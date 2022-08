Pēc "Gazprom" paziņojuma par gāzes eksporta pārtraukšanu Latvijā no Krievijas nav ieplūdusi dabasgāze

Pēdējo reizi dabasgāze Korneti jeb Izborskas savienojumā Latvijā ieplūda piektdien, 29.jūlijā, kad fiziskajās jaudās reģistrētas 31 167 megavastundas (MWh) gāzes. Savukārt sestdien, 30.jūlijā, un svētdien, 31.jūlijā, plūsmas nav reģistrētas. Tāpat arī pirmdien nav apstiprinātu nomināciju dabasgāzes ieplūšanai Latvijā no Krievijas.

Pēdējais nepārtrauktais nogrieznis, kurā ik dienu Latvijā ieplūda dabasgāze no Krievijas, bija periodā no 21. līdz 29.jūlijam. Šajā laikā faktiski izmantotās jaudas veido apmēram 660 000 MWh.

"Conexus" pārstāvji apstiprināja, ka ir saņemta informācija no "Gazprom" par dabasgāzes piegāžu pārtraukšanu.

Vienlaikus kompānijā skaidroja, ka jau iepriekš, veicot Latvijas gāzapgādes drošības novērtējumu, "Conexus" aprēķinos nerēķinājās ar dabasgāzes piegādēm no Krievijas.

Jūlija beigās Latvijas Televīzija ziņoja, ka AS "Latvijas gāze" ir atsākusi iegādāties gāzi no Krievijas. Uzņēmuma vadītājs Aigars Kalvītis atzinis, ka uzņēmums atsācis gāzes iepirkšanu, par to maksājot eiro, nevis rubļos. Tajā pašā laikā Kalvītis apgalvoja, ka gāze netiekot pirkta no uzņēmuma "Gazprom", taču jaunā piegādātāja, no kura Krievijā gāze tiek pirkta, nosaukumu viņš atteicās izpaust.

Savukārt ekonomikas ministre Ilze Indriksone (NA), komentējot "Gazprom" paziņojumu par gāzes eksporta pārtraukšanu uz Latviju, minēja, ka, pēc valsts rīcībā esošās informācijas, gāze apkures sezonai Latvijā būs nodrošināta, tostarp Latvija nemaz nav rēķinājusies ar gāzes plūsmām no Krievijas.

Tiesa, patlaban gan vēl neesot iespējams apgalvot, ka Inčukalna pazemes gāzes krātuvē esošā gāze tiks pārdota tieši Latvijai. "Protams, nevaram pateikt, vai gāze, kas atrodas Inčukalna gāzes krātuvē, tiks pārdota tieši mums, jo pastāv brīvais tirgus, bet apjoms, kas šobrīd atrodas Inčukalnā, nav vēsturiski mazākais," uzsvēra ministre.

Jau ziņots, ka atbilstoši Krievijas ziņu aģentūras "RIA Novosti" vēstītajam "Gazprom" pārtraucis gāzes eksportu uz Latviju "saistībā ar gāzes ņemšanas nosacījumu pārkāpumu".

Tāpat ziņots, ka Latvija ir apņēmusies pilnībā atteikties no Krievijas gāze no 2023.gada 1.janvāra.

Saeimas atbalstītie grozījumi Enerģētikas likumā paredz dažādot dabasgāzes piegāžu ceļus un nodrošināt dabasgāzes stratēģiskās rezerves.

Atbilstoši grozījumiem Enerģētikas likumā publiskajam tirgotājam ir pienākums nodrošināt, lai ne vēlāk kā līdz katra gada 31.augustam saistīto lietotāju patēriņam nepieciešamais dabasgāzes apmērs laika posmam no attiecīgā gada 1.oktobra līdz nākamā gada 30.aprīlim tiek uzglabāts Inčukalna pazemes gāzes krātuvē.