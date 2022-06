No Alūksnes novada uz Pierīgu pārvedīs kapliču, kuru luterāņu baznīcai neatļāva nojaukt. FOTO

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NKMP) pirms pusotra gada Zeltiņu luteriskajai draudzei neatļāva nojaukt jau teju par graustu palikušo 1869. gadā būvēto kapliču, jo tā ir iekļauta valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu sarakstā, un tā esot jāsaglabā.

Kapu un arī kapličas saimniece – Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudze nespēja tikt galā ne ar kapličas apsaimniekošanu, ne uzturēšanu kārtībā, tāpēc to vēlējās vienkārši nojaukt. “Alūksnes un Malienas Ziņas” raksta, ka Zeltiņu draudzes mācītājs Jānis Zvirgzdiņš 2019. gada pieņēma lēmumu aizslēgt kapliču uz visiem laikiem, jo tā “bija sliktā stāvoklī un apdraudēja cilvēku dzīvību un veselību bēru ceremoniju laikā”. Tai pašā gadā draudze vērsās pie NKMP ar lūgumu izslēgt kapliču no arhitektūras pieminekļa saraksta un atļaut to nojaukt.

Tomēr NKMP to atteica, jo kapliča ir nozīmīgs tautas būvniecības mantojums jau gadu desmitiem ilgi (piemēram, tajā esošais zvans ar Pieminekļu valdes lēmumu pieminekļu sarakstā tikai iekļauts jau 1933. gadā), tā ierakstīta arī vietējās nozīmes kultūras pieminekļu sarakstā. Tā ir sena netēstu baļķu guļbūves celtne ar skaidu jumta segumu, un tādu ēku Latvijā vairs nav daudz.

Tomēr NKMP atļāva šo ēku pārvest uz citu vietu, un nule Sakrālā mantojuma finansēšanas programmas ietvaros piešķīrusi 12 900 eiro būvprojekta izstrādei kapličas pārvietošanai.

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Virsvaldes sekretārs Romāns Ganiņš “Alūksnes un Malienas Ziņām” saka, ka tagad nolemts kapliču atjaunot un pārvest uz Ķekavas kapiem, kur kapličas nav. Cik ātri šis nodoms īstenosies, gan pagaidām nav zināms.