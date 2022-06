Pulcēšanās gājienam sākās no plkst.12 Vērmanes dārzā, savukārt pats gājiens sākās plkst.13. No Vērmanes dārza gājiens virzījā pa Elizabetes ielu, turpinājās pa Brīvības ielu, nogriezās Bruņinieku ielā, pēc tam Tērbatas ielā un pa Tērbatas ielu atgriezās atpakaļ Vērmanes dārzā. Dārzs šodien būs slēgts gājējiem.

Uz pasākumu pārsvarā pulcējās jaunieši, tomēr bija arī vecāki ar bērniem un cita gadagājuma ļaudis. Cilvēki bija ietērpušies varavīksnes jeb praida karogos, tāpat ar šīm krāsām izdekorēti arī, piemēram, lietussargi un auduma maisiņi. Vairāki sanākušie bija atnesuši arī Ukrainas un Latvijas karogus.

126 Foto LGBT kopiena un tās atbalstītāji Rīgā dodas "Pride" gājienā +122 Skatīties vairāk

Klātienē notiekošo uzmana policija, Vērmanes dārza apkārtne ir iežogota. Nekādas provokācijas ar mērķi izraisīt nekārtības pirms praida gājiena nav vērojamas.

Pēc gājiena plkst.15 Vērmanes dārzā norisināsies noslēguma koncerts "Kopā par brīvību!", kurā uzstāsies daudzi Latvijā zināmi mākslinieki un mūziķi. Atnākušos priecēs daudzi Latvijā zināmi mākslinieki un mūziķi - ansis, MARTA, rolands če, Singapūras satīns, MJM EXPERIENCE, Rojs Rodžers, Katō, BDM, KNTY, Baltic Drag King Collective un citi. Koncertu vadīs iemīļotais improvizācijas teātris DIVAS.

Gājiens šogad norisinājās solidarizējoties ar Ukrainu un tās LGBTQ kopienu, kas šobrīd plecu pie pleca ar saviem līdzpilsoņiem cīnās par savas valsts brīvību. Vienlaikus šis "Riga Pride" norisinās laikā, kad Saeima pēc ilgām debatēm nav spējusi pieņemt Civilās savienības likumu, kas arī viendzimuma pāriem varētu sniegt vismaz minimālu juridisko un sociālo aizsardzību. Kamēr likumdevējs apzināti izvairās no Satversmes tiesas sprieduma izpildes, kas noteica Saeimai līdz 2022. gada jūnijam sakārtot likumdošanu tā, lai visas ģimenes būtu vienlīdzīgi aizsargātas, tikmēr tiesas ar spriedumiem risina šo jautājumu. Šobrīd seši viendzimuma pāri ir tukuši atzīti par ģimenēm pēc Satvermes 110.panta pazīmēm.

“Šodien aizvadītais gājiens vēlreiz apliecina, ka sabiedrība ir gatava pārmaiņām un politiķiem vairs nav atrunu nepieņemt likumus, kas nodrošinātu LGBTQ cilvēkiem vienlīdzīgas tiesības. Ir izaugusi jauna paaudze, kas uztver LGBTQ tiesības kā pašas par sevi saprotamas, un tie ir jaunie vēlētāji, uzņēmumu klienti un nodokļu maksātāji. Ir prieks, ka arvien vairāk uzņēmumu to redz, ko pierāda rekordlielais uzņēmumu skaits, kas šogad piedalījās gājienā,” skaidro Riga Pride līdzpriekšsēdētāja Kristīne Garina.

Riga Pride šogad norisinās sadarbībā ar un kā daļa no Kijivas Praida. “Mums ir prieks, ka Riga Pride varēja kļūt par mājām Kijivas Praidam, kurš šogad kara dēļ nenotiks,jo mēs vēlamies LGBTQ kopienai Ukrainā zina, ka viņi nav vieni. Mēs esam kopā ar viņiem. Arī viena no tām lietām, kas šobrīd īpaši ļoti nepieciešams Ukrainas LGBTQ kopienai, ir civilo savienību regulējums, jo, kā viņi saka, ja, cīnoties par savu un Ukrainas brīvību,viņi nomirs, viņi vēlas, lai tuvākie bērētu viņus. Tāda diemžēl ir šī skaudrā realitāte, kas vēlreiz parāda, ka šajā trauksmainajā laikā jādara ir viss, lai cilvēki varētu justies droši. Cerams, ka likumdevējs sadzirdēs to arī šeit Latvijā,” tāRiga Pride priekšsēdētājs vadītājs Kaspars Zālītis.

Kā pēdējais un noslēdzošais Praida nedēļas pasākums būs Riga Pride oficiālā noslēguma ballīte Totaldobžē plkst.22.00, kurā uz vienas skatuves spēlēs Rojs Rodžers, Esoniq, Lévi un Milena, savukārt tehno skatuvē par Berlīnes atmosfēru parūpēsies Ksenija Kamikaza, Glazova, LE/RA un Illegance (Henri Lakis dj + Leo Novus live). Biļetes šobrīd jau ir nopērkamas iepriekšpārdošanā.

Visi pasākumi, izņemot nakts pasākumus, apmeklētājiem būs bez maksas. Plašāka informācija par programmu tīmekļvietnē www.rigapride.lv un Riga Pride sociālajos tīklos.

Pasākuma norises laikā tika veiktas izmaiņas atsevišķu autobusu un trolejbusu kustībā, kā arī vairākās vietās tika aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana.

Līdz 19.30 tiks slēgta gājēju kustība Vērmanes dārzā, izņemot pasākuma dalībniekus.