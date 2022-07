Absurdu absurds: Rušonas pagasta centrā atrodama iela ar prātam neaptveramu nosaukumu

Jāatgādina, ka 5. augusts bija viena no melnākajām dienām Latvijas valsts pastāvēšanas vēsturē, būtībā šajā dienā pilnīgi un galīgi noslēdza Latvijas brīvvalsts iznīcināšanu.

1940. gada 5. augustā mūsu valsti staļinistiskās padomju impērijas Augstākā Padome Maskavā pēc “visas Latvijas darba tautas lūguma” uzņēma PSRS sastāvā jeb vardarbīgi pievienoja “brālīgajai tautu saimei”. Pirms gandrīz 82 gadiem padomju Latvijas marionešu valdība ar profesoru Augustu Kirhenšteinu priekšgalā Kremli “lūdza” Latviju uzņemt “Staļina saulītē”.

1940. gada augusta sākumā okupētās Latvijas prese 5. augustu nodēvēja par dienu, kas “uz mūžīgiem laikiem zelta burtiem būs ierakstīta latviešu tautas vēsturē” (attēlā – Daugavpils avīze “Taisneiba”). (Foto: periodika.lv)

Publiskās atmiņas centra vadītājs Dr. hist., Dr. h. c. (LZA) Kārlis Kangeris Preiļu novada pašvaldības deputātus aicina nekavējoties 5. augusta ielai dot jaunu nosaukumu: “1940. gada 5. augustā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības okupācijas rezultātā Latvijas teritoriju ar prettiesisku aneksiju iekļāva PSRS kā Latvijas Padomju Sociālistisko Republiku. Diemžēl novads vēstures faktu joprojām godina ar ielas nosaukumu, kas Latvijā ir bezprecedenta fenomens pat citu komunistiskā totalitārā režīma oficiālo vietvārdu kontekstā: Valsts adrešu reģistra klasifikatora kods 100380105 – 5. augusta iela, Kastīre, Rušonas pag., Preiļu nov.”

Preiļu novada Tūrisma attīstības un informācijas centrs ceļotājus aicina 5. augusta ielā meklēt arhitektūras pieminekļus. (Foto: preili.lv)

5. augusta iela Latvijā saglabājusies Rušonas pagasta centrā Kastīrē (latgaliski - Kasters; arī Kastire), Jāšezera un Eikša ezera krastā pie autoceļa P62 15 km no Preiļiem un 220 km no Rīgas. Līdz novadu reformai Rušonas pagasts atradās Riebiņu novadā, un tad vietējā dome bez sirdsapziņas pārpratumiem savos dokumentos lietoja 5. augusta ielas nosaukumu, pie tam gramatiski nepareizi – pretēji Valsts valodas centra izdotajiem ieteikumiem “Par ciemu, viensētu, ēku un citu vietu nosaukumu (vietvārdu) veidošanu, rakstību un lietošanu oficiālos dokumentos” vārdu “augusts” rakstot ar lielo burtu. Tagad Preiļu novada dome kaut ko tādu neatļaujas, bet joprojām savā mājaslapā tūristus aicina doties pa 5. augusta ielu, lai nonāktu līdz arhitektūras piemineklim – 19. gadsimtā celtajam Kastīres muižas stallim, kuram padomju laikā uzbūvēts otrais stāvs ar lielu no ķieģeļiem izveidotu gadaskaitli “1984”, kas it nebūt nevedina domāt, ka stallis būvēts aizpagājušajā gadsimtā.

Padomju laikā 5. augusta vārdā nodēvēja ielas vairākās Latvijas pilsētās un ciemos, bet pēc deokupācijas ātri vien vietvaras no šī nosaukuma atbrīvojās (piemēram, kurš tagad vairs atceras, ka 5. augusta vārdā bija nosaukta Vienības iela Daugavpilī?), bet Kastīrē par to vienkārši “piemirsa”.

Vēl nemaz tik sen – 2013. gadā toreizējā Riebiņu novada dome bez sirdsapziņas pārmetumiem oficiālajos dokumentos atzina 5. augusta ielu, pie tam to rakstot gramatiski nepareizi.

Vairāki vēsturnieki aicina Preiļu novada domi neslavināt Latvijas iekļaušanu PSRS, atgādinot, ka novadā ir vēl vairāki “divdomīgi” ielu nosaukumi. Preiļos ir rakstnieka Andreja Upīša, kurš, starp citu, bija viens no “tautas varoņiem”, kurš 1940. gada 5. augustā Maskavā lūdza Latvija uzņemt PSRS sastāvā, iela, bet Stabulniekos ir Stučkas valdības Galēnu pagasta izpildkomitejas vadītāja un Viļānu rajona Kirova kolhoza priekšsēdētāja Ivana Sorokina vārdā nosaukta iela.

