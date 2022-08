"Latvijas gāze" turpina strādāt pie risinājumiem saistīto lietotāju nodrošināšanai ar dabasgāzi

Viņš pauž, ka tas tiek darīts, neskatoties uz šobrīd nepietiekamo dabasgāzes apmēru Inčukalna pazemes gāzes krātuvē un ierobežotajām gāzapgādes iespējām.

Tāpat paziņojumā minēts, ka "Latvijas gāze" ir izstrādājusi priekšlikumus un gāzapgādes plānu, un tuvākajā laikā plāno to iesniegt Ekonomikas ministrijā (EM) un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.

"Latvijas gāze" atbilstoši 14.jūlija padomes sēdē lemtajam turpina darbu pie kompānijai piederošās AS "Gaso" turpmākās pārvaldības scenārijiem, lai nodrošinātu Nacionālās drošības likumā noteikto prasību izpildi, proti, nodrošinātu, ka "Gaso", kā Nacionālajai drošībai svarīgā komercsabiedrībā, nozīmīgu ietekmi negūtu Krievijas vai Baltkrievijas uzņēmumi, kā tas ir patlaban, teikts paziņojumā.

Jau ziņots, ka dabasgāzes apmērs saistīto lietotāju apgādei apkures sezonā veido 1,15 teravatstundas (TWh), līdz ar to ar valdības lēmumu "Latvijas gāzei" ir uzlikts pienākums līdz 30.septembrim minēto dabasgāzes apmēru uzglabāt Inčukalna krātuvē. Savukārt no 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim katra mēneša pirmajā datumā krātuvē jābūt vismaz tādam dabasgāzes apmēram, kas atbilst starpībai starp 1,15 TWh un saistītajiem lietotājiem faktiski piegādāto apmēru no 2022.gada 1.oktobra līdz iepriekšējā mēneša pēdējam datumam. Publiskajam tirgotājam nav tiesību šos krājumus nodot citiem sistēmas lietotājiem.

EM iepriekš izplatīja paziņojumu, kurā teikts, ka uz "Latvijas gāzes" vārda Inčukalna gāzes krātuvē tiek glabāta dabasgāze lielākā apmērā nekā nepieciešams mājsaimniecību nodrošināšanai. Vienlaikus "Latvijas gāze" apgalvo, ka tai pieejamās dabasgāzes apjoms Inčukalna pazemes gāzes krātuvē ir mazāks par 1,15 TWh, kas noteiktas kā obligātas Enerģētikas likumā par dabasgāzes stratēģisko rezervju nodrošināšanu.

Arī AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") apliecināja, ka "Latvijas gāzes" dabasgāzes krājumu apmērs patlaban ir lielāks, nekā to pieprasa Ministru kabinetā pieņemtie noteikumi par enerģijas lietotāju apgādi agrīnās brīdināšanas un trauksmes līmeņa izsludināšanas laikā. "Conexus" gan piebilst, ka Inčukalna pazemes gāzes krātuvē glabātās gāzes īpašumtiesību jautājumi ir sistēmas lietotāju kompetencē, un "Conexus" ir pienākums nodrošināt ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzību, kuru "Conexus" ir saņēmis no sistēmas lietotājiem, un nav tiesīgs to izpaust.

"Latvijas gāzes" lielākie akcionāri ir Krievijas "Gazprom" (34%), fonds "Marguerite Gas II.S.a.r.l." (28,97%), Vācijas kompānija "Uniper Ruhrgas International GmbH" (18,26%) un SIA "Itera Latvija (16%).