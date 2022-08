Kuldīgā kaimiņu tracina plika sieviete, Pļaviņās riteņbraucējam 2410 eiro sods, Katvaros loba egles: kriminālā province

Nedienas bija arī mežos. Limbažu novada Katvaros Rīgas jaunie futbolisti brīvmācītāja Valtera Korāļa īpašumā nolobīja egles, bet Cēsu novada Vaives pagastā bija izcēlies postošs meža ugunsgrēks.

Pie milzīga naudas soda – 2410 eiro – ticis kāds 57 gadus vecs Pļaviņu iedzīvotājs tikai par to, ka viņš divas reizes uz velosipēda sēdās pamatīgā skurbulī. Iespējams, viņš tik bargi nebūtu nosodīts, ja būtu uzvedies prātīgāk un nebūtu līdis kauties ar likumsargiem.

Kuldīdzniekus tracina plika sieviete, bet skrundeniekus - vīrs, kurš spļaudās

Kādu kuldīdznieku satracinājusi kaimiņiene, kura kaimiņdārzā mazgājoties, kā no mātes miesām nākusi. Kaimiņš viņas plikumus nevēlas redzēt, tāpēc par kailo sievišķi nolēmis sūdzēties policijai. (Foto: agefotostock / Alamy/ Vida Press)

Atšķirībā no Valsts policijas, pašvaldības kārtībniekiem jārisina problēmas, kas pēc savas būtības nav tik finansiāli postošas, bet toties daudz jūtamāk ietekmē vietējo ļaužu ikdienas ritmu. Par to liecina arī regulārās Kuldīgas novada pašvaldības policijas priekšnieka Kaspara Šabāna atskaites vietējā laikrakstā “Kurzemnieks”. Šonedēļ varējām lasīt šādas vēstis:

* “Kuldīgā sieviete kaila mazgājas sētā, kaimiņš rakstīšot iesniegumu, jo plikumus nevēlas redzēt.”

* “Zvans no Skrundas pagasta pārvaldes: iedzīvotāji informē par kādu, kurš apspļauda garāmgājējus. Cilvēks mums zināms, bet uz ielas nesastopam.”

* “Zālienā pie veikala “Rimi” guļot vīrietis. Jā, ir, tikai nevis guļ, bet sēž un ēd.”

* “Pie kāda veikala pamatīgā reibumā sēž vīrietis, kura higiēnas ieradumi ir zem katras kritikas un kurš uzbāžas garāmgājējiem.”

Par braukšanu ar velosipēdu – 2410 eiro liels sods

Kāds jēgu pazaudējis velosipēdists Pļaviņās iedzīvojies pamatīgā naudas sodā – nu viņam būs jāatvadās no 2410 eiro. (Foto: Yuri Kravchenko / Alamy/ Vida Press)

Aizkraukles laikraksts “Staburags” ziņo, ka nesen kāds vellapēda minējs Pļaviņās iedzīvojies pamatīgā skādē – milzīgā naudas sodā par to, ka minies iereibis un spļāvis virsū policistu aizrādījumiem. Viņš kunga prātā uz velosipēda tika notverts divas dienas pēc kārtas:

“17. augustā Pļaviņās, veicot ceļu satiksmes uzraudzību, policists pamanīja vīrieti, kurš nestabili un grīļojoties vadīja velosipēdu pa Daugavas ielu. Velosipēdists, redzot, ka viņam tuvojas policijas dienesta automašīna, nokāpa no velosipēda un to pie rokas iestūma parkā. Uz policijas aicinājumu doties uz dienesta automašīnu, lai veiktu alkohola pārbaudi izelpojamā gaisā, vīrietis sāka lamāties necenzētiem vārdiem, kā arī centās uzbrukt likumsargam.

Uz notikuma vietu tika izsaukti Aizkraukles novada pašvaldības policisti, tomēr vīrietis atteicās veikt alkohola pārbaudi likumā noteiktajā kārtībā, tāpēc viņu aizturēja un nogādāja Aizkraukles policijas iecirknī pārbaudes veikšanai, kur viņa izelpā tika konstatētas 1,63 promiles.

