Bluķa vilkšana, koncerti un daudz kas cits. Kur būt, ko redzēt un sajust Rīgā šajā pirmssvētku nedēļā

Šodien, 19. decembrī no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.00 Rīgas kultūras un tautas mākslas centra “Mazā ģilde” Lielajā zālē skanēs Ziemassvētku koncerts “Karameles” bērnu vokālā studijas “Knīpas un Knauķi” izpildījumā. Koncertprogrammā “Karameles” skanēs jau iemīļotas Ingus Ulmaņa, Aigara Voitišķa, Raimonda Paula, Zigfrīda Muktupāvela, Valta Pūces, kā arī citu komponistu dziesmas.

Ceturtdiena

Ceturtdien, 21. decembrī plkst. 15.00 Vidzemes tirgū jautrību ienesīs dzirkstošā Ziemassvētku balle ar Ilonu Bageli un Vaira Nartiša “Prieka orķestri”. Balles repertuārs ir tapis Balkānu mūzikas noskaņās, neaizmirstot latviešu zaļumballēm raksturīgo pūtēju orķestru skanējumu sintēzē ar vāciski kolorīto “Oktoberfest” piesitienu.

Savukārt, 21. decembra vakarpusē, laikā no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.00, Rātslaukumā notiks tradicionālā bluķa vilkšana, kas, kā ierasts, pulcēs tuvus un tālus ķekatniekus un maskotos ļaudis, lai kopīgi ieskandinātu Ziemas saulgriežus, kas iezīmē astronomiskās ziemas sākumu.

Svinības tiks atklātas Rātslaukumā, turpinoties maršrutā no Rātslaukuma līdz Grēcinieku ielai, tad pa Audēju ielu, Vaļņu ielu, Kaļķu ielu, Līvu laukumu, Zirgu ielu, Doma laukumu, Jaunielu un gājiens noslēgsies Rātslaukumā ar ugunskuru, sadancošanu, rituāliem un bluķu dedzināšanu.

Piektdiena

Piektdien, 22. decembrī plkst. 15.00 dzirkstošā Ziemassvētku balle ar Ilonu Bageli un Vaira Nartiša “Prieka orķestri” noritēs Imantas tirgū, bet no plkst. 16.00 līdz plkst. 16.45 Ziedoņdārzā varēs vērot trakulības muzikālā priekšnesuma “Skursteņslauķu jampadracis” laikā. Koncertā būs iespēja dejot, līksmot, dziedāt un iegūt pogu laimei un veiksmei.

Savukārt 22. decembra plkst. 19.00 Adventa koncertu ciklu “Gadalaiku krāsas. Ziema skan.” noslēgs koncerts “Es palūgšu baltajam eņģelim”, kurā skaistas, iemīļotas Ziemassvētku melodijas kopīgi atskaņos bērnu vokālais ansamblis “Saulessvece”, sieviešu vokālie ansambļi “Madara” un “Sniega roze”, vīru vokālais ansamblis “Senozols” un pianists Māris Treijs.

Tostarp plkst. 20.30. Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā skanēs koncerts “Es paliku” jauniešu kora “Balsis” vadībā.

Sestdiena

No sestdienas, 23. decembra līdz pat 2024. gada 7. janvārim plkst. 12.00 un plkst. 14.00 kinoteātrī “K. Suns” Elizabetes ielā 83/85 norisināsies bezmaksas kinoseansi bērniem. Programmā sešas pilnmetrāžas animācijas filmas un divas bērnu un jauniešu spēlfilmas.

23. decembrī plkst. 15.00 Āgenskalna tirgū atkal priecēs dzirkstošā Ziemassvētku balle ar Ilonu Bageli un Vaira Nartiša “Prieka orķestri” un plkst. 20.30. Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā izskanēs koncerts “Es paliku”.

Svētdiena

Ziemassvētku priekšvakaru ieskandinās Ziemassvētku vecīšu kvintets – 24. decembrī no plkst. 11.30 līdz plkst. 12.00 Bastejkalnā, bet no plkst. 12.30 līdz plkst. 13.00 Vērmanes dārzā. Skanēs labi atpazīstamas un tradicionālas Ziemassvētku dziesmas.

No plkst.13.00 līdz plkst. 16.00 Rīgas Lutera baznīcas teritorijā, Torņakalna ielā 5, Ziemassvētku dārzā Torņakalnā iedegs ceturto Adventes sveci un darbosies tirdziņš, foto stūrītis, kafejnīca, labo domu un pateicību vieta klusumā, bet Rīgas Centrāltirgū plkst. 15.00 norisināsies Ziemassvētku balle ar Ilonu Bageli un Vaira Nartiša “Prieka orķestri”.

