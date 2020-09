Krievijā eksperts, Latvijā – margināls politiķis un piramīdas shēmas reklāmas seja: kas īsti ir Ruslans Pankratovs?

Ušakova laiku domes un “Saskaņas” bijušais ierindnieks Pankratovs pašlaik vada “Rīcības partiju”, kuru publiski izvēlas reprezentēt kopā ar savu politisko cīņubiedru, ne mazāk odiozo muldoņu Eināru Graudiņu.

Tuvojoties Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām, bija novērojams, ka Pankratovs, pozicionējot sevi kā Latvijas krievu tiesību sargu un savu sīkpartiju – kā vērā ņemamu politisko spēku, itin bieži viesojās dažādos Krievijas medijos.

Savos stāstījumos Pankratovs līdz šim ir uzsvēris to, cik grūti krievvalodīgajiem klājas Latvijā un gānījis Latvijas iekšpolitiku un ārpolitiku, pie iespējas izceļot Kremļa politikas pragmatismu, tās veidotāju kompetenci.

Vēl jūlijā Pankratovs gozējās Lielbritānijā reģistrētā Krievijas propagandas kanāla NTV sižetā kā “eksperts no Latvijas” Krievijas referendumā par grozījumiem konstitūcijā, savukārt augusta beigās debitēja Baltkrievijas valsts kontrolētajā TV kanālā “Belarus-1”, stāstot par Eiropas Savienības (ES) un NATO šaušalīgajiem plāniem Baltkrievijā.

Reaģējot uz politiķa acīmredzamo vēlmi kļūt atpazīstamākam, Jauns.lv vienuviet apkopo interesantākos stāstus, no kuriem daudzi austrumu kaimiņvalsts propagandas medijos, kā likums, neparādās.

Ievelk Rīgas domi piramīdas shēmas reklāmā

Latvijas medijos Ruslana Pankratova vārds īpaši skaļi izskanēja 2016. gada vasarā saistībā ar pagalam aizdomīgu, Latvijā nelicencētu finanšu struktūru, kuru Pankratovs reklamēja, vēl būdams Rīgas domes deputāts.

Finanšu piramīda, par kuras vēstnesi bija kļuvis toreizējais Rīgas domes deputāts Pankratovs, it kā vākusi naudu kāda brīnumaini efektīva ūdeņraža ģeneratora ražošanai, kurš glābšot pasauli no gaidāmā energoresursu deficīta, togad vēstīja TV3 ziņas.

“Sveiki! Mani sauc Ruslans Pankratovs – esmu Rīgas domes deputāts. Jūs investēsiet ūdeņraža katlu ražošanā, kuri netiks tirgoti, bez gan iznomāti. To efektivitāte ļaus ietaupīt uzņēmumiem 50%. Rentabilitāte gadā var sasniegt pat 360%. Neticami, bet fakts!” kādu laiku internetā atrodamajā reklāmas rullītī klāstījis Pankratovs:

Foto: ekrānuzņēmums no video

Pēcāk izrādījies, ka reklāma, kurā piedalījies izbijušais deputāts, filmēta nekur citur kā Rīgas domē, liekot secināt, ka Pankratovs izmantojis savu pozīciju pašvaldībā, lai ievilinātu cilvēkus apšaubāmā biznesā.

Iepriekš mediji par līdzīgu Pankratova rīcību rakstīja vēl 2010. gadā, kad Pankratovs izmantojis domes deputāta veidlapu, lai nosūtītu vēstuli aviokompānijai “Uzbekistan Airways”, uzdodot nekavējoties kompensēt materiālos zaudējumus, kas viņam radušies, lidojot reisā Rīga – Taškenta – Deli – Kalkuta.

Lidojums nebūt nebija komandējums, bet gan privāts brauciens, saistībā ar kuru radušās problēmas deputātam bija jārisina kā privātpersonai. Turklāt nosūtītā vēstule bijusi uzrakstīta krievu valodā, pārkāpjot arī Valsts valodas likumu. Tobrīd Pankratovs medijiem plaši nekomentēja pārmetumus par ētikas pārkāpumiem.

Pēc incidenta paliek aiz domes durvīm un bez partijas

Atliek vien minēt, kā finansiālo situāciju konkrētā finanšu struktūra varētu būt ietekmējusi tiem, kuri tajā iesaistījušies, taču Pankratovam dalība šajā visā beigusies ar strauju politiskās karjeras lejupslīdi.

Politiķis vēlāk publiski atvainojās par domē sastrādāto, sauca to par “politisko mācībstundu” un taisnojās, ka “iekritis”. Reklāmā viņš esot piedalījies kā aktieris, nevis deputāts (par spīti tam, ka video tiek saukts tieši par Rīgas domes deputātu) un videomateriālam nemaz nebija jātop publicētam.

