"Kods Rīgai" un PP atšķiras redzējums, kāpēc "krita" Staķis

Sarunās iezīmējies, ka PP un KR ir atšķirīga izpratne par pašreizējās politiskās krīzes domē cēloņiem. PP uzskatot, ka Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis esot gāzts no amata, savukārt KR ir "stingri pārliecināti", ka Staķis pats izvēlējies atkāpties no amata, atzīmēja Ozola.

Politiķes skatījumā, šīs viedokļu atšķirības nosakot politiskās uzvedības modeļus no trīs partiju bloka no vienas puses un PP no otras puses.

Svarīgi, lai jaunā koalīcija būtu līdzīga līdzšinējai pārmaiņu koalīcijai, lai tā noteikti nebūtu "atriebības koalīcija", kur kaitēt viens otram, uzsvēra Ozola. Tāpat nozīmīgi saprast, kā kopīgi atrisināt viedokļu domstarpības starp trīs kodola partijām no vienas puses un PP no otras.

Vaicāts par to, vai varēs strādāt kopā ar PP vienā koalīcijā, KR politiķis Mičerevskis pauda cerību, ka tas būs iespējams, reizē gan atzīmējot, ka šis jautājums "ir grūts" un atkarīgs, vai turpmākajās diskusijās puses spēs distancēties no tā, kuram kura "mājas daļa" piederēs.

"Progresīvajiem" droši vien nebūs problēma sarunāties ar KR, bet jautājums, vai PP spēs sarunāties ar abām pārējām trīs pušu kodola partijām, atzīmēja Mičerevskis.

Viņš tēlaini akcentēja, ka pirms "kāzām baznīcā" ir jāsaprot, vai ir savstarpēja uzticība, jo pašlaik šādas kopīgas izpratnes joprojām neesot.

Abi KR politiķi akcentēja, ka nevar veidot tādu politiku, kurā vara koncentrētos viena politiskā spēka vai viena cilvēka rokās. Ozola atzīmēja, ka, ja pie jaunās koalīcijas gadījumā nebūtu piedāvātie vicemēru amati, tad jādomā par kādu citu sistēmu, kas līdzsvarotu varas attiecības starp pusēm.

Kā ziņots, visas kādreizējās koalīcijas frakcijas paziņojušas, ka neviena politiskā spēka interesēs nav ārkārtas vēlēšanas, līdz ar to notiek sarunas, lai vienotos par turpmāko sadarbību.

Koalīcijas šķelšanās notika pēc konflikta par Satiksmes departamenta darba izvērtēšanu. Konflikta rezultātā mērs Mārtiņš Staķis (PP) paziņoja par atkāpšanos no Rīgas mēra amata.

Pēc disciplinārlietas izmeklēšanas komisijas ziņojuma disciplinārlieta pret Satiksmes departamenta amatpersonām ir izbeigta bez rezultāta.

JV, NA/LRA un KR ir izveidojuši 20 balsu bloku, tāpēc viņu pusē esot iniciatīva piedāvāt Rīgas mēra amata kandidātu. JV, NA/LRA un KR noraidījušas PP priekšlikumu samazināt vicemēru skaitu no trim līdz vienam un pārdalīt atbildības sfēras, JV atņemot atbildību par satiksmes jomu.