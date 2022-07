"Latvijas gāze": Patlaban nav iespējams prognozēt tarifus mājsaimniecībām nākamā gada pirmajā ceturksnī

Viņa pauda, ka šobrīd dabasgāzes tirgū novērojamas ļoti straujas svārstības, tāpēc prognozēt dabasgāzes cenu nākamajiem mēnešiem kļūst ļoti sarežģīti.

Vienlaikus Petere atzina, ka spēkā esošais tarifs šī gada otrajam ceturksnim, kas tika paziņots 10. jūnijā un ir 107,34 eiro par MWh, ir neatbilstošs esošajām dabasgāzes cenām.

Piemēram, 27. jūlijā dabasgāzes cena Nīderlandes "Title Transfer Facility" (TTF) biržā bija 206 eiro par MWh, tādējādi pašreizējas dabasgāzes iepirkuma cenas nesedz apstiprināto dabasgāzes gala tarifu saistītajiem lietotājiem.

Kā ziņots, ekonomikas ministre Ilze Indriksone (NA) trešdien, 27. jūlijā, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta Panorāma" sacīja, ka dabasgāzes tarifs mājsaimniecībām no nākamā gada varētu kāpt nesamērīgi strauji.

Viņa uzsvēra, ka dabasgāzes tirgū saistītajiem lietotājiem jeb mājsaimniecībām tarifs tiek pārskatīts reizi pusgadā, tādējādi esošais tarifs būs spēkā līdz šā gada beigām, taču tas neatbilst tam, par cik gāze tiks iegādāta, lai to nodrošinātu iedzīvotājiem. Attiecīgi zaudējumus, kas saistīti ar gāzes piegādi šajā periodā, piegādātājs iekļaus tarifā nākamajā periodā.

"Latvijas gāzes" dabasgāzes tarifi mājsaimniecībām no 2022. gada 1. jūlija atkarībā no patēriņa apmēra pieauga robežās no 65,6% līdz 89,9% salīdzinājumā ar pirmo pusgadu.

Mājsaimniecībām, kuras patērē līdz 250 kubikmetriem dabasgāzes gadā, diferencētais tirdzniecības gala tarifs ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) un akcīzes nodokli 2022.gada otrajam pusgadam pieaudzis par 65,6% - no 1,10209 eiro par kubikmetru līdz 1,8252 eiro par kubikmetru, bet mājsaimniecībām, kuras patērē no 250 līdz 500 kubikmetriem dabasgāzes, gala tarifs kāps par 74,7% - no 0,96649 eiro par kubikmetru līdz 1,6896 eiro par kubikmetru.

Vienlaikus mājsaimniecībām, kuras patērē no 500 līdz 25 000 kubikmetru dabasgāzes gadā, gala tarifs palielinājies par 89,9% - no 0,80405 eiro kubikmetrā līdz 1,52715 eiro kubikmetrā.

Kopējo dabasgāzes maksājumu mājsaimniecībām veido piecas komponentes - dabasgāzes cena, ko ietekmē resursa cenas svārstības pasaules tirgos un kas tiek aprēķināta atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātajai metodikai, maksa par pārvades pakalpojumiem, ko aprēķina un ar SPRK saskaņo AS "Conexus Baltic Grid", sadales operatora pakalpojumi, kur tarifus aprēķina un ar SPRK skaņo "Gaso", kā arī akcīzes un pievienotās vērtības nodoklis, ko regulē valsts.

Dabasgāzes lietotājiem ar gada patēriņu līdz 25 000 kubikmetru tarifi mainās divas reizes gadā - 1. janvārī un 1. jūlijā.