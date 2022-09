Kāpēc Alvis Hermanis lasa grāmatas par Izraēlas armiju, un kas viņam ir kā bezmaksas "kokaīns"?

Jaunā Rīgas teātra mākslinieciskais vadītājs režisors Alvis Hermanis lasa grāmatas par to, kā organizēta Izraēlas armija. To viņš atklāj intervijā raidījumu ciklā “Statuss:Brīvs” un, runājot par karu Ukrainā, piebilst: “Ja tas turpināsies tik ilgi, tad mums būs līdzīga situācija, mums būs, no kā ņemt piemēru.”