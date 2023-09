Uzņēmējs Pēteris Šmidre par viendzimuma laulībām: "Intīmu jautājumu apspriešana nav demokrātijas pazīme"

Igaunija kā pirmā no Baltijas valstīm vasarā pieņēma likumu, kas ļauj viendzimuma pāriem reģistrēt savas attiecības, bet Latvija kopā ar citām stingri katoļticīgām valstīm Eiropā ir palikusi mazākumā, kur šāda juridiska regulējuma nav. Lai mainītu situāciju nepieciešama politiskā griba, savukārt gandrīz katru gadu priekšvēlēšanu cīņās partijām ir izdevīgi no vienas puses biedēt, bet no otras puses aizstāvēt vēlētāju, tādējādi novēršot fokusu no patiesi svarīgu problēmu risināšanas.

Līdz ar to lielais jautājums: “Vai Latvijā jāatļauj viendzimuma laulības?” To Jauns.lv jautāja viedokļu līderim – uzņēmējam Pēteris Šmidrem.

Uzņēmējam absolūti nekas nav pret viendzimuma attiecību legalizāciju, bet viņš šo problēmu tik publiski neapspriestu. Šai ziņā viņa viedoklis krasi atšķiras no mūsu prezidenta Edgara Rinkēviča uzskatiem.

“Vajag atļaut, bet kā juristi ar visu to tiks galā – kas ir viltus un kas reāla laulība – man grūti pateikt. Bet, ja nu kāds piedāvā, tad lai ar to arī tiek galā,” saka Pēteris Šmidre un piebilst: “Bet kāpēc tad nereģistrēt poligāmas ģimenes?”

Viņa ieskatā musulmaņu tradīcijas tad ir daudz pareizākas, bet tās Latvijā neieviest. Vienlaikus arī citu valstu praksi mums nevajadzētu īstenot: “Vismazāk šajā jautājumā ņemtu piemēru no pārējām valstīm. Nu ir mums kaut kādas tradīcijas, sava attieksme un tā tālāk. Vai tagad to mainīsim pret to, ko ir pieņēmušas citas valstis?”

