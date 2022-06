Būvdarbi vairāk nekā 80 ceļu posmos ierobežo satiksmi

Uz vairākiem reģionālajiem autoceļiem remontdarbu posmos liels pagaidu luksoforu skaits un ceļā jāpavada ilgāk par stundu.

Autoceļa Butnāri–Saldus–Ezere (P105) posmā no Kursīšiem līdz Lietuvas robežai ir astoņi luksofori un ceļā jāpavada pusotra stunda, autoceļa Rīga-Ērgļi (P4) posmā no Rīgas apvedceļa (A5) līdz pagriezienam uz Tīnūžiem septiņi pagaidu luksofori un jārēķinās, ka ceļā būs jāpavada līdz stundai un 40 minūtēm. Savukārt autoceļa Smiltene-Gulbene (P27) posmā no pagrieziena uz Ranku līdz Gulbenei seši luksofori un tā šķērsošanai jārēķinās ar stundu.

Plānojot braucienus, iespējams ieskatīties remontdarbu kartē VSIA "Latvijas Valsts ceļi" mājaslapā www.lvceli.lv, kur atzīmēti visi aktuālie satiksmes ierobežojumi uz valsts autoceļiem.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:

Valmieras šosejas (A3) posmā no Kalnozoliem līdz Rubenei vienā posmā satiksmi regulē ar luksoforu (izņemot brīvdienas un nakts stundas), ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums 3 m, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 23 minūtes;

Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas līdz Jaunolainei satiksme abos virzienos organizēta pa vienu brauktuvi, katrā virzienā viena braukšanas josla; ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h, posma šķērsošanai nepieciešamas 20-45 minūtes;

Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Smārdes pagriezienam līdz piecos posmos satiksmi regulē luksofori vai satiksmes regulētāji. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums – 3,25 m, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 50 minūtes; lai apbrauktu remontdarbu posmu, aicinām izmantot alternatīvo maršrutu pa Liepājas šoseju un autoceļu Jelgava (Tušķi)–Tukums (P98);

Ventspils šosejas (A10) posmā no Mariņiem līdz Aizupēm viens ar luksoforu regulēts posms, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 20 minūtes.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem: