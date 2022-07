Klosterī nelegāli nostrādina būvstrādniekus, Klapkalnciemā bērnus uzņem pionieros, nakts laikā rāpjas "adatā": kriminālā province

Pati kopiena gan neko nosodāmu nav darījusi, bet gan tā Skaistkalnes klostera būvdarbos nolīgtā kompānija, kura nelegāli nodarbināja strādniekus. Notikušais izraisīja arī darba inspektoru vizīti Skaistkalnes baznīcā.

Nerātni bijuši arī vasaras piedzīvojumu tīkotāji. Tā ekstremālie galvaspilsētas alpīnisti braukuši uz Kuldīgu, lai tur rāptos "Kuldīgas adatā". Savukārt, lai braucēji uz ceļa nejustos visvareni, jūrmalnieki ceļmalās izsvaidījuši akmeņus, kas apdraud satiksmes drošību. Toties Latgales pusē, Augšdaugavā, kāds vīrs “parūpējies”, lai līdzcilvēkiem nerastos liekas problēmas un domas, noorganizējot pamatīgu marihuānas rūpalu.

Skaistkalnes katoļu klosterī nelegāli nodarbina būvstrādniekus

Skaistkalnes kādreizējā klostera ēkas konservācijas būvdarbiem Kalna svētību kopiena nolīgusi kompānija, kura strādniekus nodarbina nelegāli. (Foto: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde/mantojums.lv)

Pirms diviem gadiem izvērtās pamatīgs skandāls, kad katoļu priesteri Andreju Mediņu un viņa vadīto Kalna svētību kopienu, kura Bruknas muižā cenšas no grēkiem atgriezt ar atkarību sirgstošos ļaudis, apvainoja nepilngadīgo ekspluatācijā. Pats garīdznieks lielāko daļu pārkāpumu noliedza un teica, ka kāds tētis esot izdomājis pārkāpumus par viņa kopienai pāraudzināšanai uzticētās atvases necilvēcīgu nodarbināšanu lauku darbos un turēšanu teju vai pusbadā. Nekādus lielos pārkāpumus tā arī nekonstatēja, tomēr pārbaudes bija pamatīgas – tās veica Bērnu aizsardzības un Darba inspekcijas, policija un Pārtikas un veterinārais dienests. Nu atklājies, ka šogad Kalna svētību kopiena atkal iekūlusies nepatikšanās.

Tikai pirms nedēļas Valsts darba inspekcijas (VDI) vecākā inspektore Liene Bundzinska laikrakstam “Bauskas Dzīve” atklāja, ka VDI februārī inspicēja būvdarbus vecajā Skaistkalnes klostera ēkā: “Apsekojot Skaistkalnes katoļu klosteri, atklājies, ka sabiedriskās organizācijas “Kalna svētību kopiena” nolīgtais būvuzņēmējs SIA “Moduss group” nodarbināja trīs personas, par kuru pieņemšanu darbā vismaz vienu stundu pirms personas uzsāka darbu nebija paziņots Valsts ieņēmumu dienestam. Par konstatēto pārkāpumu tika piemērots administratīvais sods. Šajā būvobjektā tā bija atkārtota pārbaude. Pirmo reizi tas tika apsekots 2021. gadā, bet tad būvobjektā nebija nevienas personas.”

Līdztekus tam darbi notiek arī Skaistkalnes baznīcā, bet tur strādājuši Kalnu svētības kopienas brīvprātīgie, norādīja inspektore.

Latvijas katoļu lielākajā svētvietā Zemgalē, Skaistkalnē katoļu klosteris darbojās no 17. gadsimta līdz pat 1949. gadam, kad padomju vara mūkus apcietināja, klosteri slēdza un tā ēkā ierīkoja slimnīcu, kas tur darbojās līdz 1974. gadam. Pēc tam ēka pamazām sāka pārvērsties par graustu, kas pēc valsts neatkarības atjaunošanas atkal pārgāja katoļu valdījumā. Nesen Skaistkalnē sāka kalpot Mediņš, kuram ir ambiciozs mērķis to pārvērst par “mazo Aglonu”. Katru gadu augusta sākumā tur pulcējas simtiem svētceļnieku, lai svētītu Latvijas ģimeņu aizbildnes svētās Marijas svētkus (pēc šiem svētkiem daudzi ticīgie turpina svētceļojumu uz 15. augusta atzīmēšanu Aglonā). Pēc nedēļas Skaistkalnē atkal iecerēti lieli svētki, kuros svinēs arī baznīcas 330. jubileju.