Jāpiebilst - kamēr uz notikuma vietu brauca pašvaldības policijas darbinieki, vīrietis velti laiku netērēja un to izmantoja, lai atveldzētos ar alkoholiskajiem dzērieniem," informēja Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Dace Kalniņa.

Par notikušo policijā tika sākti četri administratīvo pārkāpumu procesi: * par velosipēda vadīšanu, esot alkohola reibumā, piemērots naudas sods 170 eiro; * par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu piemērots naudas sods 700 eiro; * par sīko huligānismu piemērots naudas sods 500 eiro; * par alkoholisko dzērienu lietošanu publiskā vietā piemērots naudas sods 350 eiro.

Savukārt dienu vēlāk - 18. augustā ap pulksten 13.00 šis pats vīrietis Pļaviņās vadīja velosipēdu pa Raiņa ielu, būdams 1,96 promiļu lielā alkohola reibumā.

“Arī šoreiz vīrietis pret policijas amatpersonām izturējās agresīvi un lamājās necenzētiem vārdiem. Pēc administratīvā pārkāpuma noformēšanas, izskaidrojot 1965. gadā dzimušajam kungam, kā rīkoties, lai neapdraudētu savu un citu satiksmes dalībnieku veselību, drošību un dzīvību, likumsargi turpināja ceļu, savukārt neatlaidīgais vīrietis grīļojoties vadīja velosipēdu pretējā virzienā. Policisti apgrieza dienesta transportlīdzekli braukšanai pretējā virzienā un vēlreiz apturēja velosipēdistu.”

Šoreiz par velosipēda vadīšanu alkohola reibumā viņam piemēroti divi naudas sodi — katrs 170 eiro apmērā (kopā 340 eiro), bet par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un apdraudot citu personu drošību - 350 eiro.

Jāteic, ka 57 gadus vecais agresīvais dzērējvelosipēdists iepriekš ir krimināli sodīts un šobrīd kādā kriminālprocesā ir aizdomās turētā persona par smagu miesas bojājumu izdarīšanu.

Postošs meža ugunsgrēks Vaives pagastā

Turpinoties sausajam un karstajam laikam, mežos saglabājas augsta ugunsbīstamība, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. (Foto: Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests)

Turpinoties augustam neierasti karstajam laikam, pēdējās dienās notikuši vairāki meža ugunsgrēki, no kuriem vispostošākais bija Cēsu novada Vaives pagastā. Un pie tā vainīgi nav vis laika apstākļi, bet gan cilvēku bezatbildība. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) informē, ka pagājušās nedēļas ceturtdienā 14 Cēsu un Valmieras ugunsdzēsēji glābēji kopā ar Valsts meža dienesta darbiniekiem vairāk nekā sešas stundas smagi strādāja, lai ierobežotu meža ugunsgrēku Vaives pagastā, kur mežs dega 11 500 kvadrātmetru (1,15 ha) platībā:

“Lai atrastu degšanas vietu, ugunsdzēsēji glābēji kājām devās mežā vairāk nekā kilometra dziļumā. Ugunsgrēka dzēšanu apgrūtināja nepieejamība ugunsgrēka vietai – notikuma vietā nebija piebraucamo ceļu, kā arī tuvākā ūdens ņemšanas vieta bija viena kilometra attālumā.

Dzēšanā tika iesaistīts arī kvadricikls, kā arī situācijas novērtēšanai no gaisa tika izmantoti divi droni. Piektdien darbu notikuma vietā turpināja Valsts meža dienests.

Turpinoties karstam un sausam laikam, ugunsbīstamība mežos palielinās, tādēļ VUGD aicina ikvienu būt īpaši uzmanīgiem. Vairums ugunsgrēku, tai skaitā meža ugunsgrēki, izceļas cilvēka neapdomīgas rīcības dēļ. Pat vismazākā dzirkstele, nomests izsmēķis vai sērkociņš šobrīd var izraisīt meža aizdegšanos.”

