Covid-19 atgriežas: rudenī gaidāms jauns uzliesmojums

Ja pāris dienu uzreiz pēc Līgo svinībām saslimstības ar Covid-19 rādītāji ļāva atvieglojumā atvilkt elpu – bija dienas, kad ar vīrusu bija inficējušies “tikai” mazliet vairāk par 60 cilvēkiem, daudziem no kuriem Covid-19 bija tikai kā blakusslimība, tad jūlijā rādītāji strauji sāka kāpt debesīs un 14. jūlijā sasniedza sen nepieredzētu dienas rekordu – 1107 inficētie. Mirstība no Covid-19 gan nav tik dramatiska - jūlija pirmajās divās nedēļās Covid-19 kā viens no nāves iemesliem bija ierakstīts 14 mūžībā aizsauktajiem, tas gan ir vairāk nekā pagājušā gada jūlija beigās/augusta sākumā.

Pēcjāņu dati liecina, ka Covid-19 pandēmija it nebūt nav beigusies. Vienīgi kopš satraucošajiem notikumiem Ukrainā daudzi no mums lielā mērā to izlikušies neredzam.

Pavisam jauna aina

SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs cer, ka rudenī gaidāmais Covid-19 uzliesmojums nebūs tik skarbs, kā iepriekš, un mājsēdes režīms nebūs jānosaka. (Foto: Rojs Maizītis/Jauns.lv)

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) atkal Covid-19 sakarā aicinājis ievērot piesardzību – ievērot higiēnu un izvairīties no vietām, kur iespējama cilvēku pulcēšanās. SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs norādījis: ja saslimstības kāpums turpināsies līdzīgi kā pagājušajā gadā, tad saslimstības maksimumu varētu sasniegt ap oktobra beigām. Viņš žurnālam “Deviņvīri” saka, ka kovidpandēmija nav beigusies:

“Nav beigusies, kamēr būs paaugstināta saslimstība, kas nav tipiska – un tā tas patiešām ir, jo Latvijā katru dienu cilvēki mirst šīs slimības dēļ. Arī pasaulē saslimstība nav samazinājusies līdz tādam līmenim, lai teiktu, ka pandēmija ir beigusies. Droši var teikt, ka tagad ir jauna fāze, jo vismaz Eiropas Savienībā daudziem ir izveidojusies iespējami laba imunitāte, lai neslimotu smagi un nenonāktu slimnīcā. Omikrona variants arī izraisa vieglāku slimības gaitu, un kopā tas dod pavisam citu ainu saistībā ar veselības aprūpes sistēmas noslogojumu. Pagaidām tas dod iespēju sagatavoties tam, kas būs vēlāk.”

Vairāki varianti

Statiskas dati liecina, ka kovids pamazām atkal sāk atgriezties. Tikai šoreiz tas vairs nav tik nāvējošs, kā bija pandēmijas sākumā. (Foto: Juris Rozenbergs)

Veselības ministrija jau paziņojusi, ka gatavojas rudenī paredzētajam jaunajam Covid-19 vilnim. Cik nopietni tas skars iedzīvotājus, to gan neviens nespēj paredzēt, teic mediķi. Veselības ministrija un slimnīcas gatavojas vairākiem vīrusa izplatības scenārijiem.

Kopumā mums ir trīs vai četri varianti. Minimālais pieļāvums ir tāds, ka vīruss šajā rudenī būs kā sezonālā gripa un īpaši mūsu dzīvi neietekmēs. Bet tāds variants, ka nevajadzēs darīt neko, ir mazticams. Tāpēc gatavojas kā minimums rudenī organizēt atkārtotu vakcināciju gados vecākiem iedzīvotājiem, cilvēkiem ar hroniskām slimībām, ar novājinātu imūnsistēmu, ārstiem ārstniecības iestādēs. Savukārt otra galējība būtu pilnīgi jauna pandēmija. Bet šāds variants šķiet maz ticams. Līdz ar ko, visticamāk, ka Latvijā un citās valstīs rudenī būs kaut kas pa vidu, norādījis veselības ministrs Daniels Pavļuts.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas galvenā infektoloģe Ludmila Vīksna teic, ka Latvijā nebūtu jāievieš papildu epidemioloģiskie ierobežojumi, bet vajadzētu atgādināt cilvēkiem kā potenciāliem Covid-19 infekcijas “saņēmējiem” par atgriešanos pie distancēšanās un izvairīšanos nonākt lielos cilvēku pūļos, lai varētu izsargāties no inficēšanās ar kovidu:

