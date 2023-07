Talsus apsēduši gliemeži, ugunsdzēsēji atgaiņājas no lapsenēm, spirta brūzis piecūko Iecavu: kriminālā province

Iecavniekiem ūdensprieku baudīšanu sagandējis vietējais spirta brūzis, kurš Iecavas upē iepludinājis līdz galam neattīrītu šķidrumu. Savukārt tukumniekus, kuri bauda promenādi pa Mālkalni. Šomēnes tiranizē huligāni, kuri regulāri vēkšpēdus gāž pārvietojamās tualetes. Bet Krimuldas pusē dzēst svilstošu gružu čupu traucās vairākas ugunsdzēsēju mašīnas no Krimuldas, Inčukalna un Siguldas, kā arī pašvaldības policija.



Talsus noēd kailgliemeži

Dabas aizsardzības pārvalde brīdina: “Spānijas kailgliemezis – drauds Latvijas dabai!” (Foto: Dabas aizsardzības pārvalde)

Spānijas kailgliemeži kļuvuši ne tikai par dārzkopju un zemkopju problēmu – tie uzbrūk arī pilsētām. Talsu vietvara nolēmusi izsludināt teju vai pilsoņu mobilizāciju cīņā pret šo sarkanoranžbrūno invazīvo sugu.

Vietvara sociālajos tīklos pilsoņus aizvadītās ceturtdienas vakaru aicināja pavadīt svaigā gaisā, lasot kailgliemežus: “Aicinām 27. jūlijā plkst. 21.00 ikvienu interesentu uz Spānijas kailgliemežu lasīšanas talku Vilkmuižas ezera apkārtnē, Talsos.

Nepieciešams laikapstākļiem piemērots apģērbs, lukturītis un, ja iespējams, var līdzi paņemt lasīšanai nepieciešamos rīkus (pincetes, knaibles un tamlīdzīgi). Kopā varam daudz! Uz tikšanos!”

Pirms mēneša šāda pati Spānijas kailgliemežu medīšana deviņu pakalnu pilsētā notika arī 4. maija un Robežu ielas krustojumā. Par to vietējā televīzija “TV9 Pakalni” vēstīja: “Vilkmuižas ezers Talsos ir Spānijas kailgliemežu paradīze. Tieši tāpēc pērn talsinieki to izvēlējās par pirmo kopīgās talkas vietu. Un šogad to daudzums ir būtiski samazinājies. Tiesa gan, to vēl ir gana daudz un metodes tiek izmantotas vairākas, tomēr talsinieki sapratuši talku nozīmību. Tāpēc šovasar atsākusies talku sezona, un šoreiz brīvprātīgie dodas palīgā privātmāju rajonam”.

Spānijas kailgliemežu lasīšanas talkas Talsos:

Pērn iesāktā kailgliemežu lasīšanas tradīcijā Talsos un apkārtnes pagastos ar vietējās pašvaldības atbalstu turpināsies, tā, kā tiem, kuri vēlēsies iekļauties kailgliemežu iznīcināšanas kampaņā Talsu pusē, būs tam visas iespējas. Talsinieki sociālajos tīklos neslēpj satraukumu par pilsētai uzbrūkošajiem gliemežiem:



Ivars Irbe: “Viņi ir ne tikai pie Vilkmuižas ezera - viņi ir visos Talsos!!! Un ne tikai Talsos, bet arī Mundigciema dārziņos, no kurienes viņi līž uz visām pusēm. Tā vairs nav Vilkmuižas problēma, bet valstiska problēma, ko var atrisināt ar kaut kādu atbalsta programmu pret invazīvajām sugām”.

Monta Petrozenko: “Par to jau ir runa, ka viņi ir visur - ne vienā punktā vien”.

Mālkalnā gāž tualetes

Šomēnes jau trešo reizi vandaļi pie Mālkalna bērnu rotaļu laukuma Tukumā nejauki "paspēlējušies" ar pārvietojamo tualeti. (Foto: Tukuma novada pašvaldība)

Reti, kurš tukumnieks vai Tukuma viesis nav priecājies par Mālkalnu, kas ievērojams ne tikai ar tur padomju laikā uzstādīto pieminekli “Tukuma atbrīvotājiem”, bet arī ķiršu dārzu (vienu no ķiršu kokiem ir stādījis dzejnieks Imants Ziedonis, un ne velti te vēlas izveidot Ziedoņa dārzu). Tomēr ne visiem tīk šī gleznainā Tukuma vieta. Tukuma novada pašvaldība vēsta:

“Diemžēl atkal esam saņēmuši informāciju, ka pie Mālkalna rotaļu laukuma vandaļi apgāzuši pārvietojamo tualeti. Šī ir jau trešā reize mēneša laikā!



Mīļie Tukuma iedzīvotāji, vai tiešām šajā vietā tualete nav nepieciešama? Lūdzu cienīsim citu cilvēku darbu un apkārtējo vidi! Kā arī aicinām ikvienu, kurš pamana šādu vai citu vandālisku rīcību, ziņot Tukuma novada pašvaldības policijai pa tālruni 8881”.

