Rakstnieks Jurģis Liepnieks par viendzimuma laulībām: "Latvijā viendzimuma laulības ir uz mūžu!"

Igaunija kā pirmā no Baltijas valstīm vasarā pieņēma likumu, kas ļauj viendzimuma pāriem reģistrēt savas attiecības, bet Latvija kopā ar citām stingri katoļticīgām valstīm Eiropā ir palikusi mazākumā, kur šāda juridiska regulējuma nav. Lai mainītu situāciju nepieciešama politiskā griba, savukārt gandrīz katru gadu priekšvēlēšanu cīņās partijām ir izdevīgi no vienas puses biedēt, bet no otras puses aizstāvēt vēlētāju, tādējādi novēršot fokusu no patiesi svarīgu problēmu risināšanas.

Līdz ar to lielais jautājums: “Vai Latvijā jāatļauj viendzimuma laulības?” To Jauns.lv jautāja viedokļu līderim – rakstniekam Jurģim Liepniekam.

Protams, ka viendzimuma laulības Latvijā jau sen kā vajadzēja atzīt, teic rakstnieks. “Uzskatu to par pseidoproblēmu. Cik daudz laika veltām šim jautājumam, kuru pēc būtības ir vienkārši jāatrisina un viss, it kā valstij nebūtu daudz sarežģītāku problēmu! Ir miljoniem citu problēmu – izglītība, iekšlietas, tieslietas... Tā vietā tērējam laiku šim jautājumam.

Sabiedrībā ir kaut kāds procents, kuru ārkārtīgi uztrauc šis jautājums, kuri nez kāpēc baidās no gejiem. Šobrīd sistēma Latvijā ir kropla un muļķīga!

Lai katrs preces, ar ko viņš grib – esam brīva valsts Eiropā, nav nekādu problēmu. Valstij nav jālien šajos jautājumos,” saka Jurģis Liepnieks.