“Ir jāseko Covid-19 inficēto skaitam. Pie mums slimnīcā lielākā daļa pacientu ir ar nopietnām blakus slimībām, kuras bieži vien vispār nebija ārstētas. Viņi nebija pievērsuši pienācīgu uzmanību savam veselības stāvoklim pirms slimnīcas, tāpēc arī nonāca tur. Cilvēkiem pašiem ir jābūt atbildīgiem un jādomā par to, lai neinficētos.”

Pieaug satraukums

Infektoloģe pozitīvi vērtē Veselības ministrijas izstrādātos Covid-19 izplatības scenārijus rudenim, jo tie paredz rīcību gan nekontrolējamas infekcijas gadījumā, gan sezonālas infekcijas gadījumā:

“Ja nebūs nekādu pārsteigumu, kas diemžēl ar Covid-19 ik pa brīdim gadās, tad es domāju, ka mēs izkļūsim labāk nekā iepriekš. Slimnīcas ir sagatavojušās smagajiem slimniekiem un, ja atgriezīsies dažādu aizsargmehānismu lietošana, tad viss varētu būt kārtībā.”

Ministru kabinets 14. jūlijā atbalstīja Veselības ministrijas izstrādāto plānu par veselības aprūpes nozares gatavību iespējamai Covid-19 izplatības mazināšanai rudenī. Jāteic, ka valdības vadītājs Krišjānis Kariņš to atbalstīja attālināti, jo dienu pirms tam bija inficējies ar koronavīrusu un, sekojot ārsta ieteikumam, darbu veica attālināti.

Tikmēr pieaug iedzīvotāju satraukums par Covid-19 atgriešanos, liecina “Benu aptiekas” sadarbībā ar kompāniju “Gemius” veiktais pētījums. Ja maijā tikai 3% cilvēku izjuta ļoti augstu satraukumu par kovidu, kas bija zemākais rādītājs pēdējo divu gadu laikā, tad jūlija sākumā tas jau bija pieaudzis līdz 8,8%. Tāpat 14,6% (maijā – 12%) pašlaik izjūt vidēji augstu satraukumu, 20% (maijā – 19%) ir vidējs satraukuma līmenis, kamēr 56,6% (maijā – 66%) saistībā ar Covid-19 izplatību ir zems vai ļoti zems satraukuma līmenis.

Gaidāma jauna vakcinēšanās

Rudenī, pēc visa spriežot, atkal cilvēkus, it sevišķi vecākā gadagājuma un ar zemu imunitāti, aicinās saņemt balstvakcīnu pret Covid-19. (Foto: Edija Pālens/LETA)

Pašlaik Covid-19 omikrona varianta inficētiem cilvēkiem novērojams klepus, iesnas, temperatūra. Smagākos gadījumos ir arī pneimonija, taču tā omikrona gadījumā ir ārkārtīgi reta, kas palīdz slimnīcām kontrolēt situāciju, un slimnīcas tagad nav “pārpildītas”. Vienlaikus Veselības ministrija paredz, ka rudenī varētu iedzīvotājus potēt ar uzlabotām “Moderna” vakcīnām, kas varētu būt iedarbīgākas nekā pašreizējās. Jaunās vakcīnas Latvija varētu saņemt septembrī, oktobrī.

Arī citur pasaulē pieaug Covid-19 gadījumu skaits. Piemēram, Kipras Veselības ministrija atjaunojusi prasību par sejas masku valkāšanu iekštelpās, kas tika atcelta tikai pirms pusotra mēneša. Pasaules Veselības organizācija (PVO) norāda, ka no Eiropas valstīm vislielākā inficēšanās ar Covid-19 pašlaik ir Kiprā, Portugālē, Francijā, Luksemburgā, Vācijā, Grieķijā un Austrijā.

PVO ģenerāldirektors Tedross Adhanoms Gebreiesuss pagājušajā nedēļā aicinājis atkal ieviest pretkovida pasākumus, ziņo “Sky News”: “Tāpēc pasaules valstīm ir jāatgriežas pie vispārēja masku režīma, lai cīnītos pret pandēmiju.”