Taču pēc vairākiem mēnešiem Ruslanam Pankratovam piepeši tika liegta piekļuve savai toreizējai darbavietai – Rīgas domei, ziņoja vietējie mediji. Frakcijas vadība pēcāk paskaidroja, ka šāds lēmums pieņemts, jo Pankratovs neatļauti filmējis frakcijas telpās.

Gadu vēlāk Pankratovs, nu jau būdams ne vien bijušais domnieks, bet arī bijušais “Saskaņas” biedrs, Krievijas medijos stāstīja par Nila Ušakova it kā slēptajiem īpašumiem Monako un Krievijā.

Ušakovs tolaik atcirta, ka ir neizpratnē par to, kādēļ Pankratovs, kurš “ir izlidojis no partijas, jo filmējis reklāmas finanšu piramīdām”, šādas lietas stāsta tikai tagad, kad gatavojas startēt vēlēšanās no cita politiskā spēka.

Vēl 2019. gada sākumā Pankratovs, kuram Krievijas medijos tīk iztaisīties par nosvērtu, rūdītu politikas ekspertu, pagalam saputrojās meistarībā, portālā “Facebook” paziņojot, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) aizturējis toreizējo Rīgas mēru Ušakovu.

Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook",

"Facebook" kontā ievietoto, patiesībai neatbilstošo informāciju pēcāk pārpublicēja arī “Rossiya Segodnya” (RT) galvenā redaktore Margarita Simoņjana. Viņa teikto pēcāk atsauca, taču Pankratova kontā neprecīzā ziņa joprojām ir atrodama. (Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook",)

Nepatieso informāciju ātri vien pārķēra gan Krievijas propagandas mediji, gan arī nopietnāki ziņu avoti, tālāk padodot jau kā viltus ziņu. Atsevišķi mediji informāciju pēcāk atsauca, tostarp arī “Rossiya Segodnya” (RT) galvenā redaktore Margarita Simoņjana, taču Pankratova “Facebook” profilā šī aplamība stāv joprojām.

Runājot par Pankratova tagadējās “Rīcības partijas” līdzšinējo sniegumu, var piebilst, ka Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2019. gadā šis politiskais spēks izpelnījās vien 0,17% balsu, iegūstot pēdējo vietu starp 16 sarakstiem, savukārt nesenajās Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās – 0,18% balsu jeb 301 vēlētāja atbalstu.

Neslavu domē izpelnījusies arī Pankratova sieva

Vēl pirms piramīdas shēmas skandāla mediji par Pankratova rosību Rīgas domnieka amatā rakstīja saistībā ar viņa biežajiem komandējumiem uz Maskavu, kur viņš, kā pats apgalvo, veicinājis pilsētu sadarbību kultūras un humanitāro projektu ietvaros. Kā vēsta aģentūra LETA, viens no šādiem komandējumiem 2015. gadā izmaksājis 1360 eiro.

Domes opozīcija tolaik pauda, ka Pankratovs par nodokļu maksātāju naudu uz Maskavu devies regulāri, kas licis apšaubīt šādu braucienu lietderību. Tāpat bijis neskaidrs, kādēļ ar Maskavas pārstāvjiem brauc tikties ierindas domnieks, nevis kāds augstākstāvošs.

Vērts piebilst, ka pagalam šaubīgu reputāciju saistībā ar darbošanos pašvaldības SIA “Rīgas Namu Pārvaldnieks” (RNP) savulaik ieguva arī Ruslana Pankratova sieva Žanna Pankratova.

Pagājušā gada vasarā Jauns.lv ziņoja, ka tiesā beidzot nonākusi krimināllieta par iespējamu fiktīvo nodarbinātību šajā pašvaldības uzņēmumā. Prokuratūra uzskatīja, ka gada laikā no uzņēmuma tika izkrāpti gandrīz 193 000 eiro.

Veicot revīziju RNP, Valsts kontrole konstatēja, ka uzņēmumā aptuveni gada garumā laika posmā no 2014. gada marta līdz 2015. gada aprīlim, iespējams, fiktīvi tika nodarbināti 12 darbinieki, kuri par faktiski neveiktiem darba pienākumiem saņēmuši darba algu. Pēcāk tika nosaukti apsūdzētie, un starp tiem parādījās arī Žannas Pankratovas vārds. Jāpiebilst, ka viņa apsūdzēto sarakstā nebūt nebija vienīgā toreizējo Rīgas domes “Saskaņiešu” laulātā.

Lietu bija jāsāk skatīt tiesā vēl nesen – 31. augustā, taču divu apsūdzēto neierašanās dēļ tas nenotika. Nākamā sēde ir nozīmēta 15. decembrī.