Futbolisti noloba egles mācītāja mežā

Limbažu novada Katvaru pagastā noslāpa busiņš, ar kuru mājās no Staiceles futbolskolas sacensībām brauca kādas Rīgas futbolskolas jaunie sportisti. Puišiem un viņu treneriem palīgā steidzās uz līdzās esošā laukā strādājošais zemes saimnieks, arī mācītājs Valters Korālis. Kamēr pieaugušie vīri centās pie dzīvības atdabūt busiņu, puiši ieskrēja mežā un vārda tiešā nozīmē nolobīja pāris Korāļa īpašumā esošā meža egles.

Mācītājs sociālajos tīklos publicējis ierakstu “Nepateicība - pasaules alga”: “13. augusts mūsu sētā bija darbīga diena, kūlām labību. Darba dunai pa vidu lūkojām palīdzēt arī no Staiceles Futbola skolas sacensībām braucošajam noplīsušajam busiņam uzlādēt akumulatoru, nest ūdeni cilvēkiem un visādi citādi tehniski palīdzēt, lai puikas ar pedagogiem tiek uz mājām.

Lūdzām Rīgas futbolkomandas zēniem neuzturēties ceļmalas mežā, jo šajās dienās ir ļoti karsts (ugunsdrošība mežā un tā tālāk). Uz ceļa nevarēja laist, jo ik pa laikam taurēja garām braucošie auto par avārijas situāciju - jaunie cilvēki ar savu klātbūtni noklāja ceļu tik ļoti, ka tas ietekmēja satiksmes drošību. Jo viņi tur darbojās ar un ap kokiem, cīnījās savstarpējos dueļos ar pagalēm, svaidīja tās un garlaikojās. Nu, kā jau sportisti, kuriem nav kur likt enerģiju un dusmas, jo noplīsis autobuss, nespēj tikt uz māju.

Nebija laika visur klāt piestāvēt. Nākamajā rītā pamatīgs pārsteigums bija ieraudzīt postažu (nolobītu egli). Kad rādīju fotogrāfiju kādai meža speciālistei, tad viņa atzinās, ka neko tik šausmīgu no cilvēku rokām mežos vēl nav redzējusi - kā dzīvam, augošam kokam var ko tādu nodarīt!? Pat aļņi mežā mēdz būt saudzīgāki. Šie daži koki diemžēl agrāk vai vēlāk mirs. Daži atcerēsies spāņu režisora Alehandro Kasones lugu ar nosaukumu “Koki mirst stāvus”. Jo koki no mums nekur nespēj aizbēgt...



Žēl, ka tik ātri mirs. Pirms 28 gadiem tos visus stādīju ar savām rokām. Pats stādīju! Tie, kas ir ko jel vispār stādījuši un ne tikai cirtuši, zinās, ka redzēt savus kokus mirstam tik priekšlaicīgi ir ļoti sāpīgi.

Vēl kāda dīvainība - tās pašas dienas (13. augusta) pievakarē atvadoties, pie ceļa rādītāja vēl pamanījos pamanīt pilnu maisiņu piestūķētu ar atkritumiem (saplēsta futbola bumba, pārtikas iesaiņojums un tamlīdzīgi), ko visai nekaunīgi bija nolikuši šie viesi. Šo pamanīju uzreiz un visai uzstājīgi teicu, lai ved vien līdzi uz Rīgu, jo laukos par atkritumu izvešanu jāmaksā, tiklab kā pilsētā. Pedagogs, paņemot no manām rokām to ķeseli, pat neatvainojās par atstātajiem atkritumiem un it nemaz nejutās neērti. Diemžēl tādus sportistus un viņu pieskatītājus es iepazinu savā sētā. Un šāds diemžēl man ir priekšstats par Latvijas Futbola federācijas junioru nozari.”

