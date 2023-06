Rakstnieks Jurģis Liepnieks par Rīgas praidu: "Praids nav nekas īpašs"

Par to, ka mums tagad, Latvijā, jāspriedelē par praida vajadzību vai nevajadzību, rakstnieks Jurģis Liepnieks saka: "Fakts, ka mums tagad par to šādā veidā jārunā, liecina par to, ka mēs eiropeiskā ziņā dzīvojam ļoti provinciālā sabiedrībā. Praids nav nekas īpašs – tas ir simbols, ka mēs visi varam lepoties ar savu identitāti, neatkarīgi no tā, kāda šī identitāte arī būtu".