45 gadu vecumā mūžībā devies mākslas zinātnieks un tēlnieks Roberts Diners

Roberts Diners

Roberts Diners piedzima radošā ģimenē, māte - grafiķe, gleznotāja Lilija Dinere, vecmamma - rakstniece, dzejniece, tulkotāja un atdzejotāja Cecīlija Dinere (1919-1996).

Roberts Diners radošajā daiļradē strādājis savpatnā, mitoloģijā strāvotā tēlainības stilistikā. Radītajos tēlos mākslinieks veidoja savu filozofiski mītisko pasauli, paplašinot tēlniecības valodu. Tēlnieks veidoja mazās formas darbus, sīkplastiku un medaļas bronzas, koka, akmens, vaska, māla materiālos. Mākslinieks kopš bērnības veidoja un turpmākajā daiļradē saglabāja pirmatnējā pārdzīvojuma tiešumu un noslēpumanību. Autora attēlotā jutekliskā pasaule bija viņam atvērta, viņš pats radīja, atpazina tēlus un komunicēja ar tiem. Durvis ir aizvērtas, viņš aizgāja pie tiem.

Roberts Diners no 1996. gada studēja Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Mākslas zinātnes nodaļas Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē. LMA Mākslas zinātnes nodaļas pedagogi bija: Eduards Kļaviņš (LMA Mākslas zinātnes katedras pedagogs 1963-2022), Elita Grosmane (LMA Mākslas zinātnes katedras pedagoģe kopš 1983), Ojārs Spārītis (LMA Mākslas zinātnes katedras pedagogs kopš 1986), Laila Bremša (LMA Mākslas zinātnes katedras pedagoģe kopš 1983), Emīlija Jaunzeme (1925-2017; LMA Mākslas zinātnes katedrā 1965-1999), Pēteris Zeile (1928-2020; LMA Mākslas zinātnes katedrā 1962-1998), Tatjana Kačalova (1915-2010; LMA Mākslas zinātnes katedrā 1959-199?), Gundega Ivanova-Andersone (1928-2017; LMA Mākslas zinātnes katedrā 1965-1984, pēc 1984 lasīja kursus par lietišķo mākslu), Ingrīda Burāne (LMA Mākslas zinātnes katedras pedagoģe, šobrīd LMA Informācijas centra vadītāja), Ruta Čaupova (LMA Mākslas zinātnes katedras pedagoģe, šobrīd vieslektore) u.c.

Roberts Diners, studējot LMA Mākslas zinātnes nodaļā, piedalījās plenēra izstādē “Sešas istabas” (Pedvāles mākslas parks, 2000, kuratore Laura Feldberga, ar māksliniekiem Ivaru Drulli, Kristīni Ābiku u.c.) un simpozijā “2. Starptautiskais Skārda simpozijs” (LMS Informācijas, izglītības un mākslas centrs Zvārtavas pilī, tag. LMS muzejs, 2001, kopā ar tēlniekiem Ģirtu Burvi, Kristapu Strautu, Zigmundu Bieli, Vladimiru Slobodčikovu (Baltkrievija), Ati Zariņu (Zviedrija) u.c., kuratore Baiba Guste). Piedaloties simpoziju darbā, Roberts Diners guva ierosmi bakalaura darba tēmai. 2002. gadā mākslinieks absolvēja LMA un ieguva humanitāro zinātņu bakalaura grādu mākslās par darbu “Ojārs Feldbergs un Pedvāle”, vadītāja Ingrīda Burāne.

Roberts Diners “Cilvēkzvērs ar kustīgo galvu” (publicitātes attēls)

Roberts Diners maģistra studijas turpināja LMA Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas Tēlniecības apakšnozarē. LMA Tēlniecības katedras pedagogi tolaik bija: Bruno Strautiņš (LMA Tēlniecības nodaļas pedagogs 1984-šobrīd, katedras vadītājs no 2000-2021), Gļebs Panteļejevs (LMA asistents 1992, pedagogs kopš 1995, katedras vadītājs kopš 2021), Aigars Bikše (LMA pedagogs no 1998), Valtis Barkāns (LMA Tēlniecības katedras pedagogs no 1997) u.c. 2004. gadā Roberts Diners Latvijas Mākslas akadēmijā ieguva humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslās, maģistra darba vadītājs bija Bruno Strautiņš, recenzente Ruta Čaupova.

