Dziesmu svētku otrā diena: notiks "Koru kari" un izstādes "Mēs" atklāšana

No plkst.11.00 Rīgas Latviešu biedrības namā un Latvijas Universitātes Lielajā aulā notiks koru konkursa fināls. Latvijas labāko amatierkoru finālsacensības norisināsies jaukto, vīru, sieviešu, kā arī senioru koru kategorijās. Piedalīsies 33 jauktie kori, 11 sieviešu kori, 7 vīru kori un 4 senioru kori. Dalībnieku sniegumu vērtēs starptautiska žūrija–Kaspars Putniņš, Krista Audere, Sigvards Kļava, Vacslovs Augustins (Lietuva), Anžela Maslenņikova (Ukraina), Mārtiņš Ozoliņš, Mārtiņš Klišāns, Andris Veismanis, Risto Josts (Igaunija), Liāna Čonišvili (Gruzija). Tradicionāli Finālkonkursa rezultāti tiek paziņoti uzreiz pēc sacensībām, klātesot visiem dalībniekiem un raisot neaizmirstamas emocijas.

Latvijas Universitātes Lielajā aulā un Rīgas Latviešu biedrības namā norisināsies koru konkursa fināls "Koru kari". (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Plkst. 12.00 Sporta ielā 2 tiks atklāta tautas lietišķās mākslas izstāde “Mēs”. Izstādē vienkopus būs aplūkojami audēju, rokdarbnieku, pinēju, rotkaļu, kokgriezēju un keramiķu darbi. Tomēr tautas mākslas bagātības un daudzveidības atrādīšana nav vienīgais izstādes mērķis – izstāde uzrunās skatītājus ne tikai ar priekšmetu daudzveidību un augsto izpildījuma līmeni, bet to papildinās izzinoša un praktiska informācija, kā arī videomateriāli, kas stāstīs gan par amata prasmēm, meistariem un dažām praktiskām pamācībām. Izstādes laikā pēc svētku nedēļas interesentiem būs iespēja apmeklēt arī dažādas meistarklases, kuras notiks piektdienās, sestdienās, svētdienās.Izstādē piedalās ap 1300 autoru (gan lietišķās mākslas kolektīvos, gan individuāli strādājoši) ar 3500 darbiem.



Mākslinieciskā iekārtojuma darba grupa: Mārtiņš Heimrāts, Baiba Vaivare, Juris Leitāns, Dace Pudāne. Izstādes dalībnieki: Latvijas tautas lietišķās mākslas kolektīvu meistari un individuāli strādājošie meistari, amatnieki.



Izstādes norises vieta: Sporta iela 2, Rīga (ieeja no Hanzas ielas) Darba laiks no 2023. gada 1. jūlija līdz 30. jūlijam, katru dienu no 11.00 līdz 18.00. Brīvdienas - pirmdienas.

Ieejas biļetes cena 5 eur. Biļetes cena skolēniem un pensionāriem 3 eur. Biļetes var iegādāties www.bilesuparadize.lv un kasē uz vietas.

Plašāka informācija par Svētku norisēm, kā arī aktuāla informācija dalībniekiem un koncertu apmeklētājiem pieejama Svētku mājaslapā www.dziesmusvetki.lv.