Ziemassvētki

25. decembrī, Pirmajos Ziemassvētkos, no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00, Rīgas Lutera baznīcas teritorijā, Torņakalna ielā 5, notiks koncerts uz āra skatuves (Anete Kozlovska, Kristaps Vanadziņš, kamerkoris “MoonBeams”, Linda Naudiņa, u. c.), tirdziņš, foto stūrītis, kafejnīca, labo domu un pateicību vieta klusumā, bet plkst. 16.00 uz baznīcas pulksteņa vecās ciparnīcas tiks iedegta pirmā no 12 Svēto nakšu svecēm.

Tikmēr plkst. 15.00 Lielajā ģildē izskanēs Rīgas kamerkora “Ave Sol” spilgta laicīgās Ziemassvētku mūzikas programma “Ziemassvētku noskaņa”, kas aptver dažādus skatījumus uz Ziemassvētku tradīciju vairāk nekā simts gadu garumā, kā arī jaundarba pirmatskaņojumu – Jāņa Ķirša “Ziemassvētku kantāte”.

Noslēdzot Pirmo Ziemassvētku muzikālo programmu, plkst. 23.00 Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā izskanēs koncerts “Es paliku”.

26. decembrī, Otrajos Ziemassvētkos, no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00, Rīgas Lutera baznīcas teritorijā, Torņakalna ielā 5, darbosies tirdziņš, foto stūrītis, kafejnīca, labo domu un pateicību vieta klusumā, bet plkst. 16.00 uz baznīcas pulksteņa vecās ciparnīcas tiks iedegta otrā no 12 Svēto nakšu svecēm.

No plkst. 16.00 līdz plkst. 17.30. Kultūras centra “Imanta” Lielajā zālē klausītājus priecēs Marijas Naumovas Ziemassvētku koncerts “Gavilējiet, zvaigznes!”.

Tikmēr plkst. 16.00 VEF Kultūras pils Kamerzālē skanēs koncerts “Kad leduspuķes zied” krievu tautas mūzikas instrumentu ansambļa “Sadko” pavadībā.

Ziemassvētku tirdziņi un Ziemassvētku gaismas taka

Šonedēļ darbosies arī svētku tirdziņi Esplanādē, Doma laukumā un Vidzemes tirgū.

Esplanādes tirdziņā izrotātajās un izgaismotajās tirgotāju mājiņās ikviens atradīs dāvanas no vietējo amatnieku produktu klāsta, kā arī izpriecāties varēs braucienā ar panorāmas ratu, kas ļaus nolūkoties uz priekpilno rosību no 15 metru augstuma.

Viena no priecīgākajām norisēm, ko sastapsiet šī gada Esplanādes Ziemassvētku tirdziņā, ir “Trušu karaliste”, kas piesaista gan lielos, gan mazos garāmgājējus.

Savukārt Doma laukuma tirdziņā varēs sajust Ziemassvētku atmosfēru, iegādāties dāvanas un baudīt plašu kultūras programmu.

Savukārt Vidzemes tirgū 20., 21. un 22. decembrī apmeklētājus gaidīs vietējo zemnieku, mājražotāju un amatnieku ražojumi, priecēs arī muzikāli pārsteigumi, radošās darbnīcas un tikšanās ar Ziemassvētku vecīti.

Rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti arī baudīt maģiskos gaismas piedzīvojumus.

Līdz pat februārim Rīgas bulvāri un parki, pilsētas klusais centrs un vecpilsēta būs ietērpti gaismas rotā, pārvēršot pilsētvidi maģiskā gaismas piedzīvojumā. Pilsētas kanālmalas apstādījumos, līdzīgi kā pērn, būs izstaigājama “Ziemassvētku gaismas taka”, kurā rīdzinieku iemīļotajam mēnestiņam šogad pievienojušās pavadones – 10 dzirkstošas zvaigznītes.

Līdz pat 26. decembrim Vērmanes dārzā darbosies “Saulgriežu skapis”, kurā imitējot zvaigžņoto debess jumu, var sadzirdēt nākotnes pareģojumus, ticējumus, novēlējumus un gūt iedvesmu nākamajam gadam.

Vairāk par Rīgas pašvaldības Ziemassvētku gaidīšanas laikam veltītiem pasākumiem var uzzināt tīmekļvietnē svetki.riga.lv, kā arī sekot līdzi to jaunumiem sociālo tīklu lapā “Rīga” un “Rīgā notiek”.