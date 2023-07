No degradācijas Ragaciemā pasargā unikālu Latvijas ainavu. FOTO. VIDEO

Sedums ir vieta, kurā agrāk zvejnieki piestāja ar laivām, rīkoja kopīgas apspriedes un uzceltajās tīklu būdās glabāja zvejas rīkus - tīklus, enkurus, bojas un citu zvejošanas procesam nepieciešamo inventāru. Kamēr vīri sprieda par noķertajiem lomiem un turpmākajiem darbiem, tikmēr zvejnieku sievas un bērni sedumos lasīja zivis ārā no tīkliem. Ragaciema sedumā vairākas tīklu būves tradicionālā stilā ir atjaunojuši vietējie zvejnieki savu sentēvu piemiņai, tā izveidojot interesantu zvejniecības vēstures pieminekli.

Ragaciema sedums:

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 2016.gadā Ragaciema sedumu, kas ietilpst Ķemeru Nacionālā parka teritorijā, iekļāvusi pārskatā “Kultūrvēsturiskā ainava Latvijā”, bet Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” tam gadu iepriekš piešķīra “Latviskā mantojuma” zīmi.

“Kā kaut kas tāds var ienākt prātā?”

Jūlija otrajā pusē vietējā kopiena cēla trauksmi: “Vietējo iedzīvotāju savstarpējās sarunās atklājies, ka pašvaldība ir sagatavojusi vienu nepatīkamu pārsteigumu. Kļuvis zināms, ka pašvaldības aktīvisti, paturot šo informāciju vien sev zināmā lojālu personu lokā, plāno Ragaciema sedumā būvēt modernu rotaļu laukumu.

Rūpnieciski ražotie, tipveida laukuma elementi ieplānoti vien aptuveni piecu-septiņu metru attālumā no seduma zvejnieku būdām. Un var tikai minēt, kā var ienākt prātā, ka mūsdienīgas plastmasas, finiera saplākšņa un metāla konstrukcijas iederēsies tradicionālas koka apbūves ainavā.

Iecere ne tikai nav atbilstoši publiski apspriesta, bet arī par to nav informētas amatpersonas Ķemeru Nacionālajā parkā, kura teritorijā, aizsargājamā kāpu joslā būvniecība paredzēta, nedz Nacionālajai kultūras mantojuma pārvalde.

Piedevām, nav saprotama vēlme šo laukumu būvēt izvēlētajā vietā, ņemot vērā, ka tikai dažus simtus metru tālāk atrodas oficiālā peldvieta, kurā jau atrodas daļēji izbūvēts rotaļu laukums, pludmales soli, pārģērbšanās kabīne, vingrošanas stieņi un labierīcības. Šajā vietā jaunu rotaļu elementu izvietošana būtu loģiska un pieņemama. To, ka seduma brīvajā teritorijā rotaļu laukumam nav vietas, norāda arī fakts, ka tas atrastos burtiski pāris metru no privātmājas žoga un piecus-desmit metrus no publiskās tualetes ieejas”.

Pret šo ieceri, kuru plānots īstenot par līdzekļiem, kas piesaistīti caur Lauku atbalsta dienestu no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (kopumā - 33 000 eiro), kas pēc dažām dienām deva rezultātu.

Pagasta pārvalde atzīst kļūdu

Lapmežciema pagasta pārvalde nule paziņojusi, ka pieļāvusi kļūdu par rotaļu laukuma izveidi līdzās Ragaciema sedumam un to nolēmusi veidot tālāk:

“Mācāmies no kļūdām par vietējās sabiedrības informēšanu un iesaisti teritorijas plānošanā, projektu plānošanā un realizācijā, tāpēc vēlamies informēt, ka plānotā projekta iecere par bērnu laukuma elementu uzstādīšanu Ragaciema seduma teritorijā ir ATCELTA. Ragaciema sedumā netiks uzstādīti bērnu rotaļu elementi.



Projekts paredz, ka ir iespēja mainīt paredzēto bērnu rotaļu elementu uzstādīšanas vietu, tāpēc, informējam sabiedrību, ka plānojam projektā paredzētos bērnu rotaļu elementus novietot uz nekustamo īpašumu, kas atrodas Zvejnieku ielas galā pie pludmales, ja par paredzēto darbību saņemsim visus saskaņojumus un biotopu atzinumu”.

Tā mēs te joprojām dzīvojam!

Ragaciema sedums liecina par senajām piekrastes zvejnieku tradīcijām. (Foto: Valsts Lauku tīkls)

Kopiena “Ragaciema sedums” par šādu iznākumu ir priecīga: “Sedums šoreiz nosargāts. Paldies visiem, kuri iesaistījās! Pašvaldība izvēlējusies atbilstošu vietu, uz kuru kā piemērotu tika norādīts arī iesniegumā.

Vienlaikus, pārdomas rosinoši ir tas, ka, pēc pašvaldības amatpersonas teiktā, iesniegums ir bijis pirmā reize, kad, visas ieceres plānošanas laikā, kāds ir ieminējies par seduma kultūrvēsturisko vērtību”.

Asociācija “Lauku ceļotājs” par Ragaciema sedumu vēsta: “Ļoti interesants zvejniecības vēstures piemineklis. Bigauņciema sedumu tīklu būdas laika gaitā ir ieskalotas jūrā, bet Ragaciema sedumi – daļēji gājuši bojā. Lapmežciemā esošie ir vislabāk saglabājušies. Tas varbūt ir arī iemesls, kādēļ, ejot gar jūras krastu, tām ir jāpievērš uzmanība un jāuztaisa kāds „vēsturisks” foto”.

Liela rosība Ragaciemā paredzēta šosetdien, 29. jūlijā, kad ar uzvedumu “Tā mēs te joprojām dzīvojam” tiks svinēti tradicionālie Ragaciema svētki ar teātra izrādi. Šogad jau desmito reizi! Sākums pulksten 19.00, pēc izrādes – balle; apmeklētājus priecēs arī vietējo mākslinieču darbi; būs pieejama bufete.