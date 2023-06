Ārsts Andrejs Ērglis par Rīgas praidu: "Nedariet pāri tiem, kuri tur iet"

"Ir ļoti daudzas lietas, ko varam mācīties no jauniem cilvēkiem, arī domāšanā. Un viena no šīm lietām ir tolerance. Mēs esam pietiekami daudz ar dažādiem aizspriedumiem," ārsts Andrejs Ērglis . (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)