Ķirsis: nākamnedēļ jābūt skaidrībai par Rīgas domes koalīcijas izveidošanas iespēju

PP pilnībā piekrituši JV redzējumam un abām pusēm ir vienprātība par paveicamajiem darbiem un prioritātēm, tajā skaitā, mājokļu politikā, satiksmes infrastruktūras jomā un par pāreju uz mācībām latviešu valodā skolās, tāpēc šo šodienas sarunas daļu Ķirsis vērtē pozitīvi.

Reizē katrs bloks - JV, "Nacionālā apvienība/Latvijas reģionu apvienība" (NA/LRA) un "Kods Rīgai" (KR) no vienas puses un PP no otras - joprojām ir atšķirīgās pozīcijās par "koalīcijas modeli" jeb vicemēru skaitu. Ķirsis norādīja, ka JV izteikusi gatavību iet uz kādu kompromisu šajā lietā.

Taču vēlāk PP paziņojumā presei laikā "Progresīvo" frakcijas vadītājs Mārtiņš Kossovičs atkārtoti atzīmēja, ka PP kā ļoti lielu soli pretī kompromisam no savas puses uzskata politiskā spēka apņemšanos nevirzīt savu Rīgas mēra amata kandidātu, atstājot to pārējo trīs pušu kodolam. Tāpēc "Progresīvie" sagaidītu, ka arī partneri ietu uz kompromisu no savas puses.

Kā ziņots, PP uz divpusējām sarunām uzaicinājusi arī KR un NA/LRA pārstāvjus. Šīs sarunas notiks attiecīgi ceturtdien, 27. jūlijā, un piektdien, 28. jūlijā.

Kā ziņots, Rīgas domes jaunas koalīcijas izveides sarunās vēl nav atrasts "kompromisa gars", pēc otrdien notikušajām četrpusējām partiju sarunām pauda Ķirsis.

NA/LRA frakcijas politiķis Edvards Ratnieks PP kolēģiem adresēja kritiku, jo viņu rīcībā saskatot "vēlmi vilkt laiku", bet NA/LRA labprāt ietu uz priekšu straujākiem soļiem.

KR politiķis Jānis Ozols atzīmēja, ka viņam par otrdienas sarunām nav palicis optimistisks iespaids. Dialogs nav pavirzījies uz priekšu, jo katra puse - trīs pušu kodols no vienas puses un "Progresīvie" no otras puses - palikusi pie sava krīzes cēloņu tulkojuma, atzīmēja Ozols.

JV, NA/LRA un KR piedāvā kopā ar PP noslēgt sadarbības memorandu, kurā vienotos par svarīgākajiem uzdevumiem, tajā skaitā, Rīgas latviskās identitātes stiprināšanu un Eiropas Savienības līdzekļu apguvi. Dokumenta mērķis ir vienošanās par Rīgas domē ievēlēto "valstiski domājošo politisko spēku vairākuma" principiem koalīcijas veidošanā un būtiskākajiem darbiem Rīgai.

Šonedēļ norisināsies darbs pie memoranda teksta saskaņošanas.

Kā ziņots, lai pārmaiņu koalīcija spētu veiksmīgi turpināt darbu, ir jāatsakās no daudzajiem vicemēru amatiem, saglabājot tikai vienu šādu posteni, šādu pozīciju turpina uzturēt Rīgas domes PP frakcija, lai arī potenciālie sadarbības partneri to ir noraidījuši.

Ratnieks gan LTV, gan otrdien pēc četru pušu sarunām tika paudis viedokli - ja frakcija PP vēlas samazināt vicemēru skaitu Rīgas domē, tā var atteikties no sava kandidāta virzīšanas šādam amatam.