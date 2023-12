Autotransporta direkcija (ATD) no nākamās nedēļas, 18.decembra, saskaņos vilcienu un reģionālos autobusu reisus Aizkraukles, Kokneses un Lielvārdes stacijās, informē ATD pārstāvji.

Izmaiņas stāsies spēkā sešos reģionālo autobusu maršrutos - Aizkraukles autoosta-Aizkraukles stacija, Aizkraukle-Ērgļi, Aizkraukle-Irši-Aizkraukle, Aizkraukle-Vecbebri, Kokneses stacija-Vecbebri un Ogre-Lielvārde-Rembate-Ogre.

Maršrutā Aizkraukles autoosta-Aizkraukles stacija autobuss turpmāk no Aizkraukles autoostas kursēs katru dienu plkst.0.55, plkst.4.40, plkst.5.17, plkst.5.45, plkst.6.28, plkst.6.45, plkst.7.50, plkst.8.38, plkst.9.30, plkst.10.35, plkst.11, plkst.12.45, plkst.13.40, plkst.15.05, plkst.16.40, plkst.17.15, plkst.17.31, plkst.18.07, plkst.18.58, plkst.19.15, plkst.20.45, plkst.21.45, plkst.22.10 un plkst.22.55.

Savukārt no Aizkraukles stacijas autobuss katru dienu kursēs plkst.1.15, plkst.6.45, plkst.7.02, plkst.8.07, plkst.8.56, plkst.9.47, plkst.10.56, plkst.11.20, plkst.13.10, plkst.14.23, plkst.15.22, plkst.17.15, plkst.17.40, plkst.18.05, plkst.18.25, plkst.19.18, plkst.20.05, plkst.21.02, plkst.22.05, plkst.22.27 un plkst.23.15.

Vienlaikus maršrutā Aizkraukle-Ērgļi autobuss rīta reisā no pirmdienas līdz sestdienai no Aizkraukles autoostas izbrauks astoņas minūtes vēlāk - plkst.8.38, savukārt no pieturas "Ērgļi" rīta reiss darba dienās būs piecpadsmit minūtes ātrāk - plkst.10.15, kā arī vakara reiss būs astoņas minūtes agrāk - plkst.17.15.

Tāpat maršrutā Aizkraukle-Irši-Aizkraukle autobusam rīta reisā plkst.6.40 no Aizkraukles autoostas mainīti pienākšanas laiki Aizkraukles stacijā un Aizkraukles autoostā, kā arī katras dienas pusdienlaika reiss no Aizkraukles autoostas būs piecas minūtes vēlāk - plkst.12.10.

Savukārt maršrutā Aizkraukle-Vecbebri autobuss rīta reisā turpmāk no Aizkraukles autoostas darba dienās izbrauks piecas minūtes vēlāk - plkst.5.35, bet maršrutā Kokneses stacija-Vecbebri autobuss rīta reisā turpmāk no Vecbebriem darba dienās izbrauks astoņas minūtes vēlāk - plkst.6.08.

Vienlaikus maršrutā Ogre-Lielvārde-Rembate-Ogre autobuss rīta reisā turpmāk no Ogres autoostas darba dienās izbrauks piecas minūtes ātrāk - plkst.6.35.

Sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos maršrutos veic AS "Liepājas autobusu parks". Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Zemgales un Vidzemes plānošanas reģioniem.

ATD ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā.