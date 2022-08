"Latvijas gāze" nespēs nodrošināt nepieciešamo dabasgāzes krājumu apjoma uzglabāšanu Inčukalna pazemes krātuvē

Saskaņā ar Enerģētikas likumu situācijā, kad esošais publiskais tirgotājs (LG) nepilda likumā noteikto uzdevumu, publiskā tirgotāja funkcijas pārņem un pilda VAS "Latvenergo".

Par minēto situāciju LG ir vairākkārt informējusi Latvijas valdību un par enerģētikas nozares attīstību atbildīgo Ekonomikas ministriju, kā arī lūgusi sasaukt sanāksmi ar visām iespējamā publiskā tirgotāja maiņas gadījumā iesaistītajām pusēm, nolūkā rast konstruktīvu un saskaņotu rīcības plānu, kas pagaidām nav notikusi, teikts LG paziņojumā.

Grozījumi Enerģētikas likumā stājas spēkā 11. augustā, savukārt aizliegums piegādāt dabasgāzi no Krievijas stājas spēkā 2023.gada 1. janvārī. Tādejādi LG ar likumu tiek aizliegts saņemts dabasgāzi no Krievijas, paziņojumā biržai skaidro LG.

Paziņojumā biržai teikts, ka LG savas saimnieciskās darbības ietvaros veic nepieciešamās darbības, lai turpinātu dabasgāzes pakalpojuma sniegšanu, iegādājoties to no citiem alternatīviem piegādātājiem.

Grozījumi Enerģētikas likumā uzdod dabasgāzes publiskajam tirgotājam nodrošināt, lai ne vēlāk kā līdz katra gada 31. augustam mājsaimniecību (saistīto lietotāju) patēriņam nepieciešamais dabasgāzes apjoms laika posmam no 1. oktobra līdz nākamā gada 30. aprīlim tiek uzglabāts Inčukalna pazemes krātuvē.

LG piederošās dabasgāzes apjoms, kas atrodas Inčukalna pazemes gāzes krātuvē uz šobrīd ir 0,75 teravatstundas (TWh). Savukārt uz 31. augustu LG piederošās dabasgāzes apjoms, ņemot vērā jau iepriekš uzņemtās līgumiskās saistības, veidos 0,69 TWh.

Jau ziņots, ka no trešdienas, 10. augusta, publiskajam tirgotājam AS "Latvijas gāze" (LG) Inčukalna pazemes gāzes krātuvē jāuztur dabasgāzes krājumus 1,15 teravatstundu (TWh) apjomā, kas paredzēti saistīto lietotāju jeb mājsaimniecību apgādei, paredz valdības otrdien apstiprinātie un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" trešdien izsludinātie noteikumi par enerģijas lietotāju apgādi agrīnās brīdināšanas un trauksmes līmeņa izsludināšanas laikā.

LG no 2022. gada 10. augusta līdz 2022. gada 30. septembrim Inčukalna krātuvē jāuztur dabasgāzes krājumi 1150 gigavatstundu (GWh) jeb 1,15 TWh apjomā, savukārt no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim uz katra mēneša pirmo datumu krātuvē jānodrošina atlikums no 1,15 TWh un saistītajiem lietotājiem jeb mājsaimniecībām faktiski piegādātā apjoma.

Šos dabasgāzes krājumus no Inčukalna pazemes gāzes krātuves LG ir jāpiegādā saistītajiem lietotājiem.

Tāpat ziņots, ka valdība mājsaimniecību vajadzībām rezervējusi LG piederošo gāzi Inčukalna krātuvē, otrdien preses konferencē pēc valdības sēdes sacīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Premjers skaidroja, ka jau patlaban Inčukalnā esošā gāze pilnībā sedz Latvijas vajadzības nākamajā apkures sezonā.

Papildu drošībai valdība pieņēma lēmumu rezervēt vēl LG piederošu krātuvē esošu gāzi, lai augsta tirgus pieprasījuma apstākļos šī gāze netiktu pārdota tālāk, bet garantēti paliktu Latvijas mājsaimniecību rīcībā.

Ekonomikas ministre Ilze Indriksone (NA) sacīja ka rezervētais apjoms ir 1,15 teravatstundas (TWh) gāzes. Šis apjoms ir vienāds ar mājsaimniecību patēriņu pagājušajā sezonā.

Indriksone skaidroja, ka valdība šo gāzi nav iegādājusies, bet gan rezervējusi, lai garantētu nepieciešamo dabasgāzes apjomu saistītajiem lietotājiem jeb mājsaimniecībām nākamajai apkure sezonai.

Ekonomikas ministre piebilda, ka Latvijas dabasgāzes patēriņš iepriekšējā sezonā bija 6,9 TWh, un patlaban šīs vajadzības nākamajai apkures sezonai ir nosegtas.

Arī Kariņš atkārtoti apliecināja, ka Latvijā pietiks dabasgāzes visai gaidāmajai apkures sezonai. Kariņš atsaucās uz Ekonomikas ministrijas un Inčukalna pazemes gāzes krātuves pārvaldītājas AS "Conexus Baltic Grid" sniegto informāciju.

Iepriekš premjers atzina, ka vienlaikus tiek pastāvīgi turpinātas sarunas ar Lietuvu par Klaipēdas sašķidrinātās gāzes termināļa pieejamību Latvijas patērētājiem un ar Igauniju, kura kopā ar Somiju attīsta otro dabasgāzes importa termināli.

Vaicāts, vai gadījumā, ja tomēr Latvijai pietrūks dabasgāzes, to būs, no kā nopirkt, Kariņš intervijā Latvijas Radio atbildēja, ka tādā gadījumā, ja dabasgāze pietrūks Latvijai, tā pietrūks visam reģionam.

"Tie ir apstākļi, kurus mēs neprognozējam šobrīd. Izskatās, ka mums un pārējiem pietiks visai sezonai, bet mums ir jābūt acīm atvērtām," sacīja valdības vadītājs.

Viņš piebilda, ka nolūkā samazināt iespējamas energokrīzes iestāšanās riskus, ir uzdevis visām ministrijām izstrādāt energoresursu taupīšanas plānu valsts pārvaldē.