīrējtiesa: JVLMA padomes prasība par Prāņa atlaišanu ir prettiesiska

Padomes priekšsēdētājs Timurs Tomsons pastāstīja, ka Prānis ar advokātu palīdzību pats ir vērsies šķīrējtiesā. "Mēs nezinām to, kāpēc šķīrējtiesa ir lēmusi šādi vai citādi. Mums triju darbadienu laikā būs arī rakstiskais ziņojums. Tad mēs to izvērtēsim," pauž Tomsons, norādot, ka tas nemainīs padomes nostāju un, iespējams, pēc rakstiskā izvērtējuma vērtēs, kādas ir bijušas problēmas. Cik padomei zināms, problēmas ir bijušas formālas. LTV ziņoja, ka pēc rakstiska lēmuma saņemšanas padome to izvērtēs un ar atzinumu vērsīsies pie Senāta. Ja būs nepieciešamība, padome neizslēdz jurista piesaistīšanas variantu.