Uzņēmējs Pēteris Šmidre par Gada cilvēku nosauc Aigaru Rostovski

“Mēs viņu zinām kā LRTK prezidentu (kopš 2015. gada – Red.), kā veiksmīgu privātuzņēmēju (biznesa augstskola “Turība” īpašnieks un Attīstības padomes priekšsēdētājs – Red.), un tā tālāk. No nākamā gada viņš kļūs par Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas “Eurochambres” prezidenta vietnieku. Tas ir ne tikai svarīgs notikums viņam, bet arī visai Latvijai,” teic Pēteris Šmidre.

Viņš uzsver, ka būtu saprotams, ja par “Eurochambres” prezidenta vietnieku kļūtu kādas daudz ekonomiski attīstītākas Eiropas valsts pārstāvis. Tas vienkārši būtu loģiski, ka par šīs asociācijas vienu no vadītājiem kļūst pārstāvis no valsts, kuras uzņēmēji to izvirzījuši tautsaimniecības līderos, bet Latvija diemžēl tāda nav. Tas nozīmē, ka novērtētas tieši Aigara Rostovska spējas un varēšana. Pēteris Šimdre arī min, ka daudzās valstīs ir arī tradīcija, ka par valdības vadītāju jeb premjerministru kļūst tieši šīs valsts Tirdzniecības palātas prezidents, kas ir pilnīgi dabiski, jo viņš ir vadījis organizāciju, kura apvieno rūpniekus un komersantus, ir kompetents visās lietās, kas nepieciešamas valsts vadītājam.

Jāpiebilst, ka “Eurochambres” apvieno 46 Eiropas valstu Tirdzniecības un rūpniecības kameras, tostarp LTRK, un atbalsta savus biedrus jeb Eiropas uzņēmējus, kā arī to centienos radīt labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi Eiropas ekonomiskajā zonā. Savukārt LTRK ir apvienojušies gandrīz 6000 biedru - visu Latvijas reģionu un nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubi, un citas uzņēmēju apvienības.

Aigars Rostovskis kļuvis par pirmo Latvijas pārstāvi “Eurochambres” vadībā, kuru vada prezidents, seši viceprezidenti un trīs prezidenta vietnieki, kuri tiek ievēlēti uz divu gadu termiņu.