Klapkalnciemā bērnus uzņem pionieros

Ok, 5. augusta ielas Latvijā mani pārsteidza, bet…



Es, goda vārds, negaidīju, ka dzīvi Klapkalnciemā ir arī pionieri.



Krievu valoda, sarkans karogs - aculieciniecei policija pa telefonu saka: “Rakstiet iesniegumu!” pic.twitter.com/s4D6SVsu16 — Polittehnologs Mudiņš (@polittehnologs) July 23, 2022

Pagājušās piektdienas pēcpusdienā visnotaļ impozants un provokatīvs notikums ar sarkano karogu vicināšanu notika Engures pagasta Klapkalnciemā, kur kāda prokrieviska biedrība sarīkoja kaut ko līdzīgu pionieru nometnei ar vairāku nepilngadīgo uzņemšanu “Ļeņina sardzē”.

Internetā klejo video, kur kāds šo savdabīgo ceremoniju uzņēmis, pēc visa spriežot, paslepen no sava spēkrata, kas stāvēja autostāvvietā aiz miskastēm. Vietējos iedzīvotājus un atpūtniekus notiekošais ne pa jokam satrauca, un viņi izsauca Valsts policiju, lai tā pārbauda jaundibinātās jeb reanimētās padomijas pusaudžu organizācijas ideologus.

Klapkalnciemieši TV3 Ziņām pastāstīja, ka jaunie pionieri ar saviem vadītājiem “atklāja pionieru nometni ar “Urrā” un “Vsegda gotov!” (“Vienmēr gatavs!), un visiem šitiem tekstiem”. Daudz cilvēku tur esot bijuši, arī tādi, kas “vēl skatījās, un viņi teica, ka viņi tur augšā ir sacēluši teltis. Tas izskatījās pēc Ždanokas kaut kāda pulciņa, tāda paša, kas jau bija Baltkrievijā. Tas nav normāli, ka Latvijas valstī sludina Padomju Savienību”.

Video redzams, kā bariņš jauniešu, tērpušies baltos kreklos ar sarkaniem kaklautiem, imitē pievienošanos padomju laikā obligātajai organizācijai. Ierodoties Klapkalnciemā, TV3 komandai izdevās sastapt arī video redzamos jauniešus, kuri stāstīja, ka šeit notiekot nometne, un video redzamie kadri bijuši daļa no atklāšanas pasākuma.

Uz notikušo reaģēja arī Valsts policija, kas izbrauca uz notikuma vietu, un, veicot pārbaudi, noskaidroja, ka kādas biedrības rīkotā pasākuma laikā, kas nebija publisks, tika rādīta izrāde par pionieru organizāciju un, ka izrādes laikā padomju laika aizliegtā simbolika netika izmantota. Sīkāku skaidrojumu par to, vai tiešām pionieriem līdzīgās formas nav uzskatāmas par padomju laika simboliku, likumsargi nesniedza. Zināms, ka sanākušajiem izteikts mutisks brīdinājums.

Noskaidrots, ka dīvaino jauniešu nometni rīkoja biedrība “Bekind”, kas agrāk izgaismojusies, piedaloties dažādos partijas “Saskaņa” rīkotos pasākumos.

Vietējais laikraksts “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” raksta: “22. jūlijā saņemta informācija, ka Engures pagastā kādā stāvlaukumā pulcējas cilvēki, kas, iespējams, publiskā vietā izmantojot likumā aizliegto padomju laiku simboliku. Pārbaudot informāciju uz vietas, secināts, ka nevalstiskas organizācijas biedri rīko nometni un iestudē uzvedumu. Tomēr aizliegtā simbolika šajā izrādē lietota netika.”

Ekstremālo alpīnistu tūre uz Kuldīgu

Pēc ilgāka laika Kuldīgas pusē atkal pieķerti ekstrēmo sajūtu piekritēji, kuri pārdroši kāpuši "Kuldīgas adatā" - vienā no Latvijas ekstrēmākajiem un augstākajiem torņiem, kurā, lieki teikt, kāpt nav atļauts.

