FOTO: zināmi Latvijas Arhitektūras gada balvas 2023 pieteiktie darbi

Latvijas Arhitektūras gada balvai 2023 pieteikto darbu klāsts atspoguļo pašreizējo Latvijas arhitektūras vidi, nozīmīgākos procesus un aicina ikvienu domāt par kvalitatīvu arhitektūru, vērtēt to un arī – svinēt. Nominanti, kuri tālāk pretendēs uz Latvijas Arhitektūras gada balvu, tiks izziņoti preses konferencē augustā. Pēc šī posma darbu uzsāks fināla žūrija, kuras sastāvā būs eksperti no ārvalstīm, kā arī pārstāvis no atlases žūrijas.

Gada balvai pieteiktos darbus žūrija vērtēs pēc sekojošajiem kritērijiem: ideja un koncepcija, projekta vienotība jeb viengabalainība, atbilstība projekta uzdevumam, konteksts un mērogs, rūpība un pamatīgums, kā arī sabiedriskais nozīmīgums un emocionālā iedarbība. Gluži kā iepriekšējos gados, arī šogad tiek vērtēti ne tikai objekti – ainavu arhitektūra, vides labiekārtojums, vides objekti, ēkas, interjers un būves rekonstrukcija vai restaurācija, bet arī procesi – pasākumi, ekspozīcija un scenogrāfija.

Latvijas Arhitektūras gada balvai 2023 pieteiktos darbus vērtēs atlases žūrija šādā sastāvā – žūrijas priekšsēdētājs, Beļģu arhitekts un arhitektūras un dizaina biroja "Sampling" vadošais partneris Manten Devriendt; arhitektūras biroja "OAD" (Open Architecture Design) dibinātāja un vadošā arhitekte Zane Tetere-Šulce; būvniecības uzņēmuma "Rem Pro" vadošā arhitekte Ilze Ratniece; Latvijas Arhitektu savienības Valdes locekle un arhitektu biroja "Virtu" īpašniece Anda Kursiša; būvinženieris, inženierzinātņu doktors, praktizējošs būvkonstruktors un būvkonstrukciju projektēšanas biroja "IG Kurbads" vadītājs Normunds Tirāns; Eiropā sertificēts arborists, dārznieks, koku eksperts un uzņēmuma "LABIE KOKI" dibinātājs un vadītājs Edgars Neilands; mākslas kurators un Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja direktors Kaspars Vanags.

Sabiedriskās ēkas

Individuālās dzīvojamās ēkas

Daudzdzīvokļu ēkas

Pārbūves un mantojuma transformācija, rekonstrukcija vai restaurācija