Teju 70% iedzīvotāju rudenī gaida jaunu Covid-19 uzliesmojumu

Tikmēr 15 % aptaujāto sliecas domāt, ka rudenī jauns Covid-19 uzplaiksnījums nav gaidāms (8 % – nē, 7% – drīzāk nē), bet vēl 17 % konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Analizējot iegūtos datus pēc respondentu dzimuma, sievietes biežāk norādījušas, ka šī gada aukstajā periodā ir gaidāms jauns Covid-19 pandēmijas uzliesmojums – sieviešu vidū šis rādītājs bija 73 % (27 % – jā, 46 % – drīzāk jā), bet vīriešiem – 63 % (20 % – jā, 43 % – drīzāk jā). Tikmēr pretēju viedokli sniedza 15 % sieviešu (9 % – nē, 6 % – drīzāk nē) un 16 % vīriešu (8 % – nē, 8 % – drīzāk nē), bet vēl 12 % sieviešu un 21 % vīriešu konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Pēc ģimenē lietotās sarunvalodas secināms, ka krievvalodīgie biežāk norādījuši, ka rudenī sagaida jaunu Covid-19 uzliesmojumu – viņu vidū šādu viedokli pauda 75 % (16 % – jā, 59 % – drīzāk jā), kamēr latviešiem šis rādītājs bija 69 % (25 % – jā, 44 % – drīzāk jā). Pretējās domās bija 14 % krievvalodīgo (6 % – nē, 8 % – drīzāk nē) un 13 % latviešu (6 % – nē, 7 % – drīzāk nē), bet vēl 11 % krievvalodīgo un 18 % latviešu konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Salīdzinot rezultātus pēc respondentu vecuma, visbiežāk jaunu Covid-19 uzliesmojumu rudens un ziemas sezonā prognozē iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 34 gadiem – viņu vidū tie ir 77 % (jā – 28 %, drīzāk jā – 49 %), kam seko vecuma grupa no 35 līdz 44 gadiem (jā – 24 %, drīzāk jā – 48 %), iedzīvotāji no 55 līdz 74 gadiem (jā – 20 %, drīzāk jā – 49 %), iedzīvotāji no 45 līdz 54 gadiem (jā – 22 %, drīzāk jā – 44 %) un respondenti no 18 līdz 24 gadiem (jā – 23 %, drīzāk jā – 23 %).

Iedzīvotāji aicināti ievērot Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra ieteiktos Covid-19 profilaktiskos pasākumus:

Izvairīties no kontakta ar citiem cilvēkiem un uz sabiedriskām vietām nedoties pat ar mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem.

Publiskās vietās censties ievērot 2 metru distanci.

Ievērot roku higiēnu – regulāri un pareizi mazgāt rokas. Ja tas nav iespējams, izmantot roku dezinfekcijas līdzekli, kā arī ar netīrām rokām nepieskarties sejai.

Regulāri vēdināt telpas – vairākas reizes dienā plaši atvērt logus.

Vietās, kur nav iespējams ievērot drošu distanci, ieteicams lietot sejas masku vai respiratoru FFP2, kas ir īpaši ieteicams cilvēkiem ar hroniskām slimībām, pazeminātu imunitāti. Lietojot sejas masku, ir cieši jānosedz deguns un mute.

Aptauja veikta sadarbībā ar interneta pētījumu kompāniju "GEMIUS", jūlijā aptaujājot 1478 respondentus.