Ar šādu humoru savos sociālajos tīklos dalās par starptautisko ekspertu, tiesību aizstāvi, politiķi un politologu dēvētais Ruslans Pankratovs. (Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook",)

Rosās Krievijas referendumā kā eksperts no Latvijas

Izkultivēt respektēta, kompetenta eksperta lomu Latvijā Ruslanam Pankratovam, līdzšinējo politisko un citādi publisko aktivitāšu dēļ, pārskatāmā nākotnē diez vai izdosies, taču politiskā aktīvista leģitimitāti regulāri cenšas uzturēt un vairot Krievijas mediji.

Pankratovs regulāri parādās NTV, TV kanāla “Sanktpēterburgas 5. kanāls” par Latviju veidotajos sižetos, kā arī citos Kremļa propagandas medijos, tostarp Sputniknewslv.com, parasti uzstājoties kā politologs, tiesību aizstāvis, starptautiskais eksperts vai “Rīcības partijas” un tā dēvētās starptautiskās tiesību aizsardzības organizācijas ”Latvijas krievu pasaule” līderis.

Ja ir pacietība izšķirstīt, piemēram, britu salās reģistrētā Kremļa rupora NTV interneta vietnes videoarhīva saturu, kuru nemitīgi pārtrauc reklāmas par to, kā viegli iegūt Eiropas Savienības pilsonību, Pankratovu var atrast runājam par visdažādākajām tēmām – no Latvijas izglītības reformas līdz pat NATO karaspēka manevriem Baltijā.

Politiķis ir arī regulārs viesis pašmāju korespondentu sižetos, kuri veidoti kaimiņvalsts propagandas kanāliem. Par to plašāk Jauns.lv rakstīja augusta sākumā.

Pankratovs ir uzstājies arī vienā no nesenākajiem NTV sižetiem par Krievijā nule notikušo referendumu.

Spriežot pēc Kremļa publicētajiem oficiālajiem datiem, 78% vēlētāju referendumā atbalstījuši grozījumus valsts konstitūcijā, kuri cita starpā dod iespēju prezidentam Vladimiram Putinam saglabāt amatu nu jau līdz 2036. gadam, un NTV sižetā par šo referendumu Pankratovs pieteikts kā “starptautiskais eksperts no Latvijas”, kurš “stāstīs par balsošanas caurspīdīgumu un individuālo pieeju”.

Lielbritānijā reģistrētā Kremļa TV rupora NTV sižetā par neseno referendumu, kurā rosījās arī Pankratovs, bijušais Rīgas domnieks, redzams attēlā ar nepareizi uzvilktu sejas masku, nodēvēts par starptautisko ekspertu no Latvijas. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

Augusta beigās Ruslans Pankratovs kā eksperts pieslēdzies arī Baltkrievijas notikumu komentēšanai.

Intervijā Lukašenko režīma kontrolētās kaimiņvalsts televīzijas „Belarus-1” ziņu raidījumam viņš pauda, ka rietumvalstu mērķis esot iekarot Baltkrieviju, lai to pārvērstu par ģenētiski modificētās pārtikas (ĢMO) audzēšanas lauku un placdarmu uzbrukumam Krievijai.

Sarunā ar Baltkrievijas valsts kontrolēto TV kanālu "Belarus-1" Pankratovs izklāstījis šaušalīgos "rietumu plānus" pret protestu pārņemto valsti. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

Kāzās pie viena galda ar Krievijas drošībnieku?

Šī gada februārī gan Latvijas, gan Krievijas medijos parādījās ziņas par kādu Kaļiņingradā dzīvojošu Krievijas pilsoni vārdā Antoņina Zimina-Antoņeca un viņas vīru Konstantīnu Antoņecu.

Antoņinu Ziminu-Antoņecu 2018. gadā aizturēja saistībā ar aizdomām par valsts nodevību. Šāda apsūdzība nu ir izvirzīta arī viņas vīram.

Antoņina Zimina-Antoņeca tolaik bija Krievijas valdības finansētā Gorčakova vārdā nosauktā publiskās diplomātijas atbalsta fonda eksperte, bet viņas vīrs savulaik bija reģionālās valdības ierēdnis.

Iemesls Krievijas Federālā drošības dienesta (FDD) nopietnajai interesei un aizdomām esot bijuši savādie notikumi abu kāzās 2015. gada aprīlī.

Uz tām bijis uzaicināts kādreizējais Ziminas-Antoņecas kursabiedrs – it kā vārdā Maksims –, kurš pēc studijām it kā sācis strādāt FDD, kur nodarbojies ar pretizlūkošanu. To, saistībā ar pieejamo informāciju, atrodoties manāmā alkohola reibumā, kāzu viesiem skaļi un bravūrīgi stāstījis pats vīrietis.

