Šlesera komandas Jēkaba ielas liste Eiroparlamenta vēlēšanās

LPV priekšvēlēšanu programma iesākas ar aicinājumu: “Balso par Šlesera komandu!”. Tomēr sarakstā neatrast paša Aināra Šlesera vārdu. Runā, ka viņš gatavojas kandidēt nākamvasar paredzētājās Rīgas domes vēlēšanās un kļūt par vienu no galvaspilsētas līderiem, un braukt uz Briseli nevēlas tāpēc, lai partiju nepamestu “izšķirošā brīdī”. Par to, ka Aināram Šleseram personiskās rebes un partijas lietas varētu būt pirmajā vietā nekā rātna sēdēšana deputāta krēslā, liecina, tas, ka viņš pērn zaudēja 20% no Saeimas deputāta algas par parlamenta sēžu neapmeklēšanu.