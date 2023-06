Gaidāmas izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos Vidzemē un Kurzemē

Reģionālas nozīmes maršrutā nr. 5436 Alūksne–Stāmeriena–Gulbene, izvērtējot eksperimentālo pārvadājumu rezultātus, pastāvīgā reģionālo autobusu kustību grafikā tiks iekļauti reisi ceturtdienās plkst. 07.45 no Gulbenes autoostas un plkst. 12. 00 no Alūksnes autoostas.

Lai uzņēmuma SIA “Baltijas zivis 97” darbinieki varētu regulāri nokļūt uz darbu, sēdē tika nolemts no šī gada septembra uz eksperimenta laiku – četriem mēnešiem – atklāt maršrutu Limbaži–Stienes stacija–Vidriži–Mandegas. Plānots, ka rudenī darba dienās autobusi no Limbažiem izbrauks plkst. 06.00 un plkst. 17.00, savukārt no Mandegām – plkst. 07.10 un plkst. 18.06.

Šī gada februārī atklātie reisi reģionālās nozīmes maršrutā nr. 5349 Aizpute–Cīrava, izvērtējot eksperimentālo pārvadājumu rezultātus, arī tiks iekļauti pastāvīgajā reģionālo autobusu kustību grafikā. Tādējādi skolēni un pedagogi darba dienu rītos var ērti no Aizputes tikt uz mācībām Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas filiālē.

Sabiedriskā transporta padomes sēdē tika apstiprināti vilcienu papildreisi uz vairākiem Latvijas iedzīvotāju iecienītiem vasaras koncertiem un mūzikas pasākumiem, kā arī jauniem notikumiem. Festivāla “Summer Sound” apmeklētāji varēs izmantot vilcienu papildreisus līnijā Rīga–Liepāja: 3. augustā plkst. 18.25 vilciens no Rīgas brauks līdz Liepājai (šobrīd reiss ir līdz Dobelei), papildreisi būs 4. augustā ap plkst.13.00 uz Liepāju, bet 6. augustā ap plkst.12.00 – uz Rīgu). “Prāta vētras” Liepājas koncerta apmeklētāji varēs doties uz turieni ar papildreisu 22. jūlijā ap plkst.13.50 no Rīgas, bet pēc pasākuma no Liepājas izbraukt 23. jūlijā ap plkst.01.10. Savukārt 29. jūlijā pēc rokoperas “Lāčplēsis” noslēguma apmeklētāji uz Rīgu no Lielvārdes varēs braukt ar vilcienu papilreisu plkst. 01.15.

Lai XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieki varētu ērti un laicīgi nokļūt uz koncertu norises vietām - koru lielkoncertu “Tīrums. Dziesmas ceļš”, deju lieluzvedumu “Mūžīgais dzinējs”, noslēguma koncertu “Kopā Augšup”, kā arī pēc tiem nokļūtu mājās vai mītnes vietās, no 6. līdz 9. jūlijam tiks nodrošināti papildu vilcienu reisi maršrutā Rīga–Mangaļi–Rīga, kā arī papildu vilcieni no Rīgas uz Aizkraukli, Tukumu, Siguldu un Skulti, ko varēs izmantot arī svētku skatītāji. Plānots, ka vilcienu sastāvi būs maksimāli ietilpīgi - sešu vagonu elektrovilcienu sastāvi. Informācija par konkrētiem papildreisiem būs pieejama pirms svētkiem.

Atgādinām, ka svētku dalībnieki, uzrādot svētku dalībnieka identifikācijas karti, no 2023. gada 2. jūlija līdz 10. jūlijam būs tiesības bez maksas izmantot dzelzceļa pasažieru pārvadājumus Rīgas valstspilsētas teritorijā, A un B vilcienu zonu ietvaros.

Kā liecina Autotransporta direkcijas apkopotie jaunākie pasažieru pārvadājumu dati, turpina pieaugt pasažieru skaits visa veida sabiedriskajā transportā (reģionālie autobusi, vilciens, regulārie pārvadājumi pilsētās). Pārvadāto pasažieru skaits gan autobusu, gan vilcienu maršrutos šogad ir pārsniedzis pēdējo gadu rādītājus, faktiski sasniedzot 2020. gada rādītājus. Salīdzinot ar 2022. gada pirmajiem četriem mēnešiem, šogad 1. ceturksnī reģionālo sabiedrisko transportu izmantojuši par 20% vairāk pasažieru. Pasažieru plūsmas vēl nav pirmspandēmijas līmenī, bet tendence ir pieaugoša. Vērtējot pēdējo piecu gadu statistiku, visbūtiskākais pasažieru skaita pieaugums vērojams “Goda ģimene” karšu īpašnieku vidū, izmantojot reģionālo sabiedrisko transportu.

Sabiedriskā transporta padomes sēdes dalībnieki diskutēja arī par Autotransporta direkcijas lēmumu vienpusēji izbeigt līgumus ar AS “Nordeka” par sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanu maršrutu tīkla daļās “Cēsis” un “Limbaži, Sigulda”, kā arī sabiedriskā transporta pakalpojumus nepārtrauktības nodrošināšanu minētajās maršrutu tīkla daļās līdz 2024. gada 30. jūnijam, ko realizēs AS “CATA”. Kā iepriekš minēts, Autotransporta direkcija tuvākajā laikā izsludinās atklātu konkursu par iespējām nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla daļās “Cēsis” un “Limbaži, Sigulda”.

Nākamā kārtējā ikmēneša Sabiedriskā transporta padomes sēde šobrīd plānota 2023. gada 14. jūlijā.