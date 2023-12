Notiks jau trešais “Novatore Impact Summit” — par sieviešu finansiālo labklājību un ilgtspējīgu dzīvesveidu

Foruma mērķis - stiprināt sieviešu ekonomisko aktivitāti un labklājību, sekmējot sieviešu līderību augstākajās biznesa līderpozīcijās un uzņēmējdarbībā. Samitā aicināti piedalīties arī vīrieši, lai uzzinātu par vienlīdzīgu iespēju nozīmi biznesa un valsts ekonomikas attīstībā.

“Pēdējos gados nepamet sajūta, ka pasaulē notiek nemitīgi satricinājumi un valda liela nenoteiktība. Tas attiecas uz politiku, klimata pārmaiņām, mainīgiem sabiedrības standartiem - uz visu, ko līdz šim uzskatījām par paredzamām un stabilām vērībām. “Novatore Impact Summit” meklēs veidus, kā šajā mutuļojošā pasaulē turpināt izaugsmi un attīstību, akcentējot jautājumus, kas būtiski nākotnei. Piemēram, ko nozīmē kalpot aizsardzības spēkos, ja esi sieviete vai arī kā nodrošināt finansiālu labklājību un dzīvi drošā vidē.

Šis ir gads, kad visur pasaulē piedzīvojām karstuma rekordus. Pētījumi liecina, ka klimata pārmaiņas praktiski un finansiāli negatīvāk ietekmē tieši sievietes - gan profesionāles, gan sievietes ar ģimenēm. Ja šo problēmu nesaistīsim ar mūsu dzīvesveidu - modi, pārtiku, ko patērējam - tad situācija nemainīsies. Tāpēc ilgtspēja ir tikpat nozīmīga, cik dažādība. Izpratne, kā dzīvot dabai draudzīgi, ilgtspējīgi vadīt biznesu, ir atslēga pozitīvām pārmaiņām. Ir jāmaina veids, kā dzīvojam un strādājam, jo mūsu dzīvesveids kā “tauriņa efekts” ietekmēs to, kā cilvēki jutīsies un dzīvos citviet pasaulē, kā dzīvosim mēs,” saka “Novatore” līdzdibinātāja Baiba Rubesa.

Publicitātes foto

Konferencē - pieredze, diskusijas un personiski stāsti

Konferencē uzstāsies pieredzējušas ārvalstu un pašmāju līderes, daloties ar savu pieredzi, zināšanām un personiskiem stāstiem.

Forumu atklās Latvijas premjerministre Evika Siliņa. Konferencē uzstāsies Oksfordas universitātes uzņēmējdarbības un inovāciju emeritētā profesore Linda Skota (Linda Scott). Viņa ir vairāku grāmatu autore - tai skaitā, “The Double X Economy”. 2015. gadā “Prospect Magazine” profesori Skotu atzina par vienu no 25 izcilākajām globālajām domātājām. Linda ir arī Pasaules biznesa koalīcijas sieviešu ekonomiskai spēcināšanai (the Global Business Coalition for Women's Economic Empowerment) un Varas maiņas foruma sievietēm pasaules ekonomikā (The Power Shift Forum for Women in the World Economy) dibinātāja.

Ar savu pieredzi krīzes apstākļos dalīsies Amerikas Balss Austrumeiropas vadītāja Miroslava Gongadze (Myroslava Gongadze). Viņa ir veidojusi Amerikas Balss Austrumeiropas biroju Varšavā, nodrošinot visaptverošu informāciju par politiskiem, ekonomiskiem un sociāliem notikumiem Austrumeiropā un karadarbību Ukrainā. 2000. gadā Kijivā nogalināja viņas vīru žurnālistu Georgiju Gongadzi, kurš veidoja kritiskus sižetus par tā laika autoritāro režīmu, tāpēc Miroslava aktīvi iestājas par žurnālistu aizsardzību un brīvības vērtībām visā pasaulē.

Savukārt par savu personiskās līderības izaugsmes stāstu un ilgtspējīga modes biznesa veidošanu stāstīs Milda Mitkute, jaunuzņēmuma “Vinted” līdzdibinātāja no Lietuvas. 2008. gadā viņa izveidoja platformu lietota apģērba pārdošanai, pirkšanai un maiņai, kurā šobrīd reģistrējušies 80 miljoni iedzīvotāju 20 pasaules valstīs. 2019. gadā uzņēmums kļuva par Lietuvas pirmo vienradzi jeb jaunuzņēmumu, kura novērtējums pārsniedz miljardu eiro. Iepriekš viņa ir bijusi universitātes pasniedzēja un pētniece, savu biznesu radījusi no nulles, noticot savai idejai.

Meistarklases līderībai un finansiālajai drošībai

Samitā būs 8 meistarklases, lai veicinātu profesionālo attīstību un sniegtu ļoti praktiskas zināšanas. Tajās būs noderīga informācija, kā apzināt savas līderes dotības un izveidot spēcīgu un konkurētspējīgu profesionāles profilu, praktiski soļi, kā pieteikties vadības pozīcijām. Tāpat meistarklases sniegs zināšanas par alternatīviem investīciju veidiem, dažādības vadību, aizspriedumu atpazīšanu un vecuma nozīmi karjera attīstībā.

“”Novatore Impact Sammit” no citiem līdzīgiem pasākumi atšķir tas, ka gan sievietēm, gan vīriešiem piedāvājam vērtīgas meistarklases. Ja vēlas iegūt labāku izpratni par savām pozīcijām uzņēmumā, izaugsmes iespējām un ceļu, kā kļūt par līderi - direktori, valdes vai padomes locekli vai uzņēmēju, meistarklases sniegs dzīvē noderīgas zināšanas. Piedāvāsim arī padomus, kā veiksmīgāk pārvaldīt savas finanses, lai spēcinātu izaugsmi pretī vadošiem amatiem. Palīdzēsim rast atbildes, vai zināt savu līderes vērtību, vai un kā par to stāstāt citiem,” informē B. Rubesa.

Konference un meistarklases ir veidots jaunu kontaktu iegūšanai, jo savstarpējais atbalsts un tīklošanās ir “Novatore Impact Summit” pievienotā vērtība.

Publicitātes foto

Par “Novatore Impact Summit”

“Novatore Impact Summit” ir starptautiska konference sieviešu ekonomiskai spēcināšanai, kas notiks 2024 gada 7. martā, Rīgā. Tās mērķis - veicināt sieviešu ekonomisko aktivitāti un sekmēt dzimumu dažādību vadošās līderpozīcijās.

Konferenci rīko organizācija “Novatore”, ko 2020. gada izveidoja uzņēmējas Baiba Rubesa un Dagnija Lejiņa, ar mērķi atbalstīt sievietes vadošos amatos, sniedzot zināšanas, nodrošinot tīklošanās iespējas un veicinot pieredzes apmaiņu. 2023. gadā “Novatore Impact Summit” apmeklēja 400 iedvesmojošas dalībnieces un dalībnieki no 18 valstīm.

Biļetes var iegādāties mājaslapā novatore.eu. Aktuālākais par samitu sociālajos kontos Linkedin, Facebook, Instagram.