Baldonieši pirms pāris nedēļām jutās ļoti pārsteigti – ierastais autobusu pieturvietas nosaukums “Kalniņi” bija nomainīts pret “Ērces”. (Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook",)

Baldonieši neizpratnē: Kalniņus pārdēvē par Ērcēm! Kāpēc un vai tas ir piedienīgi?

Novadu ziņas Elmārs Barkāns | Jauns.lv

Baldonieši, ejot uz autobusa pieturu, kas atrodas ceļa Vecumnieki-Ķekava posmā, pirms pāris nedēļām izbrīnā iepleta acis, jo pēkšņi bija nomainīta ne tikai pieturas zīme, bet arī tās nosaukums – no “Kalniņiem” uz “Ērcēm”. Lielākā neizpratne bija par to, kāpēc šo vietu tagad jādēvē visnotaļ nepievilcīgajā zirnekļveidīgā, no kura visi baidās, vārdā. Bet viss nemaz nav tik vienkārši, un šim nosaukumam, pēc visa spriežot, nav nekāda sakara ar nešpetnajiem zirneklīšiem.