Izstādēs Roberts Diners sāka piedalīties jau studējot LMA, pirmā izstāde - 2.Vispārējā Latviešu mākslas izstāde (bij. Izstāžu zāle “Latvija”, LNMM, 1998). Vēlāk mākslinieka darbi bija eksponēti “Latviešu mākslinieku darbu izstādē” (galerija “Vera”, Oslo, Norvēģija, kopā ar Liliju Dineri, Līgu Saksi, Māru Eniku, Aiju Klintsoni, Dinu Ābeli, 2009) un izstādē “Skolotājs - Skolēns” (galerija “Muzeum LV”, 2022). Roberts Diners piedalījās tēlnieku kopas “Latvijas Tēlnieku centrs” izstāžu aktivitātēs Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā, Rīgā (bij. galerija “Siltumnīca”, 2001), Tēlniecības mazo formu izstādē (RLB, 2001), izstādē “Dolomīts” (bij. Aizrobežu mākslas muzejs, LNMM, 2004) u.c. Mākslinieks bija FIDEM biedrs (no 2005) un piedalījās Latvijas medaļu triennālē (LNMM, 2003), Baltijas medaļu triennālē (Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Mencendorfa namā, Jelgavas Ģ.Eliasa vēstures un mākslas muzejā, “Sv. Jono” galerijā, Viļņā, Lietuvā, 2006). Mākslinieks piedalījās arī LMS rīkotajās izstādēs “Rudens” no 1998. gada.

Roberts Diners rīkoja personālizstādes un nelielas grupu izstādes: “The Secret Life of Humanimal Beings” (ar Liliju Dineri, Martinu Silberhornu, Bad Honnef, Vācija, 1997), “The Secret Life of Humanimal Beings” / “Cilvēkzvēru noslēpumainā dzīve” (bij. galerija “LN”, 1998, vad. Inga Šteimane), “Present in the past” (Bonna, Vācija, 1999), “The Secret Life of Humanimal Beings” (Tartu teātris, 2000), “Cilvēks - putns, kurš nelido” (galerija “Māksla XO”, 2003), “Erelde. Bronzas koks” (kopā ar Liliju Dineri, Ivonnas Veihertes galerija, 2004), “Zelta cilvēks” (Ivonnas Veihertes galerija, 2005), “Skrienošais cilvēks” (galerija “Māksla XO”, 2006), “Erelde. Dziesma par Rolandu” (kopā ar Liliju Dineri, Ivonnas Veihertes galerija, 2010), “Spārnotā karaļa odiseja” (kopā ar Liliju Dineri, galerija “Bastejs”, 2012), “Dievi, varoņi, atspulgi un ēnas” (kopā ar Liliju Dineri, galerija “Muzeum LV”, 2017) u.c.

Tēlnieks veidojis noformējumus grāmatām: senfranču eposam “Dziesma par Rolandu” (kopā ar Liliju Dineri, atdzejojusi Cecīlija Dinere, apgāds “ALIS”, 2010), senislandiešu mitoloģisko un poētisko tekstu apkopojumam “Eddas dziesmas” (kopā ar Liliju Dineri, tulkojis Uldis Bērziņš (1944-2021), “Jāņa Rozes apgāds”, 2015), babiloniešu poēmai “Eposs par Gilgamešu” (kopā ar Liliju Dineri, atdzejojis Ilmārs Zvirgzds, “Jumava”, 2019).

No 2015. gada sabiedrībā kļuva atpazīstami Roberta Dinera kopā ar Kristapu Strautu veidotie brīvdabas izstāžu tēlniecības projekti Jūrmalas pludmalē pie Dzintaru koncertzāles: “Atradumi” (2015), “Mākslas Mols” (2016), “Jūrmalas leģendas” (2017, kopā ar Mārtiņu Daksi, Andri Losu) u.c.

Roberts Diners bija LMS biedrs no 2001. gada un tika uzņemts ar tēlnieku Tālivalža Gaumiga (1930-2016), Bruno Strautiņa, Ojāra Feldberga, keramiķa, arhitekta Pētera Martinsona (1931-2013), mākslas zinātnieces Anitas Vanagas rekomendācijām, LMA personāldaļas vadītājas, mākslas zinātnieces Renātes Bļodones (1933-2018) parakstītu izziņu un LMS valdes priekšsēdētāja, tekstilmākslinieka Egila Rozenberga parakstītu lēmumu.

Latvijas Mākslinieku savienība izsaka dziļu līdzjūtību mākslinieka Roberta Dinera tuviniekiem un kolēģiem.