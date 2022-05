"Var safabricēt visu, ko vien vēlies. Samontēt jebkuru video. Un pasniegt, ka to pastrādājusi it kā Krievija. Krievija to nedara. Krievija visus glābj. Tā ir taisnīga valsts. Visiem palīdz. Arī Afganistānai, Irākai, Irānai. Visiem tā palīdz. Un jums palīdz. Krievi visi jums palīdz. Arī visu Latviju uzcēla! Mūsu karavīri būvēja Latviju. Bet jūs to neatceraties," stāstīja kāda LTV sastaptā sieviete.

Krievijas propaganda un meli bija visbiežākā atbilde, kas no daudziem izskanēja ļoti pārliecinoši.

"Amerika – tā ir fašistiska valsts. Viņi izraisīja visus karus uz planētas. Vjetnamā viņi izraisīja karu. Korejā izraisīja karu. Sīrijā. Dienvidslāvijā. Irākā. Irānu nobloķēja. Kas tas ir? Vai tie nav fašisti, jūsuprāt?! Un te jums arī ir fašisms. Un mēs to apturēsim! Mēs to apturēsim! Kas? Mēs, antifašisti. Mēs, krievi. Mēs ne no viena un nekad nebaidāmies. Saprati? Ko jūs darīsiet? Jūs redzēsiet! Redzēsiet pati savām acīm. Bučā nogalināja paši ukraiņi. Ukraiņi nogalināja. Šī izstāde ir par Ukrainas slepkavībām," saka kāds vecāka gada gājuma pāris.

Arī citi pauda līdzīgu viedokli: "Es neticu, ka viņi bombardē. Jo mums noslēdza otru informācijas kanālu, atstāja tikai vienu. Kā lai es zinu? Varbūt tas vispār ir izdomāts. Kino."

Pēc desmitiem vakarā tika aizturēta arī kāda vecāka sieviete. Aizturēšanas laikā viņa neslēpa savu sašutumu un agresīvi vērsās pret policijas darbiniekiem.

Uz jautājumu, kāpēc tiek aizturēta, viņa norādīja, ka likumsargi ir

kropļi un fašisti. "Tāpēc, ka viņi ir riebekļi. Tāpēc, ka viņi ir fašisti. Tāpēc, ka es viņus neieredzu. Es nevaru dzīvot šajā valstī, jo viņi ir fašisti. Riebekļi. Nesaprot, kur patiesība un kur meli."

Savukārt kāda cita norādīja, ka karš uzsākts par vēlu. "Ko es domāju? Par vēlu sāka. Vajadzēja daudz agrāk sākt. Kārtību ieviest. Un ar nacistiem tikt galā." Pārjautājot, vai viņa domā nogalināšanu, sieviete atbildēja: "Nacistus? Neapšaubāmi."

Satumstot cilvēki neizklīda, bet turpināja pulcēties. Starp sanākušajiem varēja atpazīt daudzus, kas iepriekš jau nonākuši policijas redzeslokā. Ap pulksten desmitiem vakarā pie pieminekļa ieradās jauni vīrieši ar Latvijas un Ukrainas karogiem.

"Šīs dienas, manuprāt, parāda lielas problēmas mūsu valstī. Ja cilvēki jūtas provocēti no Latvijas un Ukrainas karoga - dienās, kad mēs visi esam par Ukrainu, tad, acīmredzot, kaut kas nav kārtībā. Ja valstī pasaka, ka ziedu nolikšana šoreiz ir klaja necieņa, bet tā tāpat turpinās divas dienas, tad arī tas parāda, ka kaut kas nav kārtībā," norāda Raivis Zeltīts, kurš ieradās Uzvaras parkā ar Latvijas un Ukrainas karogu.

Jau ziņots, ka 9. maijā, neskatoties uz aicinājumiem nedoties pie pieminekļa, vairāki tūkstoši cilvēku, tostarp Krievijas vēstniecības pārstāvji, dienas laikā novietoja ziedus pakājē. Otrdienas rītā pašvaldība atnestos ziedus aizvāca, tostarp, izmantojot traktoru.

176 Foto Ar ziediem tikai līdz galdiņam – tā šogad Rīgā aizritēja “uzvaras” diena +172 Skatīties vairāk

35 Foto Pie "okupekļa" Uzvaras parkā turpina pulcēties arī 10. maijā +31 Skatīties vairāk

Par nesankcionētas pulcēšanās organizēšanu pie pieminekļa Pārdaugavā Valsts policija pie atbildības sauks vismaz četras personas – bijušos Rīgas domniekus partijas “Stabilitātei” līderi Alekseju Rosļikovu un Vadimu Baraņņiku, kā arī prokremliskās partijas “Latvijas Krievu savienība” pārstāvjus.