Par FDD aģentu dēvētais kungs fotografējies ar citiem sanākušajiem, labprāt dalījis savas personīgās vizītkartes (ar kādas komercstruktūras nosaukumu) un klāstījis par savu slepeno nodarbi, piebilstot, ka labprāt palīdzēs “visu ko sarunāt”.

Pēcāk kāzu foto ar savādo jaunieti parādījušās gan sociālajos, gan arī – saskaņā ar oficiālo versiju – esot demonstrētas kādā no Baltijas telekanāliem, kas novedis pie FDD aģenta identitātes atklāšanas. Par to tad arī pārim izvirzīta smagā apsūdzība.

Ziminas-Antoņecas kursabiedrs kāzās sēdējis pie viena galda ar pašmāju politiķi, toreiz vēl Rīgas domes deputātu Ruslanu Pankratovu, ko intervijā ar Krievijas telekanālu “RTVi” atklājis pats Pankratovs.

Ruslans Pankratovs (pa labi, tālumā) Antoņinas Ziminas-Antoņecas kāzās, 2015. gadā. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

Konkrētajā ziņu sižetā Pankratovs apstiprinājis, ka ir pāra ģimenes draugs, abu kāzas apmeklējis un iereibušo vīrieti, kurš dižojies ar savu amatu, piefiksējis.

Pankratovs apgalvojis, ka notikumi ap Ziminu-Antoņecu esot mīklaini un nesaprotami – gan skaļā kāzu viesa uzvedība, zinot, ka kāzas taču fotografē un filmē, gan arī sekojošā FDD reakcija, aģenta identitātes atklāšanā vainojot jaunlaulāto pāri, nevis pašu aģentu. “RTVi” sižetā tiek arī spekulēts, vai tik savādie notikumi neesot mēģinājums piesegt ko citu.

Ruslans Pankratovs, krievu TV kanālam "Nastojaščeje vremja", kas savulaik radīts kā alternatīva Kremļa propagandas telekanāliem, klāsta par notikumiem Antoņinas Ziminas-Antoņecas kāzās 2015. gadā. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

Pats Pankratovs Antoņinu Ziminu-Antoņecu esot iepazinis, pateicoties viņas aktivitātēm pieminētā Gorčakova vārdā nosauktā fonda ietvaros.

Šis fonds ir minēts arī Valsts drošības dienesta 2017. gada publiskajā pārskatā: “A.M. Gorčakova vārdā nosauktais publiskās diplomātijas atbalsta fonds darbojas Krievijas Ārlietu ministrijas paspārnē. Fonds lielākoties nodarbojas ar starptautisko kontaktu attīstīšanu diplomātiskajās, akadēmiskajās un citās profesionāļu aprindās. Fonda tipiskākā darbības joma ir konferenču, vasaras skolu, forumu u.tml. rakstura pasākumu rīkošana. Ar fonda rīkoto pasākumu starpniecību Krievija cenšas izplatīt savu pasaules un ārpolitikas redzējumu, tā meklējot domubiedrus un rekrutējot potenciālos ietekmes aģentus ārvalstīs.”

Vēl 2017. gadā Pankratovs portālam Sputniknewslv.com klāstījis, kā viņu pašu it kā centušies savervēt ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) pārstāvji. “Lai nokļūtu izlūkošanā, jāparakstās ar asinīm,” Pankratovu citēja propagandas portāls.

Izdod grāmatu par dārgakmeņu mistiku

Spriežot pēc publiski pieejamās informācijas, politika un sabiedriskā aktivitāte nebūt nav vienīgās “Rīcības partijas” vadītāja Ruslana Pankratova intereses.

Vēl 2014. gadā Pankratovs izdeva grāmatu ar nosaukumu “Dārgakmeņu Mistiskā Nozīme”.

Grāmatas apraksts vietnē Herbals.lv, kas ir viens no grāmatas tirgotājiem, vēsta: “Šajā grāmatā ārsts – psihoterapeits Ruslans Pankratovs sniedz informāciju par 31 dārgakmeni un 7 metāliem to apstrādei. Šeit sīki un detalizēti izklāstīti visi seno, slēpto rakstu noslēpumi par dārgakmeņu nozīmi un to, kā visefektīvāk tos izmantot savā dzīvē, lai uzlabotu likteni un veselību [...].”

Papildu tam 2015. gadā klajā nāca dokumentāla filma “Mans Guru” (“My Guru”), kurā redzams arī Ruslans Pankratovs.

Viņa “Youtube” kanālā izlasāms, ka filma ir stāsts par garīgā ceļa un harmonijas meklēšanu, kā arī tiekšanos pēc atbildēm uz mūžseniem jautājumiem.