Uz svilstošu gružu čupu traucas ugunsdzēsēju brigādes un policija

Kāda vīra Krimuldas pusē vēlme sadedzināt gružu čupu izvērtās gana “karsta”: uz svilstošo gružu kaudzi viena pēc otras traucās vairākās ugunsdzēsēju mašīnas un policija. (Foto: Krimuldas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība/"Facebook")

Valsts un brīvprātīgie ugunsdzēsēji, kā arī pašvaldības policisti ar vairākām operatīvā transporta mašīnām šīs nedēļas vidū traucās uz kādu pļavu Siguldas novadā, kur tās saimnieks vēlējās sadedzināt gružu čupu. Ieraksts Krimuldas brīvprātīgo ugunsdzēsēju “Facebook” kontā vēsta:

“Izbraukums uz palielu gružu kaudzi, ko saimnieks bija izlēmis nodedzināt. Viss būtu savādāk, ja dedzinātājs būtu savu ugunskuru pieskatījis un dedzināšanu pieteicis vienotajā zvanu centrā 112.

Šoreiz modrie kaimiņi izsauca pašvaldības policiju, kas savukārt izsauca ugunsdzēsējus. Divi dienesti, ugunsdzēsēji un policija, un desmit cilvēki, tāda bija šīs bezatbildības cena”.

Uz izsaukumu ieradās Krimuldas un Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Siguldas daļa, kā arī Siguldas novada pašvaldības policija.

Spirta brūzis “piedzirda” Iecavas upi

Valsts vides dienests informē, ka Iecavas upē, posmā starp pilsētas centrā esošajiem tiltiem, uzsākti upes attīrīšanas darbi:

“Reaģējot uz iedzīvotāju ziņojumiem par iespējamu piesārņojumu Iecavas upē, Valsts vides dienests (VVD) aizvadītajā nedēļā apsekoja upi, pēc ekspressanalīžu ūdens testēšanas rezultātiem ķīmisko vielu klātbūtne ūdenī netika konstatēta, tika novērots izteikti zems ūdens līmenis un savairojušās aļģes. Uz aizdomu pamata par senāk radušos piesārņojumu, tika ņemti grunts paraugi, kas nodoti testēšanai.

Padziļināti pētīti situācijas apstākļi un organizēta pārbaude Iecavas upei blakus esošajā Iecavas spirta rūpnīcā. VVD veica analīzes uzņēmuma tehnoloģiskā ūdens izplūdē, to rezultāti uzrādīja paaugstinātu organisko vielu klātbūtni jeb ĶSP (ķīmiskā skābekļa patēriņa) pārsniegumu upē novadītajā ūdenī.

Secināts, ka dzesēšanas sistēmas bojājuma rezultātā, izplūdē, caur kuru upē novada attīrītu ūdeni, konstatēti neparedzēti un nevēlami piemaisījumi, kā rezultātā upē nonācis neattīrīts ūdens, precīzs laiks un noplūdes apmērs nav zināms un tiks izmeklēts.

Uzņēmums atzīst, ka iekārtu bojājumu rezultātā neattīrīta ūdens noplūde ir bijusi iespējama, šobrīd bojājums novērsts. Iecavas spirta rūpnīca sadarbojas ar VVD situācijas risināšanā.



Piesaistot vides konsultantus, Iecavas spirta rūpnīca veic darbus upes kvalitātes uzlabošanai, attīrot upi. Darbus paredzēts veikt vairāku dienu garumā līdz upes stāvoklis būs būtiski uzlabots. Šobrīd attīrīts posms no Iecavas Spirta rūpnīcas virzienā lejpus upei, blakus Iecavas parkam”.

ĶSP jeb Ķīmiskā skābekļa patēriņš ir skābekļa masas koncentrācija, kas nepieciešama, lai oksidētu organiskās vielas. Tās ir organiskās vielas, kas paaugstinātā koncentrāciijā atņem ūdenim skābekli. ĶSP parametra paagustināta koncentrācija izmaina un pastiprina bioloģiskos procesus upē: pie apstākļiem kādi ir Iecavas upē – mazūdens periods un karstums”.

Ugunsdzēsēji atgaiņājas no lapsenēm un iršiem

Ugunsdzēsēji-glābēji šovasar nevar atgaiņāties no palīgā saucējiem, kuri vēlas atbrīvoties no dzēlājkukaiņu pūžņiem. (Foto: JD Plourde II / Alamy/ Vida Press)

Aizvien biežāk Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņem zvanus no iedzīvotājiem, lai ugunsdzēsēji traucas pie viņiem likvidēt dzēlājkukaiņu (iršu un lapseņu pūžņus), bet glābēji no tiem atgaiņājas, paziņojot:

“Arī šogad cītīgi rosās dzēlējkukaiņi, kuri nereti izvēlas veidot savus pūžņus cilvēka dzīvojamo telpu tuvumā. Arvien biežāk uz Vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 tiek saņemti iedzīvotāju zvani ar lūgumu palīdzēt atbrīvoties no lapseņu un iršu pūžņiem.

Atgādinām – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests neveic insektu, grauzēju un citu kaitēkļu iznīcināšanu!

Konstatējot iršu, lapseņu vai citu kaitēkļu klātbūtni savā dzīvesvietā vai īpašumā, iedzīvotājam ir jāvēršas pie komersanta, kurš palīdzēs atrisināt šo problēmu. Informāciju par šiem pakalpojumu sniedzējiem var iegūt uzziņu dienestos un portālos.

Ja iedzīvotājs uzskata, ka pastāv risks tikt sadzeltam, tad: * nevajag dzēlējkukaiņus speciāli provocēt; * vajag ierobežot dzēlējkukaiņu piekļuvi dzīvojamām telpām (aizvērt logus, durvis); * vajag ierobežot pārvietošanos un atrašanos dzēlējkukaiņu pūžņu tuvumā”.