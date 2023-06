Latvijā ražotas iekārtas glābs Kahovkas terorakta upurus

Pēc aptuvenām aplēsēm šobrīd bez iespējām iegūt lietošanai derīgu dzeramo ūdeni ir palikuši aptuveni 700 000 cilvēku. Sadarbībā ar Reiņa Pozņaka vadīto tviterkonvoju un citām Ukrainas atbalsta biedrībām plūdos cietušajiem nogādās portatīvas attīrīšanas iekārtas.

Izgudrots un konstruēts Latvijā

Kompakto iekārtu neliela čemodāna izmērā un svarā konstruējis ūdens apgādes uzņēmuma “Watex” vadītājs Oskars Čodors. Viņš to paveicis jau 2015. gadā, darbojoties Zemessardzē.

114 Foto No Rīgas uz Ukrainu ceļā dodas palīdzība Kahovkas HES katastrofā cietušajiem +110 Skatīties vairāk

“Piedaloties apmācībās un dodoties vairāku dienu pārgājienos, ienāca prātā, ka kas tāds varētu noderēt. Paprātoju, pats saliku, notestēju, un šķita, ka iznācis labs produkts. Tolaik gan nevienu tas tā īsti neieinteresēja, taču Kahovkas dambja uzspridzināšana parādīja, ka var būt situācijas, kad dzeramais ūdens kļūst par lielu deficītu,” “Kas Jauns Avīzei” stāsta Čodors.

Attīra gandrīz visu

Iekārta spēj attīrīt ūdeni no gandrīz jebkādiem kaitīgajiem piemaisījumiem – gan no upes vai peļķes pasmeltu, gan no piesārņotas akas.

Čodors skaidro: “Filtru sistēma attīra ūdeni no ķīmiskajiem elementiem, kas tur nokļuvuši kopā ar minerālmēsliem, jebkādām baktērijām un pat aizturēs 90% radioaktīvo daļiņu. To var darbināt gan ar parasto elektrisko strāvu, gan ar akumulatora bateriju – atkarībā no strāvas avota mainīsies tikai ierīces jauda. Ja būs 220 voltu pieslēgums, attīrītājs dos 60 litru stundā, bet ar 12 voltu akumulatoru spēs saražot 18 litrus. Atkarībā no komplektācijas iekārta sver aptuveni desmit kilogramus un ir visai viegli pārvietojama.”

Šī iekārta spēj attīrīt gan no upes, gan peļķes pasmeltu ūdeni. Ar 220 voltu elektrības pieslēgumu jauda ir 60 litru stundā, ar 12 voltu akumulatoru 18 litru. (Foto: Watex)

Ņemot vērā, ka komplektējošās detaļas pārsvarā tiek iepirktas ārvalstīs, cena gan nav ļoti zema – 420 eiro plus PVN. Tomēr pasaulē šādas autonomi darbojošās iekārtās maksā krietni dārgāk.

Pilda pasūtījumu Latvijas armijai

Šobrīd tviterkonvojam jau piegādātas 15 iekārtas, un tās pasūtījušas arī citas līdzīgas organizācijas. Ar komponentēm, kas atrodas uz vietas, “Watex” spēs izgatavot aptuveni 60 ūdens attīrītāju, taču tiek domāts par papildu iespējām, jo humānā katastrofa solās būt visai ilga.

Ir arī ideja par speciālu ūdens attīrīšanas konteineru izgatavošanu – tie būtu daudz lielāki un jaudīgāki, taču lielākas būs arī izmaksas.

Uzņēmums kopā ar Latvijas Universitātes zinātniekiem ir saņēmis grantu no Aizsardzības ministrijas, un šobrīd notiek modernākas ūdens attīrīšanas iekārtas izgatavošana speciāli bruņoto spēku vajadzībām.

Kā jau vienmēr, atrodas arī neapmierinātie interneta komentētāji, kuri visu zina labāk. Piemēram, Juris Rutenbergs ierakstījis: “Iekārta, kuras pašizmaksa ir maksimums 40 eiro, tiek pārdota par 400. Un vēl saka, ka karš nepadara bagātus.” Tiesa gan, uz Pozņaka jautājumu: “Nopirksim no jums par 120. Cik varat piegādāt?”, atbilde gan nesekoja.