“17. jūlijā Valsts policija saņēma informāciju no apsardzes, ka Adatu tornī iedarbojusies signalizācija. Konstatēts, ka četri vīrieši uzkāpuši 215 metrus augstajā tornī. Viņi skaidroja, ka pirms tam internetā noskatījušies video, nolēmuši atbraukt no Rīgas un tādu gājienu izmēģināt paši. Taču tas nav likumīgi, un šādas darbības var apdraudēt pašu kāpēju veselību un sabiedrības drošību. Kādu laiku izsaukumu uz Adatu torni nebija saņemti.”

Jūrmalas dome cīnās ar akmeņiem

Jūrmalas dome satraukusies par privātmāju īpašniekiem, kuri savas teritorijas norobežo, ceļmalās izsvaidot akmeņus. (Foto: jurmala.lv)

Jauns.lv jau vēstīja, ka pērn Valmieras novada pašvaldība cēla trauksmi par akmeņiem, kas privātmāju rajonos novietoti gar ielu malām, lai svešinieki tur nenovietotu savus auto un neizbraukātu zaļo zonu, jo tas radīja bīstamas avārijas situācijas. Nu trauksmi ceļ arī Jūrmalas pilsētas dome, kas savā mājaslapā vēsta:

“Jūrmalas administratīvajā teritorijā novērots, ka zemesgabalu īpašnieki privātīpašumiem pieguļošās teritorijas norobežo ar akmeņiem, tos izvietojot ielu malās, ielu sarkano līniju robežās. Vēršam uzmanību, ka šāda rīcība var radīt bīstamas avārijas situācijas un tādēļ ir aizliegta.

Jūrmalas valstspilsētas administrācija lūdz zemes gabalu īpašniekus, kuri gar ielu malām ir izvietojuši šādus brauktuvi no ielas nodalījuma joslas norobežojošus akmeņus vai citus elementus, nodrošināt to novākšanu. Ielu teritorijā starp sarkanajām līnijām aizliegts izvietot jebkādus brauktuvi norobežojošus elementus, tostarp akmeņus. Aizliegumu nosaka Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi.

Vēršam uzmanību, ka Ceļu satiksmes likuma 82. pants par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu, tostarp ceļu zemes nodalījuma joslas uzaršanu, kā arī ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu bojāšanu vai iznīcināšanu, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no 14 līdz 70 naudas soda vienībām, tas ir no 70 līdz 350 eiro, juridiskai personai - no 700 līdz 2900 eiro.



Akmeņu vai citu norobežojošu elementu izvietošana gar brauktuves malu nav pieļaujama, jo apdraud satiksmes dalībnieku – gājēju, velobraucēju un autovadītāju – drošību. Nepamanot šādu ceļa malā novietotu akmeni, var gūt nopietnas traumas.”

Augšdaugavas novadā konfiscē marihuānu

Policija Augšdaugavas novadā atklājusi un konfiscējusi sešus kilogramus marihuānas. (Foto: Valsts policija)

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Lāsma Kursīte Jauns.lv informē:



“Valsts policija bija ieguvusi informāciju par personu, kura, iespējams, ir saistīta ar nelegālu marihuānas audzēšanu un tās realizāciju. Informācijas pārbaudei, Valsts policijas Latgales reģiona Kriminālpolicijas biroja amatpersonas veica operatīvos un izmeklēšanas pasākumus, tostarp arī vairākas kratīšana, kuru rezultātā tika atrastas narkotiskās vielas. Turpat notikuma vietā, aizdomās par saistību ar minēto noziedzīgo nodarījumu, aizturēts vīrietis. Uzsākts kriminālprocess, izmeklēšana turpinās.

24. jūlijā īpašumu, kuri atrodas Augšdaugavas novada teritorijā, un transportlīdzekļa kratīšanas laikā kopumā tika atrasti un izņemti seši kilogrami augu izcelsmes vielas, kas visdrīzāk ir marihuāna, kā arī, iespējams, noziedzīgā ceļā iegūti naudas līdzekļi – 1400 eiro. Turpat notikuma vietā aizturēts arī iespējamais vainīgais – 1989.gadā dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš bija nonācis policijas redzes lokā par analoģiskiem pārkāpumiem. Tiesa vīrietim piemēroja drošības līdzekli nesaistītu ar brīvības atņemšanu.

Pašlaik policija turpina izmeklēšanu, lai noteiktu precīzu konfiscēto vielu daudzumu un sastāvu – nozīmētas nepieciešamās ekspertīzes, savukārt aizturētajam vīrietim par minētajiem likumpārkāpumiem draud kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 253.1 panta 1. daļas par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu realizēšanu, ar ko soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.”