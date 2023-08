Uzņēmējs Šmidre par Staķa atstāto mantojumu Rīgai: ļoti godīgā demisija

Pēc Nila Ušakova atstādināšanas no Rīgas mēra amata un ārkārtas galvaspilsētas domes vēlēšanām 2020. gada 2. oktobrī Rīgas mēra amatā tika ievēlēts Mārtiņš Staķis no “Attīstībai/Par!”. Viņu atbalstīja teju visa valdības koalīcija. Nepilnu trīs gadu laikā Mārtiņš Staķis palicis bez partijas un kādreizējos sabiedrotos nu sauc par nodevējiem, un pirms mēneša atkāpās no Rīgas mēra amata. Līdz ar to lielais jautājums: “Kāds ir Staķa atstātais mantojums Rīgai?”. To Jauns.lv uzdeva viedokļu līderim – uzņēmējam Pēterim Šmiderm.

“Pilna Rīga ar ceļu remontiem. Tas ir nepatīkami, bet kādi secinājumi? Vai tas, ka sāka remontēt un labi ceļi būs daudz ātrāk? Vai mums nepatīk tas, ka grūti izbraukt? Un tā tālāk…,” situāciju Latvijas galvaspilsētā vērtē Pēteris Šmidre.

Tomēr pats galvenais ar ko iezīmēsies Mārtiņa Staķa valdīšanas laiks galvaspilsētā ir viņa demisijas fakts, saka Pēteris Šmidre: “Ļoti nepatīkami ir tas, ka mērs demisionēja tieši paceļot korupcijas jautājumu. Tas par Rīgas domi atstāj ļoti sliktu iespaidu. Kāpēc Rīgas domes sastāvs mēru nav atbalstījis korupcijas jautājumā?

Publiski ir parādīts, ka, lai arī kura partija nebūtu pie varas, ir jautājumi, kurus skart nedrīkst, kas ir ārpus kaut kādām pilsētas domes iespējām. Jūs tur kariniet karogus, dariet šito vai to, bet šitā, lūk, ir aizliegtā tēma. Tas liecina par to, ka iepriekšējo mēru ieviestā kārtība un sistēma, kurā pilsēta strādā ir iesakņojusies diezgan dziļi”.

Mērs, kuram nav atbalsta, vairs nav cīnītājs, turpina uzņēmējs un teic, ka Mārtiņa Staķa demisija bija “ļoti godīga”: “Ja mums visi politiķi tā darītu, tā uztvertu savu darba vietu, domāju mēs būtu daudz tālāk aizgājuši uz priekšu. Bet pilnīgi skaidrs: ja tu nepārstāvi to komandu, kuru tu vadi, tad tā ir zīme, ka tev jāiet prom”.

