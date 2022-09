Igates pils jaunais īpašnieks: "Radās doma Latvijas vēsturē ierakstīt arī savas rindiņas"

2022.gada 25.augustā noslēdzās Igates pils kompleksa, Limbažu novadā, atklāta elektroniska izsole, kurai pieteicās viens pretendents – juridiska persona SIA “Palleteries”. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks un patiesā labuma guvējs ir Latvijas uzņēmējs Edijs Ošs. Uzņēmums darbojas ražošanas un eksporta nozarē.

“Pēc publiskajā telpā izskanējušās ziņas par pils pārdošanu, radās doma Latvijas vēsturē ierakstīt arī savas rindiņas, iegādājoties Igates pili, kas arī ir sava veida mecenātisms. Tālāk pils apsaimniekošana tiks nodota meitas Sintijas Ošas un viņas komandas rokās. Divām ģimenēm - Ošiem un Lāčiem apvienojoties, īpašums tiks pārvaldīts un saglabāts tā vēsturiskais mantojums kombinācijā ar jauno, mūsdienīgo attīstības modeli. Šeit jaunajai paaudzei būs iespējas izpausties radošumā, kā arī uzkrāt biznesa zināšanas mācību procesā. Pils būs ikvienam pieejama un vērsta uz uzņēmējdarbību. Tiks turpināts darbs viesu iecienītajā Igates dzirnavu krodziņā, atjaunota pirts atpūtas māja un pielikti visi spēki, ticība un cerība vērt vaļā pils durvis jau Jaunā 2023. gada sagaidīšanai,” norāda Edijs Ošs.

Igates pils atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi tiks izmantoti citu valsts un kapitālsabiedrības valdījumā esošo īpašumu atjaunošanā un pārvaldībā.

“VNĪ mērķis ir pārvaldīt valsts nekustamos īpašumus atbilstoši augstākajam nozares standartam, uzturēt un vairot mūsu pārvaldībā esošo īpašumu vēsturiskās vērtības. Esam gandarīti, ka pils un tās komplekss iegūs jaunu elpu. Vēlam jaunajam pils īpašniekam piepildīt kompleksa attīstības plānus, lai pils jau drīzumā varētu tikt atkal atvērta sabiedrībai,” norāda Vārna.

No 2015.gada nogales līdz 2019.gada rudenim pils komplekss tika iznomāts SIA “Domaines et Chateaux” un tika izmantots viesmīlības pakalpojumu sniegšanai. Pēc nomas tiesību pārtraukšanas VNĪ turpināja nekustamā īpašuma saglabāšanu un uzturēšanu, kas valstij gadā izmaksāja 129 000 eiro. Paralēli īpašumam tika meklēts jauns nomnieks. Lai īpašums nestāvētu tukšs, VNĪ 2020.gadā pieņēma lēmumu atgriezt dzīvību krodziņam, atdalot kafejnīcu no pārējā īpašuma, kas deva iespēju šīs telpas iznomāt likumā noteiktajā kārtībā publiskās izsoles ceļā, tādejādi mazinot valstij radītos zaudējumus. VNĪ nodrošināja pils un tās teritorijas uzturēšanu - teritorijas uzkopšanu, zāles pļaušanu, kompleksa teritorijā esošo ūdenstilpņu - dīķa, meniķa atjaunošanas darbus. Pils ēkai tika nodrošināti apsardzes un siltumapgādes pakalpojumi.

No Latvijā esošajām 1200 muižu un piļu, VNĪ tiešā pārvaldīšanā bez Igates pils kompleksa ir vēl divas – Rīgas pils, kas jau ilgstoši izmantota publiskajai funkcijai un saņem valsts atbalstu, un Mežotnes pils komplekss, kam VNĪ nodrošina visu vēsturisko vērtību saglabāšanu. Kopš 2021.gada maija, VNĪ kopā ar nozares ekspertiem no Nacionālās kultūras mantojumu pārvaldes un Kultūras ministrijas, strādā pie vienotu nekustamo īpašumu kultūras mantojumu kritēriju izstrādes, informatīvais ziņojums par kopīgās darba grupas izstrādātajiem kritērijiem tuvākajā laikā tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā (saskaņā ar mantojums.lv datiem, no 362 VNĪ pārvaldībā esošajiem nekustamajiem īpašumiem ar apbūvi, kultūras mantojuma statuss ir piešķirts 86 īpašumiem).