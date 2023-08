Liepājā līdz svētdienai noteikti gaisa telpas izmantošanas ierobežojumi

Gaisa telpa šodien, 5. augustā būs slēgta no plkst.10 līdz plkst.00, bet 6. augustā - no plkst.10 līdz plkst.19.

Pasākumā neiesaistītiem gaisa kuģiem ir aizliegts izmantot gaisa telpu, attiecīgi lidojumi ir aizliegti arī ar bezpilota gaisa kuģiem jeb droniem.

CAA atgādina, ka par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi gaisa telpas struktūras elementā bez atļaujas vai saskaņojuma vai sertificētu lidlauku tuvumā, neievērojot lidojuma attālumu no lidlauka vai pieļaujamo lidojuma augstumu, kā arī Latvijas gaisa telpā, neievērojot pieļaujamo lidojuma augstumu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no 150 līdz 1000 eiro, bet juridiskajai personai - no 500 līdz 2500 eiro.

CAA atgādina, ka tālvadības pilotiem pirms lidojuma veikšanas jāpārliecinās, vai konkrētajā vietā nav gaisa telpas izmantošanas ierobežojumi.

Liepājā 5.un 6. augustā notiks aviācijas šovs "Baltic International Airshow 2023". Pasākums notiks lidostā "Liepājā". Aviošova programma abās dienās paredzēta no plkst.11 līdz plkst.17.

Pasākumā piedalīsies pārstāvji no Beļģijas, Polijas, Čehijas, Lietuvas, Somijas, Zviedrijas un Latvijas. Aviošovā priekšnesumi tiks veikti ar iznicinātājiem "F-16", "Gripen" un "L-159 Alca", kā arī virkni citiem lidaparātiem.