Mācītājas Korālis Jauns.lv pastāstīja, ka, pilnībā nolobot pāris egles, jaunie sportisti viņa mežam nodarījuši zaudējumus 200 eiro vērtībā – ja tās būtu, piemēram, 80 gadus vecas egles, kuras jau sasniegušas ciršanas vecumu, tad skāde gan nebūtu tik liela.

“Bet ne jau visi puiši komandā ir slikti, tur ir visādi. Palīdzēju čaļiem, bet viņiem tik un tā nācās saukt evakuatoru, jo busiņu neizdevās atdzīvināt. Par notikušo nekur tālāk, piemēram, policijai neziņoju. Visi tie papīri un izziņas ir baigais čakars”.

Policistiem Liepājā un Aizputē jātēlo aukles

Pagājušās nedēļas nogalē Liepājas puses policistiem vajadzēja tēlot bērnu aukles, jo mazuļu mammas bija aizmirsušas par saviem pienākumiem. (Foto: Valsts policija)

Aizvadītās nedēļas nogalē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī reģistrēti divi gadījumi, kad vecāki grēkojuši, pārkāpjot Bērnu tiesību aizsardzības likumu. Liepājā, bērnu laukumā, viens pats spēlējās pusotru gadu vecs zēns, kurš pats saviem spēkiem bija attaisījis dzīvokļa durvis un, nevienam nemanot, izgājis ārā. Savukārt Aizputē kāda sieviete, būdama vairāk nekā divu promiļu reibumā, nevarēja parūpēties par savu četrus gadus veco meitu. Abos gadījumos pret bērnu mātēm ir uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi.

* 19. augustā ap pulksten astoņiem no rīta Liepājā, Tosmares mikrorajonā, kādam pusotru gadu vecam zēnam bija palicis garlaicīgi. Viņš bijis tik prasmīgs savam vecumam, ka pats spēja attaisīt durvis, vienatnē aiziet uz bērnu rotaļlaukumu un sākt tur jauki pavadīt laiku. Vietējie pamanīja, ka bez pieaugušo uzraudzības bērnu laukumā atrodas mazulis, un par to ziņoja policijai.

Uz notikuma vietu devās likumsargi. Lai novērtētu bērna veselības stāvokli, viņi izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādi, kuri bērnu apskatīja un secināja, ka viņš ir vesels un hospitalizēt viņu nav nepieciešams. Noskaidrojot māju un kāpņu telpu, policisti apstaigāja dzīvokļus, līdz tika noskaidrots, no kura mājokļa bērniņš bija devies ārā.

Dzīvoklī atradās 11 gadus veca meitene, kurai bija uzdots bērnu pieskatīt, taču viņa bija aizmigusi. Tikmēr viņas mazais radinieks pats attaisījis durvis un izgājis ārā no daudzdzīvokļu mājas.

Noskaidrots, ka laikā, kad bērna mamma bijusi darbā, viņa savas atvases pieskatīšanu uzticējusi savai 11 gadus vecajai radiniecei. Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka, ka vecākiem ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušā vai vismaz 13 gadus vecas personas klātbūtnes. Saskaņā ar likumu, par šādu pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 200 eiro.

* Cita veida pārkāpums reģistrēts Aizputē. 20. augustā ap septiņiem vakarā Valsts policijā tika saņemta informācija, ka kādā īpašumā notiek alkohola lietošana nepilngadīgu bērnu klātbūtnē. Likumsargi notikuma vietā pārliecinājās, ka šajā īpašumā vairākas personas lieto alkoholiskos dzērienus.

Sievietei, kura bija ieradusies ciemos ar savu mazgadīgo meitu, likumsargi veica alkohola pārbaudi izelpā. Konstatēts, ka viņa bija pamatīgā skurbulī – 2,13 promiles.

Ņemot vērā to, ka sieviete nespēja parūpēties par savu meitu, bērns tika nodots pieskatīšanai uzticības personai. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu par šādu pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 210 eiro.