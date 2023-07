Ķirsis: apgalvojumi par izsaimniekošanas piesegšanu un nodevību Staķim būtu jāatsauc 

Līdzšinējie Rīgas domes koalīcijas partneri "Jaunā vienotība" (JV), "Nacionālā apvienība/Latvijas Reģionu apvienība" (NA/LRA) un "Kods Rīgai" (KR) ir nolēmuši uzņemties iniciatīvu sarunām par jaunas koalīcijas veidošanu, bet no "Par/Progresīvajiem" (PP) sagaida atsaukumu, pēc viņu vārdiem, "melīgajiem apgalvojumiem".

Koalīcijas partneri uzskata, ka koalīciju iespējams izveidot un turpināt pašvaldībā iesāktos darbus, tikai strādājot koleģiāli un valstiski. Viņi uzskata, ka Rīgas mēra Mārtiņa Staķa (PP) lēmums atkāpties no amata ir pretvalstisks, jo apdraud stabilitāti Rīgas domē.

Viņuprāt, Rīgas domes deputātiem ir jādara viss, lai nepieļautu ārkārtas vēlēšanas, jo tas varot novest pie "pretvalstisku spēku nokļūšanas pie varas galvaspilsētas domē", tāpēc JV, NA/LRA un KR tagad nolēmuši uzņemties iniciatīvu sarunām par jaunas koalīcijas veidošanu.

Kā teica PP frakcijas vadītājs Mārtiņš Kossovičs, viņš, tiekoties ar kādreizējiem koalīcijas partneriem, gribot dzirdēt, par kādiem apgalvojumiem PP būtu jāatvainojas. Viņaprāt, domes lēmums izvedot jaunu izmeklēšanas komisiju par iespējamiem pārkāpumiem Satiksmes dapartamentā, tādējādi traucējot iesākto dienesta izmeklēšanu, ir līdzekļu izsaimniekošanas piesegšana.

Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis preses brīfingā informē par atkāpšanos no amata saistībā ar nesaskaņām un šķelšanos koalīcijā par iespējamo pārkāpumu izmeklēšanu Rīgas domes Satiksmes departamentā. (Foto: LETA)

Kā ziņots, Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (PP) šodien paziņoja, ka atkāpsies no amata, jo viņš vairs nevarot uzņemties atbildību par Rīgas domes lēmumiem.

Staķa skatījumā, viņa bijušie koalīcijas partneri - "Jaunā vienotība", Nacionālā apvienība/Latvijas Reģionu apvienība un "Kods Rīgai" - faktiski esot izveidojuši citu vairākumu kopā ar "Saskaņu", "Gods kalpot Rīgai" un "Latvijas attīstībai" un lēmumus pieņemot citos kabinetos, nevis kopā ar PP frakciju.

Tam apliecinājums esot balsojums par jaunas izmeklēšanas komisijas izveidi iespējamo pārkāpumu izmeklēšanai Satiksmes departamentā, kurā bijušie koalīcijas partneri esot balsojuši kopā ar "Saskaņu". Līdz ar to Rīgas mērs vairs nevarot uzņemties atbildību par domes lēmumiem un nolēmis atkāpties.

Kā ziņots, 16.jūnijā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora Jāņa Langes rīkojumu uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku no amata atstādināti Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivods un Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieks Andrejs Urtāns.

Amatpersonas atstādinātas pēc trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanas un tam sekojošas dienesta pārbaudes. Pārbaudes laikā esot konstatēti būtiski pārkāpumi, kas liecina par prettiesisku un nesaimniecisku rīcību departamenta veiktajos ielu asfalta seguma atjaunošanas darbos.

Šis jautājums izgaismojis nesaskaņas starp koalīcijas partneriem "Jauno vienotību" (JV) un "Par/Progresīvie", pusēm atšķiroties viedokļiem, kam būtu jāizmeklē iespējamie pārkāpumi.

29.jūnijā pēc vairāku stundu ilgiem strīdiem un pārmetumiem Rīgas dome atbalstīja JV rosināto lēmumprojektu par jaunas komisijas izveidi iespējamo pārkāpumu izmeklēšanai Satiksmes departamentā. Debates bija tik asas, ka atsevišķi deputāti pieļāva, ka šīs nesaskaņas var izraisīt Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas.

JV iesniegtais un domes atbalstītais lēmumprojekts paredz uzdot Rīgas pilsētas izpilddirektoram disciplinārlietas izmeklētāju Rīgas pilsētas izpilddirektora padomnieku Māri Knoku aizstāt ar disciplinārlietu izskatīšanas komisiju. Komisijā plānots iekļaut amatpersonas no Rīgas domes centrālās administrācijas, proti, Juridiskās pārvaldes, Pilsētas attīstības departamenta un Dokumentu vadības un domes atbalsta pārvaldes.

Lai nodrošinātu procesa caurskatāmību, komisijai ar domes lēmumu plānots uzdot savā darbā kā novērotājus ar padomdevēja tiesībām piesaistīt pārstāvjus no Satiksmes ministrijas, biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna", Latvijas Būvinženieru savienības, Rīgas apkaimju alianses.

JV vērsa uzmanību uz to, ka, pārbaudi uzticot Rīgas domes izpilddirektora Jāņa Langes biroja darbiniekiem, pastāv interešu konflikta risks. To rada apstāklis, ka no amata atstādinātajām Satiksmes departamenta amatpersonām šī gada aprīlī ar izpilddirektora rīkojumu uzdots ceļu un pievedceļu seguma atjaunošanas darbus veikt ceļu uzturēšanas līgumu ietvaros, kas citā izpilddirektora rīkojumā, kas izdots šī gada jūnijā par disciplinārlietas uzsākšanu, atzīti par saimnieciski neizdevīgiem.