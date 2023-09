„Tikai pacietību...” tā saucamie „Baltijas antifašisti” mīklaini izsakās par pazudušo Latvijas krievu aktīvistu Pankratovu

Rīgas pilsētas tiesa otrdien, 26. septembrī bija plānojusi skatīt Pankratova lietu – kā zināms, viņu pērn jūlijā aizturēja Valsts drošības dienests (VDD) un pret aktīvistu tika sākta krimināllieta par nacionālā naida izraisīšanu.

Tāpat VDD rīcībā nonāca arī informācija, kas liecināja, ka persona sadarbojusies ar Eiropas Savienības (ES) sankciju sarakstā iekļautu personu, tolaik ziņoja dienests.

Pankratova darbības – kārtīga tūre pa Krievijas televīzijām, kur tika sarunāts pietiekami daudz slavas vārdu Kremlim un tā ārpolitikai.

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa sākumā lēma piemērot aktīvistam drošības līdzekli-apcietinājumu, taču šī gada janvārī tika iemaksāta 5000 eiro drošības nauda un Pankratovs tika atbrīvots.

Kas noticis ar Pankratovu?

Taču uz nesen paredzēto tiesas sēdi bijušais domnieks vienkārši neieradās.

Pankratova advokātei Immai Jansonei, tāpat kā ģimenei nav informācijas par klienta atrašanās vietu.

Advokātei nav izdevies klientu sazvanīt, jo viņa tālruņa numurs nav sasniedzams. Tāpat Pankratovs nav reaģējis uz advokātes rakstīto saziņas lietotnēs.

Pankratovs ceturtdien esot izgājis no savas dzīvesvietas un kopš tā laika nav redzēts. Sieva pirmdien vērsusies policijā. Lietas izskatīšana atlikta uz 10. otkobri.

Vakardien, 28. Septembrī par Pankratovu piepeši ierunājušies tā saucamie „Baltijas antifašisti” – kādreiz Latvijā dzīvojušu Krievijas atbalstītāju, kuri nu aizmukuši uz Maskavu.

Grupējums, kuru Latvijā definē kā noziedzīgu, savā „Telegram” kanālā ierakstījis:

„Par Ruslanu Pankratovu – tikai mieru – jau pavisam drīz visi visu uzzinās... tikai pacietību.”

Foto: Telegram

No ieraksta redzams, ka to veicis Sergejs Vasiļjevs – bijušais rīdzinieks, Kremļa simpatizētājs, kurš savulaik pats mucis projām un izvairījies no tiesas piespriesta soda.

Pēdējo gadu laikā arī atkārtoti novērots, ka virkne Latvijā esošu aktīvo Krievijas atbalstītāju izvēlas piepeši pamest valsti, lai dotos uz Baltkrieviju vai Krieviju.

Pēcāk nereti seko – kā Pankratova gadījumā tas jau noticis – intensīva tūre pa propagandas medijiem, kuros tiek „izkratīta sirds” par pārdzīvoto Rietumos un atklātas patiesās domas par Krievijas darbībām Ukrainā.

Pagaidām nav skaidrs, ko tieši gribējuši pateikt Krievijā esošie aktīvisti, taču ir zināms, ka Pankratovam nav bijis derīgu ceļošanas dokumentu, jo ar nu jau bijušā iekšlietu ministra Māra Kučinska pirms vairākiem mēnešiem pieņemtu lēmumu bijušajam domniekam bija uz gadu aizliegts izbraukt no Latvijas.

Lēmums tika apstrīdēts tiesā, taču neveiksmīgi.

Pankratovs – krievu propagandas „viedokļa līderis no Latvijas”

Zināms, ka Pankratovs savulaik apmeklējis arī Krievijas okupētās Ukrainas pilsētas –konkrēti Zaporižjes apgabalā.

Kremļa propagandas kanālā "Vesti.ru" publicētajā sižetā bijis redzams, ka Pankratovs piedalījies okupācijas varas ieceltās vadības preses konferencē, kurā it kā starptautiskie mediji tiek informēti par referendumu par okupēto pilsētu pievienošanu Krievijai.

Pankratovs 2009. gadā bija ievēlēts Rīgas domē no partiju apvienības "Saskaņas centrs" un pašvaldībā sabijis vairākus gadus.

2018. gadā viņš neveiksmīgi kandidēja 13. Saeimas vēlēšanās "Par alternatīvu" sarakstā, bet 2019. gadā – Eiropas Parlamenta vēlēšanās no „Rīcības partijas” saraksta.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka Pankratovs kopā ar Veru Pankratovu darbojas 2006. gadā reģistrētajā biedrībā "Latvijas krievu pasaule".

Pirms vairākiem gadiem viņš darbojies biedrībā "Apvienība pret nacismu".

Kopumā Pankratovs ilgus gadus pievērsis gan galvaspilsētas domes, gan mediju uzmanību ar dažāda veida skandalozām un pretrunīgām aktivitātēm. Viņš arī attālināti ir bijis regulārs viesis Baltkrievijas un Krievijas propagandas TV raidījumos.

Vēl Pankratovs 2015. gadā, vēl kā Rīgas domes deputāts, devās komandējumā uz Maskavu.

Toreiz Rīgas mēram adresētajā pārskatā par komandējumu Pankratovs norādījis, ka komandējuma laikā notika tikšanās ar Maskavas valdības ministru, Maskavas Ārējo ekonomisko un starptautisko sakaru departamenta vadītāju Sergeju Čereminu, tika pārrunāta sadarbība par Rīgas domes un Maskavas valdības sadarbības programmā 2015.-2017. gadam minēto kultūras un humanitāro projektu realizēšanu, kā arī Rīgas pilsētas popularizēšanu Maskavā.