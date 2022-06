FOTO: “Saskaņas” bijušais kandidāts internetā lepni stāsta par Daugavpils Vienības nama durvju apčurāšanu

Situāciju portālā “Facebook” visplašāk ir aprakstījis Latvijas atlētisma un kultūrisma federācijas prezidents Oļegs Burinskis – federācijas telpas atrodas minētajā Vienības namā, par kura durvīm ir runa.

Pats Burinskis pašvaldību vēlēšanās kandidēja no partijas “Jaunā Saskaņa”, bet netika ievēlēts.

“Mēra kungs, kā jūs komentēsiet to, ka viens no jūsu partijas līderiem un deputāta kandidāts [...] apčurā mūsu Vienības nama durvis, un lepni to izliek sociālajos tīklos?” publiski vēršoties pie Andreja Elksniņa (S), raksta Burinskis.

“Ļoti ērta tualete pilsētas centrā”

Pie ieraksta Burinskis pievieno ekrānuzņēmumu no kāda cita “Facebook” ieraksta, kurā redzams, kā Konstantīns Astašonoks – “Saskaņa” kandidāts iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās – tik tiešām apraksta Vienības nama durvju apčurāšanu.

“Neatradām nekur tuvumā tualeti, bet tad atcerējāmies, ka ir mums viena tualete pilsētā,” raksta Astašonoks.

“Ļoti ērta tualete pilsētas centrā,” turpina Astašonoks, pieminot arī Oļegu Burinski.

Pie šiem komentāriem ir pievienota fotogrāfija, kurā redzams, kā vidējas miesasbūves vīrietis zilos šortos stāv pret Vienības nama durvīm pozā, kura nudien vieš iespaidu, ka komentāros aprakstītais varētu būt arī realizēts.

Elksniņš aizstāv fotogrāfiju publicētāju

Jauns.lv sākotnēji sazinājās ar Oļegu Burinski, kurš atklāja, ka nekādus komentārus par Astašonoka “Facebook” publicēto saturu viņš nav saņēmis nedz no mēra Elksniņa, nedz Daugavpils domes.

“No Astašonoka gan esmu saņēmis draudus, ka viņš mani izmetīs no Vienības nama,” rakstiski apgalvo Burinskis.

Atbildi no Andreja Elksniņa gan saņēma Jauns.lv.

““Facebook” vidē esošā publikācija ir pamanīta, un par to šobrīd Valsts policijas (VP) Daugavpils iecirknī ir uzsākta pārbaudes lieta, lai noskaidrotu notikuma apstākļus un iespējamās vainīgās personas. No “Facebook” ierakstiem tapis zināms, ka K. Astašonoks (kurš nav “Saskaņas” biedrs) ir informējis pašvaldības policiju par to, ka persona vārdā A. Burinskis būdams alkohola reibuma stāvoklī ir kārtojis dabiskās vajadzības uz vienām no pašvaldības iestādes “Vienības nams ārdurvīm,” rakstiski atbildēja Elksniņš.

Noprotams, ka Daugavpils mērs runā par Arturu Burinski – Oļega Burinska dēlu, kurš, tāpat kā tēvs, nodarbojas ar fitnesu, ir garš un spēcīgas miesasbūves.

Uz to, komentējot Daugavpils mēra apgalvojumus, arī norāda Latvijas atlētisma un kultūrisma federācijas prezidents – viņa dēls esot “svarā ap 100kg un muskuļots”, bet Astašonoka publicētajās bildēs esot redzams “kalsns puisēns, ar Astašonoka figūru."

“Viņš melo un cenšas izlocīties. Pats vien publicēja bildes ar komentāriem, kur pasaka, ka to izdarīja viņš,” rakstiski Jauns.lv apgalvo Oļegs Burinskis.

Astašonoks nekomentē incidentu

Vērsāmies arī VP, lai noskaidrotu, kas šobrīd atklājams par incidentu Daugavpilī, kura dēļ savā starpā sociālajos tīklos šobrīd konfliktē ar “Saskaņu” un “Jauno Saskaņu” saistītie.

VP apstiprināja, ka šāds notikums ir fiksēts, taču pagaidām neatklāja tajā iesaistītās puses.

“Par Jūsu minēto publikāciju sociālajā tīklā „Facebook" Valsts policijā ir uzsākts Administratīvā pārkāpuma process pēc Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 11. panta 1. daļas par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personas mieru, iestādes, komersanta vai citas institūcijas darbu vai apdraudot savu vai citu personu drošību (sīkais huligānisms), par ko piemēro naudas sodu no četrpadsmit līdz simt naudas soda vienībām [viena naudas soda vienība ir pieci eiro]. Šobrīd notiek Administratīvā pārkāpuma procesa izskatīšana un policija skaidro visus apstākļus. Sakarā ar to, ka Administratīvā pārkāpuma process vēl nav pabeigts, informāciju par iegūtajiem pierādījumiem un iesaistītām personām, šobrīd sniegt nevaram,” atbildēja VP Latgales reģiona pārvaldes pārstāve Olga Vasiļjeva.

Jauns.lv sazinājās arī ar pašu Konstantīnu Astašonoku, taču saruna bija ļoti īsa, kādreizējam “Saskaņa” kandidātam, kuru neievēlēja, sakot, ka komentārus par šo situāciju viņš šobrīd nevēlas sniegt.

Skandāls ar “slepeno kameru” Daugavpils domē

Jāpiemin, ka šis nebūt nav pirmais incidents Daugavpils politiskajā dzīvē, kurā kopā izskanējuši Andreja Elksniņa un Konstantīna Astašonoka vārdi.

Vēl 2018. gadā TV3 raidījums “Nekā Personīga” ziņoja par Astašonoku kā “partijai “Saskaņa” draudzīgu žurnālistu”, kurš, saskaņā ar raidījumā pausto, Daugavpils domes telpās bija slepeni ienesis videokameru.

Tolaik Daugavpili vadīja Rihards Eigims (“Mūsu partija”), kurš nesen notiesāts par kukuļa pieprasīšanu.

Tieši viņš esot paņēmis kameru un pēcāk izsaucis arī Astašonoka reakciju, kurš to pieprasījis atdot, vēršoties policijā.

Stāstā drīz sācis figurēt arī Andrejs Elksniņš. Viņš bijis redzams fragmentos no slepus safilmētā, turklāt fiksēts arī, kad darbojies ap filmēšanas ierīci, ziņoja “Nekā Personīga”.

Nav pirmais “Saskaņas” publiskais nesmukums Daugavpilī

Pēdējo mēnešu laikā šis nebūt nav pirmais neglaimojošais incidents, kurā izskanējuši esošu vai bijušu “Saskaņas” pārstāvju vārdi.

Vēl 2021. gada rudenī Jauns.lv redakcija saņēma videomateriālus, kuros patiesi neglaimojošos apstākļos bija redzams Daugavpils domes deputāts, saskaņietis Mihails Lavrenovs.

Domnieks pilsētas ielās manīts, knapi turoties kājās, iespējams, dienā, kad domē notikusi sēde par sociāldemokrātiem visnotaļ būtiskiem jautājumiem.

Jauns.lv tolaik izdevās sazvanīt Lavrenova kungu. Uz jautājumu – kādēļ tieši viņš nav piedalījies 21. oktobra domes sēdē, deputāts atbildēja, ka bija saslimis, sīkāk konkrētās veselības problēmas nekomentējot.

Daugavpils dome tolaik gan Jauns.lv stāstīja nedaudz citādāku stāstu. Par šo incidentu vairāk izlasīt iespējams šeit.