FOTO: jaunā spozmē atjaunots kārtējais Berči nams Liepājā

Ēka Kungu ielā 20 celta galma padomniekam Karlam Meijeram kā dzīvojamā māja. Būvniecības projekts izstrādāts 1876. gadā, bet nav saglabājusies precīza informācija par ēkas celšanas laiku. No pirmsākumiem saglabājusies tikai viena ēkas fotogrāfija un ēkas plāni, kas sniedza tikai daļēju ieskatu par ēkas sākotnējo projektu. Turpmākajos gados ēkā bijusi gan ārsta privātprakse, gan bērnudārzs, kā liepājnieki šo māju pazīst vairāk, pēcāk ēkā atradies veikals un biroji. Saistībā ar to ēka vairākkārt pārbūvēta, bet pēdējos gadus bija pamesta, tādēļ gan ēkas būvkonstrukcijas, gan interjers stipri cietis.

Nams, nonākot jaunu īpašnieku rokās, piedzīvojis pilnīgu rekonstrukciju, daļēji atgriežoties pie Berči oriģinālā projekta, nedaudz mainot telpu izmantošanas funkcijas. Esošajiem īpašniekiem līdzi nāca jau izstrādāts un apstiprināts rekonstrukcijas projekts, kurā veiktas atsevišķas izmaiņas. Būvdarbu laikā nojauktas piebūves un palīgbūves, atjaunota galvenā ēka un saimniecības ēka. Gar ielas malu nojaukta avārijas stāvoklī esošā ķieģeļu piebūve, kura nebija paredzēta sākotnējā Berči projektā, tādējādi ielas fasādē atjaunota ēkas vēsturiskā simetriskā kompozīcija. Piebūve noejai uz pagrabu pārbūvēta kā veranda, tās ārējo apdari veidojot saskanīgu ar pagalma pusē esošo verandu.

Saskaņā ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes nosacījumiem un ievērojot pilsētas apbūves noteikumus, veikta jumta konstrukciju un jumta seguma nomaiņa, ēkas fasādē atjaunotas trūkstošās un bojātās detaļas un dekoratīvais javas šuvojums. Verandai izgatavoti koka logi ar vēsturisko dalījumu un rāmju biezumu. Kur iespējams, saglabāti oriģinālie logi un koka durvis. Restaurētajiem logiem saglabāts vēsturiskais, oriģinālais stikls, kam raksturīgs plānums un nelīdzena virsma. Galvenās ieejas durvis labi saglabājušās, tās restaurētas un krāsotas saskaņā ar ēkas krāsu pasi.

Garāmgājēju uzmanību piesaista ne tikai rūpīgi atjaunotā fasāde, bet arī plašais pagalms ar dekoratīvu augu stādījumiem, klinkera bruģakmens un grants seguma celiņiem, koptu zālienu un diviem lēzeniem uzkalniņiem.

Arī ēkas interjeram pievērsta liela uzmanība. Koka konstrukcijas kāpnēm atstāti oriģinālie, labi saglabājušies virpotie koka reliņi, izgatavotas no jauna bojātās un zudušās vērtības. Telpās saglabātas oriģinālās griestu karnīzes un rozetes, veicot to restaurēšanu. Trūkstošie ģipša lējumi izgatavoti pēc Liepājai raksturīgiem paraugiem. Labi saglabājušās iekšdurvis ar koka ailu apdari restaurētas, tāpat kā kāpņu telpas virsgaismas logi un to oriģinālais stiklojums. Arī ēkas jumtā saglabāti un atjaunoti visi pieci vēsturiskie jumta lodziņi.