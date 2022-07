Izsludināti grozījumi par agrāku pensiju indeksāciju

Saeima šajos grozījumos pieņēma arī Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Andra Skrides (AP) priekšlikumu indeksēt pensijas jau augustā un izmaksāt attiecīgo summu kopā ar septembra indeksācijas summu.

Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja Aija Barča šajā kontekstā gan norādījusi, ka būs nopietni cilvēkiem jāskaidro, kādēļ oktobrī viņi saņems mazāku pensiju nekā septembrī. Septembrī lielāka summa paredzēta, jo tad tiks izmaksāta arī augusta indeksācijas daļa.

Grozījumu redakcija nosaka šī gada valsts pensiju vai tās daļas apmēru, kas nepārsniedz 50% no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī, un piemaksas pie pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, apmēru pārskatīt 1. augustā.

Tāpat noteikts, ka 1. augustā šogad valsts pensiju neatkarīgi no tās apmēra pārskatīs politiski represētajām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.

Saeimas deputāts Krišjānis Feldmans (K) iepriekš debatēs parlamentā norādīja, ka turpmāk vidējā pensija orientējoši pārsniegs 500 eiro apmēru, attiecīgi palielinoties par 15%.

Saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts pensijām" valsts pensijas un piešķirtās piemaksas pie pensijas tiks indeksētas jau no 1. augusta, bet indeksācijā iegūtais palielinājums par augustu tiks izmaksāts vienlaikus ar 2022. gada septembrī izmaksājamo pensiju.

Tas nozīmē, ka augustā pensijas un piešķirtās piemaksas pie pensijas tiks izmaksātas līdz šim saņemtajā apmērā, bet septembrī tās izmaksās jau palielinātā jeb indeksētā apmērā kopā ar neizmaksāto indeksācijas palielinājumu par augustu.

Pašlaik Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir sākusi darbu, lai pielāgotu savu informācijas sistēmu un atbilstoši jaunajam regulējumam likumā nodrošinātu indeksēto pensiju izmaksu septembrī.

Valsts pensiju indeksācijā 2022. gada 1. augustā izmantos indeksu, ko veidos faktiskais patēriņa cenu indekss jeb inflācija par laikposmu no 2021. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. jūlijam un 50% no apdrošināšanas iemaksu algu summas, kas ir summēta visa nauda, no kuras gada laikā bijis jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas, reālā pieauguma procentiem.

Savukārt vecuma pensijām ar lielu apdrošināšanas stāžu, par kuru ir piešķirta pensija, piemēros lielāku daļu no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem. Proti 60% piemēros, ja stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem vai ja vecuma pensija piešķirta par darbu kaitīgos, smagos vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos darba apstākļos, 70% - ja stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem, bet 80% - ja stāžs ir 45 gadi un vairāk.

Ja vecuma pensijas apmēra pārskatīšanai ir iespējams piemērot vairākus nosacījumus, pensijas pārskatīšanai piemēro lielākos procentus no apdrošināšanas iemaksu algas summas reālā pieauguma procentiem.