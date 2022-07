Trešajā studētgribētāju elektroniskās pieteikšanās dienā joprojām lielākā interese par LU

LU kopumā apstiprināti 4017 pieteikumi, savukārt tieši pirmajā prioritātē - 886 pieteikumi. Pēc augstskolas apkopotās informācijas, starp desmit populārākajām studiju programmām, kuras izvēlētas ar pirmo prioritāti, lielākā daļa ir LU studiju programmas - pirmajā vietā ierindojas "Ārstniecība", kurai seko "Datorzinātne".

Kopumā līdz 7.jūlija plkst.17 portālā "Latvija.lv" saņemti 4069 studiju pieteikumi, no kuriem 1717 jeb 42,20% ir apstiprināti.

Pēc "Latvija.lv" datiem, Rīgas Tehniskā universitāte ir otra pieprasītākā augstskola. Universitātē ir apstiprināti 2619 pieteikumi studijām, bet 499 ir apstiprināti pirmajā prioritātē. Tai seko Latvijas Lauksaimniecības universitāte, kurā kopumā apstiprināti 648 pieteikumi visās prioritātēs, bet pirmajā prioritātē apstiprināti 140 pieteikumi.

Liels pieprasījums novērots arī Daugavpils Universitātē, kurā visās prioritātēs apstiprināti 183 pieteikumi, bet uz pirmo prioritāti apstiprināts 51. Banku augstskolā apņēmušies startēt 168 studētgribētāji, no kuriem 23 ir apstiprināti pieteikumi pirmajā prioritātē. Savukārt Liepājas Universitāte ir apstiprinājusi 126 pieteikumus, no kuriem 33 apstiprināti pirmajā prioritātē.

Reģionos Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā apstiprināti 72 topošie studenti, no kuriem 17 pieteikumi apstiprināti pirmajā prioritātē. Vidzemes Augstskolā apstiprināti 129 pieteikumi, no kuriem 26 apstiprināti pirmajā prioritātē. Savukārt Ventspils Augstskola saņēmusi 112 pieteikumus, no kuriem 23 ir apstiprināti pirmajā prioritātē.

Ekonomikas un kultūras augstskolā apstiprināti 87 pieteikumi, no kuriem pirmajā prioritātē - 15. Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā "RISEBA" apstiprināti 93 pieteikumi, bet pirmajā prioritātē - četri.

Vismazākais pieteikumu un apstiprināto pieteikumu skaits ir Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā, kurā visās prioritātēs apstiprināts 21 pieteikums, bet pirmajā prioritātē nav apstiprināts neviens pieteikums.

Elektroniskā pieteikšanās studijām un pieteikumu elektroniskā apstiprināšana portālā "www.latvija.lv" norisinās no 5.jūlija līdz 18.jūlijam. Elektronisko pieteikumu klātienē varēs apstiprināt no 12.jūlija līdz 18.jūlijam.